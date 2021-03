Football Talk. Spelers van Antwerp brengen eerbetoon aan Loes (7) - Haaland is fit voor duel met Sevilla

Spelers van Antwerp brengen eerbetoon aan Loes (7)

De spelers van Antwerp hebben zaterdagavond een eerbetoon gebracht aan Loes de Laat (7). Het meisje overleed na een dramatisch verkeersongeval in Schoten en werd donderdag begraven. Ze was helemaal wild van eenhoorns. Royal Antwerp Football Club toonde na een oproep van de ouders al een grote eenhoorn op het scherm aan het stadion. Nadien werd beslist dat de spelers tijdens de wedstrijd met een knuffel het veld zouden oplopen.

De knuffels werden na de wedstrijd aan de kinderafdeling van ZNA bezorgd, zodat ze terechtkomen bij zieke en hulpbehoevende kinderen. Tijdens de wedstrijd werden op de led-boarding langs het veld ook enkele woorden geprojecteerd van de Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen. (VTT)

Haaland fit voor Sevilla

Erling Haaland geraakt normaal gezien fit voor de Champions Leaguewedstrijd van morgenavond tegen Sevilla. De Noor moest afgelopen weekend tegen Bayern het veld verlaten met een wonde aan de enkel. Jadon Sancho zal er dan weer niet bij zijn. De vleugelaanvaller miste ook al de topper tegen Bayern München van afgelopen weekend staat waarschijnlijk meerdere weken aan de kant.

© Photo News

Kapitein Makoto Hasebe (37) verlengt voor een jaar bij Eintracht Frankfurt

Makoto Hasebe, kapitein van de Duitse club Eintracht Frankfurt, heeft zijn contract verlengd tot juni 2022. Dat maakte de club maandag zelf bekend. De 37-jarige Japanse middenvelder speelt al sinds 2014 bij Frankfurt.

Hasebe wordt door zijn sportief directeur, ex-international Fredi Bobic, aangeduid als een “modelprof”. “Hij werkt hard aan zijn fysiek en plaatst het voetbal boven al de rest”, voegde hij ook nog toe. “Hij is een echte leider op het veld. Iedereen is ervan overtuigd dat hij volgend jaar opnieuw voor spelplezier zal zorgen”.

Veteraan Hasebe kan dan ook geweldige statistieken voorleggen. Hij speelde 331 wedstrijden op het hoogste niveau in Duitsland waarvan 228 voor Eintracht Frankfurt. In het seizoen 2008-2009 werd hij kampioen met VfL Wolfsburg. Hij won in 2018 ook samen met Eintracht Frankfurt de Duitse beker door in de finale Bayern München te kloppen.

Hasebe is ook op dit moment nog erg actief bij Frankfurt, dat momenteel op een mooie 4e plaats staat in de Bundesliga. De Japanner speelde dit seizoen al 20 wedstrijden. Verder verzamelde hij ook nog 114 caps voor de Japanse nationale ploeg, waarin hij twee keer scoorde.

Makoto Hasebe (Frankfurt) Frankfurt, 06.03.2021, Fussball, Bundesliga, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart ! only BELGIUM ! © Photo News

Sissako (Zulte Waregem) kampt met longprobleem

Zulte Waregem zal het nog een poosje zonder de Fransman Abdoulaye Sissako moeten stellen. De club bevestigt maandag dat de 22-jarige middenvelder met een aandoening aan de longen kampt. Sissako ontbreekt al zowat een maand in de selectie van Francky Dury.

“Hij moet twee tot vier weken volledig rusten en mag daarna opnieuw conditioneel opbouwen. Effectief deelnemen aan de trainingen zal nog even op zich laten wachten”, stelt Essevee. “De medische staf volgt de evolutie van Abdoulaye van dichtbij op. Alles verloopt gunstig maar een goede opvolging is noodzakelijk voor een volledig herstel van de middenvelder.”

Sissako speelt sinds 2019 voor Zulte Waregem. Dit seizoen kwam hij al 21 keer in actie.

