Football Talk. Standard en KV Kortrijk hebben nog steeds geen akkoord omtrent Elsner - Shirt Bodart was oplossing à la Belge - Frenkie De Jong out met blessure

Nog steeds geen akkoord omtrent Elsner

Er is nog steeds geen akkoord gevonden tussen KV Kortrijk en Standard omtrent de overgang van Luka Elsner naar Standard. De Luikenaars zouden een bod gedaan hebben, maar het bod was veel te laag. De vete blijft dus duren voor de arbeidsrechtbank. Komend weekend kijken Standard en KVK elkaar in de ogen. Het wordt zonder meer een partij om naar uit te kijken. Standard kon onder Elsner nog niet winnen. De Rouches speelden zowel tegen OH Leuven als tegen Cercle Brugge gelijk. Leuven en Cercle speelden hun partij tegen Standard onder voorbehoud. Ze stellen zich vragen of Elsner wel effectief bij Standard op de bank mag zitten. (IVDA)

De verklaring achter het shirt van Bodart tegen Cercle

Op Cercle stond Arnaud Bodart zowaar in de kleuren van de thuisclub te keepen. Groene sokken en een groene short, maar een zwart shirt. Kledingsponsor Adidas had nochtans een stijlvollere outfit voor de Luikse doelman voorzien. “De volledige groene outfit was vooraf goed bevonden, maar bleek voor de ref toch niet voldoende af te wijken van de uitrusting van Cercle. Dus moesten we iets vinden. Dat is een zwart trainingsshirt geworden waar we hier nog snel een rugnummer op hebben laten drukken. Een oplossing à la belge”, grijnsde Bodart. (SJH)

Antwerp kreunt onder blessurezorgen

Waren al out de voorbije weken: Nainggolan, Miyoshi en Buta. Tegen Fenerbahçe viel ook Viktor Fischer uit met een spierblessure. “Hij was niet fit om zich honderd procent te geven”, aldus Priske. Afwachten wanneer hij weer kan aansluiten. Verstraete moest dan weer gewisseld worden aan de rust na een tik op het hoofd in de fase van de gelijkmaker. Er werd gevreesd voor een hersenschudding bij de middenvelder. Priske wilde er niet al te diep ingaan. “Maar ik hoop dat het niet zo erg is.” (FDZ)

Ook Van Bommels assistent Hofland weg bij Wolfsburg

Een dag na het ontslag van de Nederlandse hoofdtrainer Mark van Bommel is ook zijn assistent en landgenoot Kevin Hofland vertrokken bij VfL Wolfsburg. De 42-jarige Hofland werd bijna een jaar geleden ontslagen bij Fortuna Sittard, waar hij bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Een andere assistent, Vincent Heilmann, blijft wel deel uitmaken van de technische staf. Videoanalist Alex Abresch vertrekt net als Hofland, die in het verleden ploeggenoot was van Van Bommel en een goede band met hem heeft.

Nog meer pech voor FC Barcelona: Frenkie De Jong out met hamstringblessure

De rampspoed blijft FC Barcelona achtervolgen. Frenkie de Jong (24) heeft tijdens de 1-2 nederlaag van afgelopen zondag in de Clasico tegen Real Madrid een hamstringblessure opgelopen, dat liet FC Barcelona weten. Hoelang de Nederlandse middenvelder buiten strijd zal zijn, is onduidelijk.

Volgens Spaanse media had De Jong al voor de aftrap last van zijn rechterbovenbeen, maar de oud-speler van Ajax speelde bijna heel de wedstrijd tegen Real Madrid. Pas een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Sergi Roberto.

