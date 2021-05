Football Talk. Sporting voor het eerst in 19 jaar Portugees landskampioen - Missipo zwaar geblesseerd

Sporting kroont zich voor het eerst in 19 jaar tot kampioen van Portugal

Sporting Portugal heeft voor het eerst sinds 2002 de Portugese landstitel veroverd. Het elftal van coach Ruben Amorim stelde het kampioenschap veilig door Boavista met 1-0 te verslaan. Aanvaller Paulinho maakte in de 36ste minuut het doelpunt voor Sporting, dat na 32 van de 34 speeldagen nog ongeslagen is en 82 punten telt.

FC Porto (74 ptn) en het Benfica van Jan Vertonghen (70 ptn) volgen op ruime afstand en voetballen nog om de ereplaatsen.

Fransman Laporte verwerft Spaanse nationaliteit en kan met La Roja naar EK

De Spaanse autoriteiten hebben het licht op groen gezet voor de naturalisatie van de Fransman Aymeric Laporte. De verdediger van Manchester City kan dus, als hij wordt opgeroepen, met Spanje het EK (11 juni - 11 juli) afwerken.

De 26-jarige Laporte speelde tussen 2012 en 2018 in Spanje bij Athletic, waarna hij naar City trok. Vanaf zijn vijftiende kreeg de verdediger, geboren in het Franse Agen, zijn opleiding in het Baskenland.

Tussen 2016 en 2020 werd hij enkele malen voor Frankrijk opgeroepen, maar hij maakte nooit officiële minuten met de hoofdmacht. Volgens AFP was de Spaanse voetbalbond de drijvende kracht achter de naturalisatie-aanvraag. Bondscoach Luis Enrique zou hem immers willen selecteren voor het EK.

Zware knieblessure houdt Missipo (Anderlecht) maanden van het veld

Red Flame Kassandra Missipo staat zes tot negen maanden aan de kant met een zware knieblessure. Dat heeft haar team RSC Anderlecht gemeld. Volgende week gaat ze onder het mes. Missipo liep de blessure afgelopen weekend op in de wedstrijd tegen AA Gent (2-0).

“Kassandra Missipo onderging vandaag extra medische onderzoeken”, meldt paars-wit. “Deze brachten helaas een kruisbandblessure in de linkerknie aan het licht. Volgende week gaat ze onder het mes. Ze zal zes tot negen maanden aan de kant staan.”

Algemeen directeur Ivan Bravo legt zijn rol neer bij Eupen

Ivan Bravo is niet langer de sterke man bij Eupen. De Spanjaard verlaat de Aspire Academy, de Qatarese organisatie waar hij algemeen directeur was, en zo ook Eupen. Bij de Panda’s had hij het voorbije seizoen de leiding.

Bravo, in het verleden strategisch directeur bij Real Madrid, leidde bij Eupen de sportieve cel. Hij coördineerde ook het dagelijks bestuur tussen het management van de club, de Raad van Bestuur en het bestuur van de Aspire Academy. Beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar. Eupen zal snel een nieuw organigram bekendmaken.

Bravo verklaarde in een reactie een fantastische tijd te hebben gehad in de Oostkantons. “In al mijn jaren bij de Aspire Academy had ik altijd al de wens betrokken te zijn bij de activiteiten van Eupen”, zei hij. “Ik heb het voorbije seizoen die kans gehad en daar ben ik dankbaar voor. We hebben een zeer intens jaar achter de rug. Er waren de pandemiegerelateerde uitdagingen en ook op sportief vlak moesten er belangrijke beslissingen genomen worden. Ik bedank ook alle fans en mensen die betrokken zijn binnen de club voor hun toewijding en steun. Ik wens Eupen en de Aspire Academy veel succes in de toekomst.”

OH Leuven neemt afscheid van vijf spelers

OH Leuven heeft dinsdag op haar website het vertrek van vijf spelers aangekondigd. Frédéric Duplus, David Hubert, Samy Kehli, Olivier Myny en Derrick Tshimanga zien hun aflopende overeenkomst niet verlengd worden en mogen beschikken.

