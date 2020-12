Football Talk. STVV haalt Brüls - Meerderheidsaandeelhouders KVO nemen ook Franse tweedeklasser AS Nancy over

Meerderheidsaandeelhouders KVO nemen ook Franse tweedeklasser AS Nancy over

De Amerikaanse meerderheidsaandeelhouders van KV Oostende hebben een akkoord bereikt om ook de Franse tweedeklasser AS Nancy over te nemen. Het wordt zo de vierde club van het consortium, naast ook nog het Engelse FC Barnsley en het Zwitserse FC Thun.

“Het feit dat er een nieuwe club wordt toegevoegd aan het consortium betekent ook voor KVO nog meer mogelijkheden inzake sportieve en economische groei”, zegt Gauthier Ganaye, de Executive President van KVO. Die rol zal hij ook bij Nancy vervullen. “De verschillende clubs kunnen elkaar enkel maar versterken in hun werking. Daarbij houden we steeds rekening met de lokale verankering en identiteit van de clubs.”

Nancy degradeerde in 2017 van eerste naar tweede klasse en staat daar nu op de zeventiende plaats.

FC Utrecht geeft trainer Hake contract voor 1,5 jaar

FC Utrecht gaat door met trainer René Hake. De 49-jarige Hake fungeerde de afgelopen weken als interim-trainer na het vertrek van John van den Brom, die overstapte naar Racing Genk. Hij heeft nu een contract voor 1,5 jaar getekend in De Galgenwaard. “Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg om de lijn die we vanaf november hebben ingezet, door te zetten”, zegt Hake, wiens assistent Sander Keller ook een vaste aanstelling heeft gekregen.

De trainer had Jong FC Utrecht onder zijn hoede toen hij in november werd doorgeschoven naar de hoofdmacht. In eerste instantie voor één wedstrijd, maar al snel werd dat tot aan de winterstop. Hoewel FC Utrecht onder Hake slechts één overwinning boekte, krijgt hij toch het vertrouwen van de clubleiding.

“De afgelopen periode hebben we gebruikt om René samen met de staf de kans te geven zijn visie en handelswijze te implementeren bij de eerste selectie. We zien een duidelijke lijn terug in met name de teamspirit en karakter van de ploeg”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “De resultaten in de vorm van punten zijn de afgelopen periode nog niet naar wens, maar we hebben vertrouwen dat dit snel gaat komen.”

FC Utrecht begon met hoge ambities aan het seizoen, maar staat na veertien wedstrijden op de tiende plaats. Van de acht wedstrijden onder Hake won de ploeg alleen bij FC Emmen. FC Utrecht verloor van Ajax en PSV en speelde daarnaast vijf keer gelijk. In het bekertoernooi moest de ploeg van Hake in een spectaculair duel buigen voor Ajax (5-4).

“De afgelopen maanden zijn we hard aan het werk geweest om het spel, in de breedste vorm, te verbeteren”, zegt Hake. “We moeten hierin de volgende stap maken, om wedstrijden ook in de vorm van 3 punten naar onszelf toe te trekken. Daar gaan we vanaf 3 januari weer hard aan werken en ik ben ervan overtuigd dat dat snel gaat komen.”

Christian Brüls naar STVV

Christian Brüls trekt van Westerlo naar STVV. Voor de De 31-jarige middenvelder met een verleden bij onder meer Eupen, Standard en Gent is het een terugkeer op het hoogste niveau. Brüls moet het voetballend vermogen op het Truiense middenveld vergroten. Hij kan zowel op de 10 als op de linkerflank aardig uit de voeten. Maes had al na één week STVV aangegeven dat een ervaren nummer 10 een prioriteit was. Hij wordt op zijn wenken bediend. (FKS)

1,6 miljoen euro verlies bij KVK

De resultatenrekening van KV Kortrijk over het boekjaar van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 toont een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten verminderden in die tijd van 18 naar 14,8 miljoen.

“Dat komt doordat we dat seizoen minder uitgaande transfers hebben gerealiseerd dan normaal het geval is, en er is ook al enige invloed van de coronacrisis tijdens de eerste helft van 2020,” verklaart algemeen manager Matthias Leterme.

De club maakt zich sterk dat het in het volgend boekjaar o.a. de inkomsten van Terem Moffi (getransfereerd naar Lorient voor 8 miljoen euro) zal kunnen benutten. (ESK)

Japanner Honda neemt afscheid van Braziliaanse club Botafogo

Keisuke Honda zoekt na een jaar bij de Braziliaanse club Botafogo uit Rio de Janeiro alweer andere oorden op. Dat heeft de 34-jarige Japanner via de sociale media gemeld.

“Zoals jullie weten, verlaat ik Botafogo. Ik heb al jullie kritiek op het gebrek aan resultaten geaccepteerd. Kritiek is normaal en ik kom niet met excuses. Ik ben ook teleurgesteld en het spijt me”, schreef Honda op Twitter. “Ik ben jullie erg dankbaar voor alles wat jullie hebben gedaan. Het was een geweldige ervaring en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt zoals bij mijn aankomst op de luchthaven en bij het stadion. Ik heb deze beslissing genomen om persoonlijke en professionele redenen.”

In 27 wedstrijden kwam Honda amper tot drie doelpunten. Botafogo staat negentiende in de Braziliaanse competitie en stevent af op degradatie.

Eind december vorig jaar verbrak de aanvallende middenvelder zijn verbintenis bij het Nederlandse Vitesse, waar hij amper een maand eerder aan de slag was gegaan. Vervolgens tekende hij bij Botafogo. In het verleden maakte hij naam bij AC Milan en CSKA Moskou. Honda telt 98 caps bij Japan waarin hij 37 doelpunten maakte. Zijn laatste interland was de verloren achtste finale op het WK in Rusland tegen de Rode Duivels

Volledig scherm Keisuke Honda. © REUTERS