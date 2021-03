Football Talk. Teodorczyk test positief en is out voor inhaalmatch tegen Club - Bondsparket wil zwaardere straf voor Seck

Bondsparket wil alsnog zwaardere straf voor Seck (Antwerp) en gaat in beroep

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beroep aangetekend tegen de speeldag schorsing voor Abdoulaye Seck. Dat bevestigde de KBVB. De verdediger van Antwerp moet morgen voor de Disciplinaire Raad verschijnen en riskeert dus alsnog een zwaardere sanctie.

Seck werd zondag in de thuismatch tegen KV Kortrijk (4-2) al in de eerste helft uitgesloten met een rechtstreekse rode kaart. De Senegalese verdediger maaide de oprukkende Ocansey aan de zijlijn onderuit. De KVK-aanvaller tikte de bal net vooruit, waardoor Seck te laat kwam en zijn studs op de rechtervoet van Ocansey plantte.

Voor die fout had het Bondsparket maandag nog twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) gevorderd, maar de Great Old ging niet akkoord en dus werd de zaak bepleit voor het Disciplinair Comité. Antwerp vond het een onbezonnen fout die rood verdiende, maar zeker geen intentionele. De Great Old hoopte dan ook dat voorwaardelijke schorsing zou volstaan.

Het Disciplinair Comité hield het uiteindelijk op één speeldag schorsing en 1.000 euro boete. Maar het Bondsparket is het daar niet mee eens, want staat erop dat er ook een voorwaardelijke straf wordt toegevoegd “om de speler te ontraden dergelijke tackles in de toekomst nog uit te voeren”. Vrijdag valt het finale verdict. Antwerp was zelf zinnens zich erbij neer te leggen, maar wordt nu alsnog in een beroepsprocedure gedwongen.

Volledig scherm © BELGA

Teodorczyk test positief en is out voor inhaalmatch tegen Club

Lukasz Teodorczyk heeft als speler van Anderlecht vaak een hoofdrol gespeeld in de wedstrijden tegen Club Brugge. Met Charleroi zal dat niet het geval zijn. Op de openingsspeeldag was hij er nog niet bij. De terugmatch van morgenavond mist hij als gevolg van een positieve Covidtest. De Pool is niet de enige die forfait is voor de inhaalmatch. Ryota Morioka (knie), Gojko Zajkov (knie), Cristian Benavente (enkel) en Kaveh Rezaei (achillespees en hoe dan ook niet speelgerechtigd tegen Club) zijn er ook niet bij.

Toch blijft Karim Belhocine positief denken. “De kern is ruim en goed genoeg om die afwezigheden op te vangen. Bovendien is iedereen zich bewust van het belang van deze match. Winnen we, dan sluiten we met een gelijk aantal gespeelde wedstrijden opnieuw aan bij de top 8 en naderen we tot op 3 punten van de top vier.” (AR)

Volledig scherm Karim Belhocine © BELGA

Franse Supercup zal in Tel Aviv gespeeld worden

De volgende Franse Supercup gaat op 1 augustus door in het Israëlische Tel Aviv. Dat maakte de Franse profliga (LFP) donderdag bekend. Een week later begint het nieuwe seizoen in de Ligue 1. Het Bloomfieldstadion vormt het decor voor het duel tussen de Franse kampioen en bekerwinnaar.

PSG won de voorbije acht Franse Supercups. De laatste werd door de coronapandemie uitgesteld en ging door in januari. PSG won in Lens met 2-1 van Marseille. Indien de kampioen en bekerwinnaar dezelfde zijn, mag de vicekampioen aantreden in de Franse Supercup. De voorbije jaren koos de LFP al vaker voor buitenlandse stadions om het Franse voetbal internationaal in de kijker te zetten. De laatste jaren ontvingen zo Shenzhen (China), Tanger (Marokko) en Montréal (Canada) de Franse Supercup.

Arturo Vidal (Inter) maand out door operatie

Arturo Vidal zal vrijdag geopereerd worden aan de linkerknie. Dat maakte zijn club Inter Milaan, de competitieleider in Italië, donderdag bekend. De 33-jarige Chileen kampt al een tijdje met een meniscusprobleem. Vidal is bij Inter een ploegmakker van Rode Duivel Romelu Lukaku. De middenvelder speelde eerder in zijn carrière voor Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern München en FC Barcelona. Hij zou volgens verschillende Italiaanse media een maand out zijn. Sinds zijn overstap deze zomer vanuit Barcelona kwam Vidal tot dertig optredens, en twee goals, voor de Nerazzurri.

Volledig scherm Arturo Vidal © Photo News

Twee positieve gevallen bij STVV

Vandaag kreeg STVV het nieuws dat twee spelers positief testen op corona op het laatste testmoment van de Pro League. Beide spelers werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en de nodige maatregelen werden getroffen. Bijgevolg zal de vriendschappelijke wedstrijd van vanmiddag tegen KAA Gent niet doorgaan. Over welke spelers het gaat, is niet meegedeeld. (FKS)

AA Gent pakt uit met getekende ploegfoto

Coronatijden zetten aan tot creativiteit. Zo rijpte bij de hoofdsponsor van AA Gent (VDK) het idee om de traditionele ploegfoto te vervangen door een getekende versie. De spelers en de staff van AA Gent zijn alvast tevreden met het resultaat. Dat blijkt in een filmpje dat de club op haar sociale media lanceerde. "De keepers zien er goed uit. Scherp, dat is het belangrijkste", vindt Sinan Bolat. Gevraagd om zichzelf te herkennen wijst Sulayman Marreh Michael Ngadeu aan: "Is dat Mike? Hij ziet er knap uit op deze tekening." Assistent-coach Peter Balette kon niet naast zichzelf kijken: "Ik herken mezelf. Dat is gemakkelijk natuurlijk, iemand met veel gladde huid." Voor de Gentfans: de ploegtekening is te verkrijgen in alle VDK-kantoren en in de fanshop. (RN)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AA Gent