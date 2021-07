Football Talk. Solskjaer tekent nieuw contract bij Manchester United

Solskjaer en Manchester United gaan langer met elkaar door

Ole Gunnar Solskjaer heeft een nieuw contract getekend bij Manchester United, dat hem minstens tot 2024 aan de club verbindt. In de verbintenis is tevens een optie op een extra jaar opgenomen. Solskjaer, die als speler al elf jaar aan de slag was op Old Trafford en onder het bewind van Sir Alex Ferguson de Champions League won, is sinds 2018 trainer bij de Red Devils. Hij maakte in eerste instantie op interimbasis de overstap van het Noorse Molde, maar hij presteerde zo goed dat United hem er definitief losweekte.