Duplus startte het seizoen nog als kapitein van OH Leuven. De 31-jarige Fransman kende echter veel pech en viel twee keer uit met een zware blessure. In totaal droeg hij 71 keer het truitje van OHL. Dit seizoen speelde hij slechts zeven wedstrijden.

David Hubert speelde een sterk seizoen waarin hij zich opwierp tot het verlengstuk op het veld van coach Marc Brys. Hij kwam 33 keer in actie, maar mag toch vertrekken. De 33-jarige defensieve middenvelder kwam in vier seizoenen bij OHL tot 89 wedstrijden.

Derrick Tshimanga speelde in vier seizoenen bij OHL 97 officiële duels. Ook de 32-jarige linksback kreeg dit seizoen af te rekenen met heel wat blessureleed waardoor zijn bijdrage beperkt bleef tot elf matchen.

Eerder verlieten ook al Jérémy Perbet (FC Luik), Stallone Limbombe (Lierse Kempenzonen), Tom Van Hyfte (KFC Mandel United), Brent Laes (Lierse Kempenzonen) en Jordy Gillekens (Lierse Kempenzonen) de Leuvense club. Sascha Kotysch moest door een blessure een punt zetten achter zijn carrière als voetballer.

Promovendus OH Leuven beëindigde het reguliere seizoen in de Jupiler Pro League als elfde. Het speelde tot de laatste speeldag mee voor deelname aan de play-offs.

Haaland hervat training twee dagen voor bekerfinale

Erling Braut Haaland heeft dinsdag de training hervat bij Borussia Dortmund. De Noorse spits hoopt donderdag de Duitse bekerfinale te kunnen spelen tegen RB Leipzig.

“Het ziet er goed uit. Hij heeft er vertrouwen in, en wij ook”, zei Michael Zorc, de sportief directeur van Dortmund, dinsdag. De twintigjarige Noor kon afgelopen zaterdag nog niet bijdragen aan de 3-2 zege tegen RB Leipzig, de generale repetitie voor de bekerfinale. Haaland sukkelde met een dijbeenblessure.

Sinds hij in januari 2020 bij Borussia tekende, was Haaland al goed voor liefst 53 doelpunten. Met hem erbij maakt Dortmund op papier meer kans, maar het is Leipzig dat toch als favoriet aan de finale begint. Het staat tweede in de Bundesliga en kan zijn eerste prijs winnen in de clubgeschiedenis. Dortmund is momenteel pas vierde in de competitie.

Nederlandse voetbalbond akkoord met vrouwen in eerste mannenelftallen amateurvoetbal

Met ingang van het komende seizoen is het in Nederland voor vrouwen in het amateurvoetbal mogelijk om uit te komen in de eerste elftallen bij de mannen, de zogenoemde categorie A. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) zegt hiermee een nieuwe mogelijkheid voor vrouwen te creëren om een bij hun kwaliteit passende plek te vinden.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Gemengd voetbal was in Nederland tot dusver mogelijk in de gehele jeugd. Zodra vrouwen echter de seniorenleeftijd bereikten, moesten zij kiezen tussen spelen in een vrouwencompetitie of gemengd blijven spelen in de lagere elftallen. Wij zien op basis van de huidige tijdsgeest en recente onderzoeksresultaten geen reden meer om daaraan vast te houden en kiezen voor gelijkwaardigheid en diversiteit.”

De KNVB biedt alle verenigingen bij het project begeleiding aan. “We geven verenigingen ondersteuning, advies en handvatten om speelsters zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt op basis van ervaringen die zijn opgedaan in eerder onderzoek en een pilot bij vierdeklasser vv Foarút. Op deze manier kunnen verenigingen, speelsters en de KNVB de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig aanpassingen doen. Verenigingen hoeven geen dispensatie aan te vragen.”

Dit seizoen startte de KNVB samen met vv Foarút een pilot. De destijds 19-jarige Ellen Fokkema kreeg dispensatie om in het eerste mannenteam van de Friese vierdeklasser uit te komen. “Vanwege corona werd de competitie dit seizoen al na zeven speelrondes voortijdig afgebroken, maar de resultaten en bevindingen van de pilot, die bestond uit dataonderzoek, enquêtes, interviews met betrokkenen en observaties van wedstrijden, boden genoeg informatie voor een gedegen evaluatie”, zegt de KNVB.

