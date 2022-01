Football Talk. STVV en Genk dan toch niet op winterstage - Scorende Doku en Rennes sneuvelen in Coupe de France

Scorende Doku en Rennes sneuvelen in Coupe de France

Rennes heeft zich niet weten te verzekeren van een plek in de achtste finales van de Coupe de France. Het gaf een 0-1-voorsprong nog uit handen bij Nancy en ging onderuit in de beslissende penaltyreeks.

Serhou Guirassy miste op het halfuur nog een strafschop voor de Bretoenen, maar Jérémy Doku (58.) eiste in de tweede helft aanvankelijk de hoofdrol op door de score te openen. De gastheer liet zich niet kisten en knokte zich terug in de wedstrijd via Mickael Biron (78.). Doku werd drie minuten voor de 1-1 naar de kant gehaald. De gelijke stand bleef na de reguliere speeltijd op het bord, waardoor penalty’s uitsluitsel moesten bieden. Nancy toonde zich net iets koelbloediger met een misser minder op zes pogingen (4-3).

Matz Sels en Straatsburg liggen eveneens uit de beker na een 1-0 nederlaag tegen Montpellier. De Zuid-Fransen trokken aan het langste eind met een goal van Mihailo Ristic (20.). Habib Diallo verprutste in de blessuretijd van de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker door een elfmeter niet te benutten. Na de onderbreking bleef de score ongewijzigd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Rayo Vallecano legt Atletico Madrid en Carrasco geen duimbreed in de weg

Atletico Madrid heeft op de negentiende speeldag van La Liga Rayo Vallecano eenvoudig opzij gezet. Het Madrileens onderonsje eindigde op 2-0. Angel Correa (28. en 53.) nam beide doelpunten voor zijn rekening. Yannick Carrasco speelde andermaal een sterke partij. Hij had een belangrijk aandeel in de openingsgoal en werd uiteindelijk in de laatste minuut gewisseld.

Atletico (32 ptn.) knoopt zo na vier opeenvolgende competitienederlagen opnieuw aan met de zege en wipt over Vallecano (30 ptn.) naar de vierde plaats in het klassement. Stadsgenoot Real Madrid blijft ondanks een 1-0 nederlaag bij Getafe eerder op de dag koploper in de Spaanse hoogste voetbalafdeling.

Volledig scherm © EPA

STVV en RC Genk niet naar Spanje

STVV gaat dan toch niet op stage naar het Spaanse Pinatar. Normaal gezien zouden Bernd Hollerbach en zijn troepen morgen naar Spanje afreizen, maar de verspreiding van de omikron-variant heeft roet in het eten gestrooid. In plaats daarvan zullen ze zich dus gewoon in het eigen oefencomplex voorbereiden op de tweede seizoenshelft.

En hetzelfde geldt dus voor Racing Genk, dat eveneens geen risico’s wil nemen. De Limburgers annuleren hun stage in Benidorm door de “explosieve toename van de besmettingen met de omikronvariant”. Ook onder meer Anderlecht besloot al om niet naar het buitenland te trekken. (NVE)

Lemos weg bij Beerschot?

Volgens Turkse bronnen is de kans reëel dat Fenerbahçe-huurling Mauricio Lemos Beerschot zal verlaten. Fenerbahçe wil Edin Visca overnemen van reeksgenoot Basaksehir en zou vier miljoen, plus Lemos en nog een andere speler hebben aangeboden. Lemos is sinds 31 augustus actief op het Kiel, maar kon tot nu toe weinig indruk maken. Onlangs ging de 26-jarige Uruguayaanse verdediger tegen Anderlecht nog grandioos in de fout. (KDC)

Christian Benteke en Crystal Palace gaan onderuit tegen West Ham

Het Crystal Palace van Christian Benteke heeft zaterdag een 2-3 nederlaag geleden tegen West Ham United op de 21e speeldag in de Premier League. Bij de rust leidden de Hammers al met 0-3. Michail Antonio opende de score in de 22e minuut. Manuel Lanzini (25., 45.+5 pen) zorgde ervoor dat de wedstrijd al na een helft zo goed als gespeeld was. Christian Benteke werd in de 68e minuut vervangen door Michael Olise. Die deed met een rake vrije trap in de 90e minuut West Ham nog bibberen, nadat Eduard Odsonne zeven minuten eerder de aansluitingstreffer had gemaakt. In de stand klimt West Ham met 34 punten naar de vijfde plaats. Crystal Palace is elfde met 23 punten.

Nicky Hayen wordt T1 van Haverfordwest in Wales

Een half jaar na zijn ontslag bij Waasland-Beveren heeft Nicky Hayen een nieuwe werkgever gevonden. Heyen (41) wordt hoofdcoach van de Welshe club Haverfordwest, momenteel op één na laatste in de Welshe Premier League.

“Ik ben heel tevreden, dit was een makkelijke keuze”, zegt Hayen op de website van zijn nieuwe werkgever. “Bij de eerste gesprekken met de voorzitter klikte het meteen. We zitten op dezelfde lijn, hebben dezelfde visie en dezelfde ambities. Ik hoop de komende maanden en jaren successen te kunnen boeken met deze club.” Hayen kan wel nog niet meteen aan de slag bij Haverfordwest. Tot hij zijn werkvergunning en de nodige reisdocumenten heeft, staan 2 twee interimcoaches aan het roer bij de “Bluebirds”.

Volledig scherm Nicky Hayen © BELGA

Giorgio Chiellini (Juventus) test positief op coronavirus

Juventus-aanvoerder Giorgio Chiellini heeft een positieve coronatest afgeleverd. De verdediger is in isolatie gegaan. Dat heeft de Oude Dame op nieuwjaarsdag bekendgemaakt. Vrijdag zag Juve met middenvelder Arthur en reservedoelman Carlo Pinsoglio al twee spelers uitvallen met een coronabesmetting. Na de korte winterstop hervat Juventus donderdag met de kraker in eigen stadion tegen Napoli, drie dagen later gevolgd door een uitmatch tegen AS Roma.

Volledig scherm © Photo News