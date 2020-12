Football Talk. STVV-fans voeren weer actie - Assist Trésor levert Willem II niets op

STVV-supporters voeren weer actie

De nederlaag in Club, maar vooral het feit dat STVV steeds meer verder wegzakt in het moeras en zich steeds meer profileert als een degradatiekandidaat, heeft supporters ertoe aangezet om op Stayen weer actie te voeren met een spandoek achter Tribune Oost. De tekst op dat spandoek spreekt voor zich en is gericht tot het Japanse beleid: ‘Reanimate our club’. Reanimatie lijkt inderdaad nodig. Er is niet alleen snel een nieuw coach nodig, er wordt best ook snel werk gemaakt van gerichte wintertransfers. (FKS)

Volledig scherm . © FKS

Willem II lijdt ondanks assist Mike Trésor 3-2 nederlaag in Sittard

Willem II heeft op de elfde speeldag in de Eredivisie met 3-2 verloren van Willem II. Mike Trésor speelde de volledige wedstrijd en gaf de assist voor de 3-1. Willem II incasseerde de drie doelpunten in de eerste helt. Lisandro Semedo (9e), Sebastian Polter (29e) vanop de penaltystip, en Zian Flemming (44e) scoorden. Na de pauze kwamen de bezoekers via Evangelos Pavlidis (66e) en Jan-Arie van der Heijden (87e) terug tot 3-2, maar daar bleef het bij. Willem II beëindigde de wedstrijd ook nog met tien, na een tweede geel voor Pol Llonch (88e).

Sittard boekte een belangrijke eerste overwinning in de strijd om het behoud. Het steeg naar de zestiende plaats met zes punten. Willem II is vijftiende met acht punten.

Volledig scherm Mike Tresor. © Photo News

PSG ontbindt contract van Jesé

De Spaanse winger Jesé (27) is geen speler meer van PSG. Zijn contract bij de Franse kampioen, dat nog tot 30 juni 2021 liep, is in onderling overleg ontbonden. Jesé werd in de zomer van 2016 door PSG weggekocht bij Real Madrid. Hij speelde echter maar achttien wedstrijden (twee goals) voor de Parijzenaars, die hem uitleenden aan Las Palmas, Stoke, Betis en Sporting.

Volledig scherm Jesé (midden) in actie. © Photo News

Sovjet-held van EK-finale 1960 is overleden

Viktor Ponedelnik, de man die de Sovjet-Unie op het EK van 1960 in Frankrijk de titel bezorgde, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Russische voetbalbond zondag bekend.

Tijdens de finale in het Parc des Princes in Parijs tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavië scoorde Ponedelnik halfweg de tweede verlenging de beslissende 2-1 met het hoofd.

“Het was het mooiste moment van mijn leven”, zei hij achteraf.

Ponedelnik speelde als spits voor onder meer CSKA en Spartak Moskou. In het shirt van de nationale ploeg maakte hij twintig goals in 29 matchen. Met de Sovjet-Unie won hij ook zilver op het EK van 1964 in Spanje en bereikte de kwartfinale van het WK van 1962 in Chili.

Na zijn spelerscarrière werd Ponedelnik trainer van Rostselmash Rostov, een van zijn ex-teams, en werkte ook als sportjournalist.