Felice Mazzù blijft bij Union

Felice Mazzù heeft dinsdag zijn krabbel gezet onder een contractverlenging van onbepaalde duur bij Union. De 55-jarige ex-coach van onder meer Charleroi en Genk kon op interesse uit 1A rekenen, maar kiest er dus voor om aan het roer te blijven bij de kampioen van 1B.

Union, dat volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League uitkomt, heeft ook de komst van Marcel Lewis van Chelsea aangekondigd. De negentienjarige offensieve middenvelder tekent voor drie seizoenen met optie op een vierde.

Vorig seizoen speelde Lewis bij de beloften van The Blues in de Premier League 2, waar hij zestien keer in actie kwam, vier doelpunten maakte en zes assists gaf. Sinds 2015 doorliep de middenvelder de jeugdreeksen van Chelsea. Tevoren speelde hij voor Cambridge, waar hij geboren is.

Lewis is de tweede aanwinst van Union na de Nederlandse verdediger Bart Nieuwkoop.

Daan Heymans morgen voorgesteld bij Venezia

Daan Heymans (21), die met Waasland-Beveren degradeerde naar 1B, gaat in Italië voetballen. De aanvaller wordt woensdag voorgesteld bij Venezia FC. Die club speelt momenteel in de Serie B, maar strijdt nog om promotie naar de topklasse. Het contract van Heymans bij Waasland-Beveren liep af.

Volledig scherm Daan Heymans. © BELGA

Oliver Bierhoff bevestigt verregaande gesprekken met Flick voor Duits bondscoachschap

Oliver Bierhoff, de technisch directeur van de Duitse voetbalbond (DFB), heeft nagenoeg bevestigd dat Hansi Flick de nieuwe Duitse bondscoach wordt na het EK. Flick wordt al weken met de positie in verband gebracht. Hij moet de opvolger worden van Joachim Löw, die eerder aankondigde na het EK te zullen opstappen.

“Ik denk niet dat de beslissing de komende dagen zal vallen, maar ik wil het wel graag geregeld hebben voor de start van het EK”, zei Bierhoff op een persconferentie. “Ik heb vertrouwen in Hansi en weet hoe belangrijk de nationale ploeg is voor hem. We hebben met opzet onze gesprekken nog niet opgedreven voor Bayern zekerheid had over de landstitel (hetgeen zaterdag gebeurde, red.), maar dat zal nu zeker wel gebeuren.”

Maandag bracht dagblad ‘Munich Abendzeitung’ naar buiten dat de 56-jarige Flick een contract voor drie jaar zou kunnen tekenen als bondscoach.

Flick was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent bij de Mannschaft. Sinds november 2019 is hij hoofdcoach van Bayern. Hij won met de Rekordmeister twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs. Hij kondigde eerder al aan op het einde van het seizoen op te stappen bij Bayern.

Antwerp ziet supporters massaal abonnement verlengen

Royal Antwerp FC wrijft zich in de handen bij de abonnementverkoop. The Great Old laat namelijk weten dat meer dan 9.000 fans hun abonnement verlengd hebben, dat is goed voor 96% van de huidige seizoenkaarthouders. Een ferme opsteker voor Antwerp met het oog op volgend seizoen.

Iniesta verlengt contract in Japan

Voormalig Spaans international Andrés Iniesta heeft zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Thomas Vermaelen, tot begin 2023 verlengd, zo maakte de club bekend.

De aanvallende middenvelder viert vandaag zijn 37ste verjaardag en is al aan zijn vierde seizoen bezig in Japan. Iniesta kwam in de zomer van 2018 bij Vissel Kobe terecht na zijn overstap van FC Barcelona. In zijn zestien jaar bij de Catalanen won hij liefst 32 prijzen, in Japan staat de teller op twee.

Twee positieve PCR-tests bij Schalke, duel tegen Hertha niet in gevaar

Bij een nieuwe testronde bij Schalke 04, de club van Benito Raman, zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld, zo maakte de club dinsdag bekend. Beide spelers werden in isolatie geplaatst en vertonen geen symptomen van het virus.

