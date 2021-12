Football Talk. Sociedad en Januzaj lopen tegen vierde opeenvolgende competitienederlaag aan - Bijna alle spelers van Tottenham leggen negatieve coronatest af

Voetbal 1A Invaller Dylan Mbayo maakt het verschil voor KV Kortrijk: “Het belangrijk­ste zijn de drie punten”

Drie overwinningen in een week tijd en nog wat steviger in de top acht. De maand december is een voltreffer voor KV Kortrijk. KVK speelde vrijdagavond een zwakke eerst helft op Seraing, maar de aan de rust ingevallen Dylan Mbayo, maakte het verschil. Donderdag wacht Anderlecht in de beker en op tweede kerstdag komt Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion. Twee moeilijke wedstrijden, maar dit KV Kortrijk kan iedere ploeg verslaan.

15:40