Football Talk. Spaanse sportief directeur alweer weg bij W.-Beveren - Maertens (OHL) riskeert drie speeldagen schorsing

Spaanse sportief directeur alweer weg bij Waasland-Beveren

Sportief directeur Miguel Torrecilla is na amper enkele maanden in dienst alweer weg op de Freethiel. Een combinatie van factoren: de Spanjaard kreeg enerzijds een aanbieding die hij niet kon weigeren van Zaragoza, anderzijds miste hij zijn familie en vrienden enorm. Door opnieuw aan de slag te gaan in eigen land, is dat laatste probleem meteen van de baan. Bij Waasland-Beveren nemen Danny De Maesschalck en Dirk Huyck weer tijdelijk de honneurs waar, tot de Amerikaanse eigenaars een nieuwe sportief directeur aanstellen. (MVS)

Maertens (OHL) riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro voorgesteld als straf aan OHL-middenvelder Mathieu Maertens, die afgelopen weekend een rode kaart kreeg.

Een kwartier voor het einde van de thuismatch tegen Cercle Brugge (2-1) voerde Maertens een stevige tackle uit op Kylian Hazard. Hij kwam te laat ingegleden, miste het leer en raakte de Cercle-speler boven de enkel. Scheidsrechter Nathan Verboomen gaf aanvankelijk een gele kaart, maar veranderde naar rood na tussenkomst van de VAR.

Het Bondsparket vordert drie wedstrijden effectieve schorsing. “Het gaat om een brutale fout (in het scheidsrechterverslag staat ‘ernstig gemeen spel’) waarbij de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar wordt gebracht”, staat te lezen in de bondsactie. De bondsprocureur verwijst ook naar het disciplinaire verleden van Maertens, die al twee keer eerder disciplinair geschorst was.

Als OH Leuven het schikkingsvoorstel aanvaardt, is Maertens geschorst voor de competitiewedstrijd tegen Kortrijk (12/12), Moeskroen (15/12) en Mechelen (20/12). Bij weigering buigt het Disciplinair Comité zich over de strafmaat. De middenvelder mag dinsdag wel in actie komen in de inhaalmatch tegen Moeskroen.