Maandag werd de training in Gelsenkirchen afgelast nadat een sneltest bij een speler een positief resultaat had opgeleverd. De speler in kwestie werd in isolatie geplaatst en iedereen moest een nieuwe coronatest ondergaan. De competitiewedstrijd van woensdag tegen Hertha kan alvast doorgaan. Het gaat om een inhaalwedstrijd van medio vorige maand, toen het duel niet gespeeld kon worden na een corona-uitbraak bij Hertha.

Milan moet geblesseerde Ibrahimovic minstens twee duels missen

Zlatan Ibrahimovic staat nog minstens een week aan de kant met een verstuiking aan de linkerknie, zo maakte AC Milan bekend.

De 39-jarige Zweed liep de blessure zondagavond op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Door de blessure mist hij alvast de competitieduels van woensdag tegen Torino en komende zondag tegen Cagliari. Mogelijk haalt hij nog het duel op de laatste speeldag van 23 mei tegen Atalanta, nadien start de voorbereiding op EURO 2020.

Mbappé, Neymar, Depay, Yilmaz en Ben Yedder maken kans op Franse Speler van het Jaar-prijs

Burak Yilmaz, de Turkse spits van competitieleider Lille, is maakt dit jaar kans op een Speler van het Jaar-prijs. PSG-aanvallers Kylian Mbappé en Neymar zijn ook genomineerd, net als Memphis Depay (Lyon) en Wissam Ben Yedder (Monaco). De trofee wordt uitgereikt tussen 20 en 23 mei tijdens een reeks uitzendingen op rechtenhouder Canal+. De jaarlijkse ceremonie gaat vanwege de gezondheidscrisis niet door.

Vorig jaar waren er geen verkiezingen omdat de coronacrisis vroegtijdig een einde maakte aan de competitie in Frankrijk. Kylian Mbappé, de laureaat van 2019, is de voorlopig laatste winnaar.

Voor de prijs van Doelman van het Jaar moet uittredend winnaar Mike Maignan (Lille) het onder meer opnemen tegen Keylor Navas (PSG). De genomineerden voor Belofte van het Jaar zijn Maxence Caqueret (Lyon), Amine Gouiri (Nice), Eduardo Camavinga (Rennes), Sofiane Diop (Monaco) en Aurélien Tchouameni (Monaco).

Christophe Galtier, trainer van competitieleider Lille, is de favoriet om zichzelf op te volgen als Coach van het Jaar.

Mannschaft start EK-voorbereiding op 28 mei

De Duitse bondscoach Joachim Löw blaast pas op 28 mei, drie dagen later dan oorspronkelijk gepland, verzamelen voor de start van de EK-voorbereiding van de Mannschaft, zo meldde de Duitse Voetbalbond DFB dinsdag. De EK-selectie wordt volgende week woensdag bekendgemaakt.

Van 28 mei tot 6 juni trekt de wereldkampioen van 2014 op trainingskamp naar het Oostenrijkse Tirol. Op 2 juni oefenen ze er tegen Denemarken, tegenstander van de Rode Duivels in de EK-groepsfase, op 7 juni volgt in Düsseldorf de interland tegen Letland. Op het EK zit het Duitsland van afscheidnemend bondscoach Joachim Löw in de ‘groep des doods’ met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Hongarije.

Steffen Baumgart neemt komend seizoen over bij FC Köln

Steffen Baumgart is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer bij de Duitse eersteklasser FC Köln, zo maakte de club bekend. Hij ondertekent er een overeenkomst tot medio 2023.

De 49-jarige Baumgart komt over van tweedeklasser Paderborn en wordt in Keulen de opvolger van Friedhelm Funkel, wiens aflopende contract niet verlengd wordt. Oudgediende Funkel nam pas medio april over van de ontslagen Marcus Gisdol en fungeerde als een tussenpaus bij de club van Rode Duivel Sebastiaan Bornauw.

Met nog slechts twee speeldagen te gaan is FC Köln in een bitse degradatiestrijd verwikkeld in Duitsland. Met 29 punten staat het op de voorlaatste plaats in de Bundesliga, op twee punten van de veilige vijftiende stek van Werder Bremen.

