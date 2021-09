Football Talk. Suarez behoedt Atlético van puntenverlies - Messi mist match tegen Metz met kneuzing aan knie

Suarez knalt Atletico Madrid met twee late treffers naar overwinning bij buur Getafe

Op de zesde speeldag in La Liga heeft landskampioen Atletico Madrid nieuw puntenverlies op het nippertje afgewend. Op het veld van buur Getafe pakte het in het slotkwartier de winst dankzij twee goals van Luis Suarez (1-2).

Voormalig AA Gent-verdediger Stefan Mitrovic (45.) zorgde voor een 1-0-stand aan de rust. In de tweede helft ging Atletico, met Yannick Carrasco de hele wedstrijd tussen de lijnen, lange tijd op zoek naar de gelijkmaker. Carles Alena mocht met nog een kwartier te gaan inrukken bij de gastheer na een domme rode kaart. Luis Suarez (78. en 90.+1) behoedde Atletico nadien voor de eerste competitienederlaag van de nieuwe voetbaljaargang en knalde zijn team zelfs nog naar de zege. Getafe blijft na zes matchen zonder punten achter.

De troepen van Diego Simeone hijsen zich met 14 op 18 voorlopig op kop. Grote broer Real Madrid, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, kan morgen in het eigen Bernabeu opnieuw haasje over spelen. Het moet daarvoor Mallorca verslaan.

Hongarije krijgt match achter gesloten deuren en boete opgelegd na racisme tegen Engeland

De FIFA heeft de Hongaarse voetbalbond een match achter gesloten deuren en een boete opgelegd na “racistische uitlatingen van heel wat supporters” in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland, begin september in Boedapest.

Na de ruime 0-4-zege van de verliezend EK-finalist maakten de Britse media gewag van racistische spreekkoren, meer bepaald apengeluiden, aan het adres van middenvelder Jude Bellingham en aanvaller Raheem Sterling. Vlak voor de aftrap werden de Engelsen al uitgejouwd door een meerderheid van de 60.000 aanwezige Hongaarse fans nadat ze symbolisch knielden tegen racisme.

De disciplinaire commissie van de FIFA opende op 3 september een onderzoek en dat heeft nu geleid tot een boete van 184.700 euro en een wedstrijd achter gesloten deuren. Als ze zich later opnieuw laten betrappen op racisme riskeren ze een tweede match zonder supporters te moeten afwerken, met “twee jaar uitstel”. In zijn oordeel nam de commissie “de ernst van de feiten” in rekening, met “racistische handelingen en spreekkoren”, “gooien van voorwerpen”, “gebruik van pyrotechnisch materiaal” en “blokkage van de stadiontrappen”.

Op vraag van de Britse regering om hard op te treden, veroordeelt de FIFA “elke vorm van racisme en geweld, net zoals elke andere vorm van discriminatie of misbruik”. Ze beloofden verder nog “een nultolerantie voor dergelijke beklagenswaardige handelingen in het voetbal”.

In juli werd de Hongaarse bond al een sanctie opgelegd van drie matchen zonder publiek (waarvan een met uitstel), toen door de UEFA, voor “racistisch gedrag van de fans” in de groepsfase van het EK. Tegen Frankrijk kregen de Franse spelers met een donkere huidskleur af te rekenen met racistische gezangen afkomstig van de Hongaarse ultra’s. In de andere ontmoetingen met Portugal en Duitsland waren er dan weer homofobe spandoeken te zien.

Robert Lewandowski ontvangt Europese Gouden Schoen

Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski (33) heeft de Gouden Schoen ontvangen als winnaar van het klassement van Europees topschutter van afgelopen seizoen. De Poolse international deed vorig seizoen de netten 41 keer trillen in de Bundesliga. Hij verbeterde zo het record (40 goals) in de Duitse hoogste afdeling, dat sinds het seizoen 1971-72 op naam stond van Gerd Müller. “Ik ben heel trots”, verklaarde Lewandowski tijdens de ceremonie in het clubmuseum van Bayern München. “Je moet altijd geloven in grootse prestaties, ongeacht je afkomst.” Christian Seifert, topman van de Duitse voetballiga (DFL), zei dat Lewandowski’s record er een voor “de eeuwigheid” is. Volgens Seifert is Lewandowski “één van de beste spelers in de geschiedenis van de Bundesliga, iemand die al vele jaren op wereldklasseniveau speelt”.

Zesvoudig winnaar Lionel Messi werd tweede met 30 doelpunten voor Barcelona, gevolgd door Cristiano Ronaldo met 29 treffers voor Juventus.

Lewandowski is op de erelijst de opvolger van de Italiaan Ciro Immobile (Lazio Rome).

Elk doelpunt gemaakt in een competitie die behoort tot de top vijf op de UEFA-ranglijst levert twee punten op. Een goal in competities vanaf de zesde tot en met de 22e plaats is goed voor anderhalf punt. In nog minder sterke competities is een doelpunt een punt waard.

Knieblessure voor Messi, die match tegen Metz mist

Na de veelbesproken wissel van afgelopen weekend zal Lionel Messi morgen niet spelen tegen Metz in de Ligue 1. Paris Saint-Germain meldt dat de Argentijnse superster een lichte blessure heeft opgelopen - ‘t was ook de reden voor zijn vervanging. Messi onderging vanmorgen een MRI-scan en die bracht een lichte kneuzing in de zone rond z’n linkerknie aan het licht. Binnen twee dagen wordt een nieuwe balans opgemaakt, bevestigt de Champions League-tegenstander van Club Brugge ook.

Cercle Brugge rouwt om oud-speler Jacques De Caluwé

Voormalig Cercle Brugge-speler Jacques ‘Jackie’ De Caluwé is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Vereniging dinsdag.

De Caluwé was van 1946 tot 1966 aangesloten bij Cercle Brugge. Hij speelde sinds zijn debuut in het seizoen 1951-52 maar liefst 354 officiële wedstrijden voor groen-zwart. De Caluwé staat daarmee op de zesde plaats in de clubgeschiedenis. Door een zware blessure kwam er een einde aan zijn spelerscarrière. Nadien trainde hij nog tal van ploegen rond het Brugse, zoals Eeklo, Blankenberge, Zedelgem, Loppem en Koekelare. Eén seizoen (1973-74) was hij assistent van Han Grijzenhout bij Cercle Brugge.

“De voltallige Cercle-familie biedt de familie en vrienden van Jackie hun oprecht blijken van medeleven aan”, zo klinkt het op de website van Cercle Brugge.