© BELGA

ECA-voorzitter Agnelli roept leden op mogelijke hervormingen Champions League te steunen

Andrea Agnelli, de voorzitter van de associatie van Europese topclubs (ECA), heeft de ECA-leden maandag tijdens de Algemene Vergadering opgeroepen om mogelijke hervormingen in de Champions League te steunen.

Al meerdere jaren gonst het van de geruchten omtrent grondige hervormingen van het Kampioenenbal na 2024. Momenteel zou het zogenoemde Zwitserse model op tafel liggen, waarbij het deelnemersveld van 32 tot 36 teams stijgt en ook het format veranderingen ondergaat. In de poulefase zouden ploegen volgens het Zwitserse model niet langer zes, maar tien wedstrijden afwerken.

Agnelli, ook de sterke man bij topclub Juventus, verklaarde dat de voordelen van een soortgelijk systeem “door iedereen” erkend zijn. Volgens de Italiaan is een “doorbraak” mogelijk. Hij vraagt de ECA-leden dan ook de mogelijke hervormingen te steunen.

Het Uitvoerende Comité van de UEFA kan de knoop mogelijk al doorhakken op het UEFA-congres met alle federaties. Dat staat op 20 april gepland.

Andrea Agnelli roept de Europese topclubs op het nieuwe format te steunen. © AP

CF Montréal maakt opvolger Henry bekend

Wilfried Nancy is de nieuwe trainer van CF Montréal. De club van Laurent Ciman heeft zo dus een opvolger gevonden voor de onlangs vertrokken Thierry Henry. Nancy, een Fransman, was al actief als assistent bij de club. De rest van de trainersploeg blijft ook behouden.

Leipzig moet fiks bedrag ophoesten voor verplaatsing duel met Liverpool

RB Leipzig moet een boete van naar schatting ruim een miljoen euro betalen nadat de Duitse ploeg moet uitwijken voor zijn uitwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met Liverpool. Dat schrijft Bild maandag.

De UEFA heeft Leipzig opgedragen zo’n tien procent van het startgeld voor deelname aan Liverpool te geven. Hoeveel dat is, kan nog niet precies worden berekend. Leipzig trekt niet naar Engeland, omdat de spelers dan bij terugkeer in Duitsland in quarantaine moeten vanwege de coronamaatregelen. Het duel vindt nu plaats in Boedapest.

Het eerste duel, de thuiswedstrijd van Leipzig, werd ook in de Hongaarse hoofdstad gespeeld. Dat kwam omdat de Engelsen Duitsland niet in mochten. In principe zijn de Duitsers wel welkom in Engeland om te komen voetballen.

Club kan tegen Charleroi weer op Dost rekenen

Behoudens verrassingen kan Club Brugge vrijdag in Charleroi een beroep doen op Bas Dost. De hamstringblessure van de Nederlander lijkt stilaan verleden tijd. Club miste Dost tegen Standard en Zulte Waregem nadat hij in de match tegen Kiev uitviel met een verrekking. Voorts gaat Club akkoord met het schorsingsvoorstel van drie speeldagen waarvan twee effectief voor Odilon Kossounou. De Ivoriaan blijft dus vrijdag in Charleroi en maandag in Gent opzij. Kossounou werd vorige donderdag rechtstreeks uitgesloten op Standard na een drieste tackle op Muleka.(TTV)

© Photo News

Rangers FC pakt de titel

In Schotland heeft Rangers hun 55ste landstitel gepakt. Zaterdag al nam het team van trainer Steven Gerrard een serieuze optie door St. Mirren met 3-0 te verslaan. Door het puntenverlies van aartsrivaal Celtic is Rangers een week vroeger dan voorzien kampioen. Volgende week wacht Rangers dus een titelfeestje in de Old Firm tegen datzelfde Celtic. Het winnen van de Schotse competitie zorgde voor dolle taferelen bij de Rangers. Dat blijkt uit beelden die ex-Anderlechtspits Kemar Roofe deelde op zijn sociale media.

