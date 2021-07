Football Talk. Solskjaer tekent nieuw contract bij Manchester United - Pochettino verlengt bij PSG

Mauricio Pochettino blijft tot 2023 bij Paris Saint-Germain

PSG heeft het contract van zijn coach Mauricio Pochettino verlengd tot 2023. De Argentijn was sinds januari aan de slag als hoofdcoach in de Franse hoofdstad. Hij won er met de Franse beker en supercup de eerste trofeeën uit zijn trainerscarrière en leidde PSG naar de halve finales van de Champions League.

Pochettino, die tussen 2001 en 2003 ook als speler al de Parijse kleuren verdedigde, gaf op de clubwebsite aan erg blij te zijn met de contractverlenging: “Het is heel belangrijk om de steun en het vertrouwen van de club te voelen. We gaan er alles aan doen om de supporters trots te maken. Twintig jaar geleden was ik de kapitein, vandaag ben ik de coach... Dat is een droom die uitkomt.”

Pochettino had eerder ook Espanyol Barcelona, Southampton en Tottenham Hotspur onder zijn hoede.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Solskjaer en Manchester United gaan langer met elkaar door

Ole Gunnar Solskjaer heeft een nieuw contract getekend bij Manchester United, dat hem minstens tot 2024 aan de club verbindt. In de verbintenis is tevens een optie op een extra jaar opgenomen. Solskjaer, die als speler al elf jaar aan de slag was op Old Trafford en onder het bewind van Sir Alex Ferguson de Champions League won, is sinds 2018 trainer bij de Red Devils. Hij maakte in eerste instantie op interimbasis de overstap van het Noorse Molde, maar hij presteerde zo goed dat United hem er definitief losweekte.

De Scandinaviër wacht wel nog steeds op zijn eerste trofee met United. Afgelopen seizoen schopten ze het nog tot de finale van de Europa League. Daarin gingen ze verrassend onderuit tegen de Spaanse subtopper Villarreal na een zenuwslopende penaltyreeks. “Ole en zijn staf leveren enorm hard werk voor de club, wat op het veld leidt tot succes op lange termijn. Dat was de afgelopen twee voetbaljaargangen duidelijk merkbaar en we kijken ernaar uit om nog meer progressie te maken met hem in de jaren die zullen komen”, reageerde vicevoorzitter Ed Woodward op de clubwebsite.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.