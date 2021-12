Football Talk. Sociedad en Januzaj lopen tegen vierde opeenvolgende competitienederlaag aan

Sociedad en Januzaj lopen tegen vierde opeenvolgende competitienederlaag aan

Real Sociedad blijft terrein verliezen in La Liga. Het verloor zaterdag op de achttiende speeldag voor een vierde maal op rij in competitie tegen Villarreal (1-3).

De tweede helft was nog maar net op gang getrapt toen Sociedad met een man minder verder moest na een rechtstreekse rode kaart voor Mikel Oyarzabal. Adnan Januzaj werd enkele minuten later geslachtofferd. Villarreal buitte het numerieke overwicht vervolgens uit met treffers van opnieuw Moreno (68.) en Samuel Chukwueze (90.+6).

Ondanks de slechte reeks staan Januzaj en co. nog steeds zesde met 29 punten. Villarreal volgt op de tiende plaats met 22 punten.

Basaksehir en Chadli incasseren late gelijkmaker in stadsderby tegen Galatasaray

Istanboel Basaksehir en Nacer Chadli hebben zaterdagavond op de zeventiende speeldag van de Turkse Super Lig een punt gepakt in de stadsderby bij Galatasaray (1-1).

Voormalig Anderlecht-spits Stefano Okaka (20.) effende het pad voor de bezoekers. Basaksehir had lange tijd uitzicht op de zege, maar de late gelijkmaker van Mohamed Mostafa (88.) besliste er nog anders over. Nacer Chadli werd in de 53e minuut afgelost.