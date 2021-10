Football Talk. Still niet naar Anderlecht, wel naar Standard? - Allicht geen Immobile in halve finale Nations League tegen Spanje

Still niet naar Anderlecht, wel naar Standard?

Het is lang geen zekerheid dat Will Still (28, Reims) Anderlecht zal vervoegen als assistent. Op Neerpede valt te horen dat het een “complex dossier” is, in die mate zelfs dat het eerder lijkt af te springen dan door te gaan. Still zou intussen ook een voorstel op zak hebben van Standard om daar aan de slag te gaan als T2. Een uitdaging die hij meer genegen is - hij was er in het verleden al aan de slag. Als Still niet naar Anderlecht komt, dan is het niet zo dat Anderlecht sowieso nog een extra T2 zal aantrekken. De staf kan perfect blijven functioneren in de huidige samenstelling. (PJC/FDZ)