Football Talk. Standard en hoofdsponsor VOO verlengen overeenkomst voor meerdere seizoenen

EK voetbal Eén Belg, maar vooral heel wat Italianen: dit is ons topelftal van het EK voetbal

12 juli EURO 2020 is voltooid verleden tijd. En dus is het tijd om een topelftal van het toernooi samen te stellen. In de ploeg van onze redactie staan heel wat Italianen, maar ook onder anderen één Belg, een Spanjaard en een Deen. Ontdek hieronder de volledige ploeg.