Football Talk. Standard ziet omzet met 8 miljoen dalen - Gélin (Antwerp) in team van de week

Rouches zien omzet met 8 miljoen euro dalen

Standard heeft tijdens het vorige boekjaar (van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020) acht miljoen euro minder omzet gedraaid. Dat heeft de Luikse club vandaag gemeld. “Na de coronacrisis daalde de netto-omzet naar 23,6 miljoen euro, ten opzichte van de 31,6 miljoen euro van het vorige boekjaar”, luidt het in een mededeling. “Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het vroegtijdig stopzetten van de competitie. De verkoop van Marin en Djenepo droeg bij tot een duidelijke stijging van de niet-recurrente producten die van 11 miljoen euro naar 40 miljoen euro gingen, en dit ondanks het feit dat de kern versterkt werd (met onder meer Avenatti, Amallah, Vojvoda, Oularé, Gavory en Vanheusden). Ook de loonlast bleef relatief stabiel, gaande van 35 naar 38 miljoen euro.”

“De bedrijfswinst steeg aanzienlijk van -8,6 miljoen euro naar meer dan 2,7 miljoen euro. Het resultaat voor belastingen evolueerde van een verlies van 9,9 miljoen euro naar een winst van 200 000 euro. Belangrijk hierbij is dat de club zonder de coronacrisis een positieve balans van meerdere miljoenen euro’s had gebudgetteerd.”

Standard laat tot slot weten dat de club voor het volgende boekjaar verwacht, ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis, break-even te draaien.

Neymar mist volgens PSG-coach komende interlands met Brazilië

Neymar sukkelt met een blessure aan de adductoren en zal pas na de interlandbreak opnieuw fit zijn. Dat vertelde zijn coach bij PSG Thomas Tuchel vrijdag.

Neymar is opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela (op 14 november in Sao Paulo) en Uruguay (op 17 november in Montevideo) maar volgens zijn trainer zal de Braziliaanse steraanvaller forfait moeten geven. “Ik denk niet dat het mogelijk is dat hij zal spelen”, verklaarde Tuchel.

Neymar moest woensdag na 26 minuten worden gewisseld in het Champions Leagueduel op het veld van het Turkse Basaksehir (0-2). Op 20 november hervat PSG de Franse competitie in Monaco.

Cercle naar Charleroi zonder ‘positieve’ Didillon, Marcelin, Taravel en Biancone

Paul Clement maakte de selectie van 20 namen bekend waarmee Cercle morgen naar Charleroi trekt. Daarbij ontbreken doelman Didillon en de verdedigers Marcelin, Taravel en Biancone. Geen van hen had last van blessures, zodat mag worden aangenomen dat de vier Fransen bij de vijf spelers horen die positief getest hebben op Covid-19.

De Braziliaan Warleson, die op de openingsspeeldag op Standard onder de lat stond, krijgt in het Zwarte Land dus een nieuwe kans door de afwezigheid van Didillon. (LUVM)

Voorzitter van Afrikaanse voetbalconfederatie Ahmad Ahmad is besmet

Ahmad Ahmad, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF), heeft vrijdag via Twitter bevestigd dat hij besmet is met het coronavirus.

“Vanmorgen heb ik positief getest op Covid-19. Ik heb lichte symptomen maar stel het goed. Al mijn naasten zijn verwittigd. Ik ben nu voor minstens veertien dagen in quarantaine. Draag zorg voor jezelf en je geliefden”, schrijft hij.

De 60-jarige Malagassiër heeft geen onbesproken reputatie en wordt genoemd in financiële schandalen, maar niettemin stelde hij zich eerder deze week kandidaat voor een tweede mandaat aan het hoofd van de CAF. Op 12 maart 2021 wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Ahmad leidt de organisatie sinds maart 2017.

Jérémy Gélin (Antwerp) haalt Europa League-ploeg van de week

Jérémy Gélin, de centrale verdediger van Antwerp, is opgenomen in de ploeg van de week na speeldag twee in de groepsfase van de Europa League. De Fransman dankt zijn nominatie aan zijn sterke optreden donderdagavond tegen Tottenham, waarin de Great Old met 1-0 aan het langste eind trok.

De ideale elf worden gevormd door doelman Gustavo Busatto (CSKA Sofia); verdedigers Diogo Dalot (AC Milan), Jérémy Gélin (Antwerp), Stian Gregersen (Molde) en Borna Barisic (Rangers); middenvelders Pizzi (Benfica), Michael Liendl (Wolfsberg) en Joe Willock (Arsenal); en aanvallers El Fardou Ben Nabouhane (ER Belgrado), Elvis Manu (Ludogorets) en Mohamed Elyounoussi (Celtic).

Jens De Decker nieuwe clubdokter AA Gent

Jens De Decker wordt vanaf 1 november de nieuwe clubdokter van AA Gent. Dat kondigde de club zelf aan op haar website. De 28-jarige De Decker was de afgelopen jaren in het wielrennen actief, want hij was de ploegdokter van Lotto Soudal. Bij AA Gent zal De Decker instaan voor de dagelijkse medische coördinatie en zal hij ook de verantwoordelijke dokter zijn bij de wedstrijden.

Knieoperatie Van Dijk geslaagd, geen termijn voor revalidatie

Virgil van Dijk heeft in Londen een operatie ondergaan aan zijn rechterknie. De ingreep is volgens zijn club Liverpool succesvol verlopen. De Engelse kampioen wil niet zeggen hoelang Van Dijk moet revalideren. Zeker is dat hij enkele maanden aan de kant staat.

De aanvoerder van het Nederlands elftal raakte bijna twee weken geleden geblesseerd tijdens de stadsderby tegen Everton, door een wilde ingreep van doelman Jordan Pickford. De kniebanden van Van Dijk raakten daardoor beschadigd. Onduidelijk is of de 29-jarige verdediger op tijd fit is voor het uitgestelde EK van komende zomer.

“Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren”, zei Van Dijk eerder zelf al. “Ik bekijk mijn revalidatieproces van dag tot dag. Mijn focus ligt daar volledig op. Ik zal terugkeren.”