Delcroix valt opnieuw uit

Amper 49 minuten duurde het wederoptreden van Hannes Delcroix. De centrale verdediger kwam net na rust slecht neer na een luchtduel met De Camargo aan de middenlijn. Delcroix had opnieuw last aan de rechterknie, die ook al opspeelde op Sclessin en hem de bekermatch tegen Cercle Brugge kostte. “’t Was een val van zeer hoog en Hannes voelde meteen wat pijn aan dezelfde knie”, zei Kompany erover. “Het wordt afwachten en hopen dat het opnieuw meevalt.”

Ook Kemar Lawrence moest de strijd vroegtijdig staken met een spierprobleem. Verdere onderzoeken moeten uitwijzen hoelang de Jamaicaan out zal zijn. (TLB)

© Photo News

Juventus doet het zonder De Ligt tegen Porto

Matthijs de Ligt ontbreekt bij Juventus in de return tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League. De Nederlandse verdediger stond maandag weliswaar weer op het trainingsveld, maar hij deed met een ingepakt linkeronderbeen volgens trainer Andrea Pirlo alleen de warming-up mee. De Ligt raakte vorige week kort voor het competitieduel met Spezia geblesseerd en ontbrak zaterdag ook tegen Lazio.

Pirlo kan wel weer beschikken over Giorgio Chiellini. De ervaren verdediger van Juventus viel drie weken geleden geblesseerd uit tijdens het eerste duel met Porto. De Italiaanse kampioen verloor in Portugal met 2-1. Dankzij het doelpunt in de slotfase van Federico Chiesa heeft de ‘Oude Dame’ in de return in principe aan één treffer genoeg om de kwartfinales te halen.

De Braziliaanse verdediger Danilo is geschorst bij Juventus.

RSCA begint samenwerking met eerste club Saelemaekers

Anderlecht heeft er een partnerclub bij. RSCA gaat samenwerken met Beersel-Drogenbos, de club waar Alexis Saelemaekers begon met voetballen. ‘t Wordt de achtste partnerclub van paars-wit, na Berchem Sport, Turnhout, Heur-Tongeren, Mazenzele Opwijk, Oudenaarde, Tempo Overijse en KRC Mechelen.

De ontwikkeling van de spelers en coaches van partnerclubs wordt vanuit Neerpede opgevolgd. RSCA staat de partnerclubs ook bij met kennis en ervaring. Zo worden er op regelmatige basis workshops, bijscholingen en stages gegeven en vriendschappelijke toernooien georganiseerd. Talentvolle spelers uit de partnerclubs krijgen in de omgekeerde richting de kans om zich te bewijzen op Neerpede. (TLB)

Trofee Goethals weer uitgesteld

De uitreiking van de Trofee Raymond Goethals 2020, de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar, is wegens de coronapandemie opnieuw uitgesteld. De uitreiking werd in december al uitgesteld, ook de nieuwe datum van 22 maart valt in het water. Er wordt uitgekeken naar een nieuwe datum, begin mei. De genomineerden na de eerste stemronde zijn Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (ex-Antwerp, nu Shanghai SIPG). (RN)

Philippe Clement won de trofee in 2018 en 2019. © Photo News

Napoli-verdediger Ghoulam onder het mes met knieblessure

De Algerijnse verdediger Faouzi Ghoulam, die zondag met Napoli in de wedstrijd tegen Bologna (3-1) naar de kant moest, heeft een ligament van zijn linkerknie gescheurd. Dat heeft het team van Dries Mertens gemeld. Hij gaat maandag onder het mes.

Ghoulam moest na 22 minuten het veld verlaten. Napoli laat niet weten hoelang het zijn verdediger denkt kwijt te zijn.

De 30-jarige Algerijn lag in het verleden al tweemaal lange tijd in de lappenmand met zware knieblessures.

Faouzi Ghoulam. © Photo News