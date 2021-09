Football Talk. STVV versterkt zich met Duitse middenvelder Robert Bauer

Rode Duivels ONS RAPPORT. “Hij deed het hoongelach van de fans verstommen”: aanvallend trio als uitblin­kers, ook één defensieve steunpi­laar onder­scheidt zich

5 september De Rode Duivels hebben Tsjechië met vlotte 3-0-cijfers opzij gezet. Vooral in de eerste helft voetbalde België offensief vrank en vrij, vandaar veel hoge scores in het aanvallende compartiment. Achterin heerst in ons rapport wat meer middelmaat, al wist één defensieve steunpilaar zich opnieuw te onderscheiden.