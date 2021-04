Football Talk. Sociedad doet slechte zaak in strijd om Europees voetbal - Arsenal houdt Fulham in absolute slotseconden op gelijkspel

Real Sociedad doet slechte zaak in strijd om Europees voetbal

Real Sociedad heeft op de 33ste speeldag in La Liga een kostbare thuisnederlaag geleden tegen Sevilla met het oog op Europees voetbal. Fernandez (5.) zette de thuisploeg al snel op rozen, maar treffers van Fernando (22.) en En Nesyri (24.) deden de wedstrijd met 1-2 in het voordeel van de Andalusiërs uitdraaien.

Adnan Januzaj kwam een kwartier voor tijd Oyarzabal aflossen. De Belg slaagde er evenwel niet in om de partij te doen kantelen voor de Spaanse bekerwinnaar van 2020. De finale van die bekercompetitie werd pas vorig weekend uitgevochten omwille van de coronacrisis. Sociedad staat 5e geposteerd met 47 punten uit 31 wedstrijden en kan zondagavond zowel Betis als Villarreal over zich zien wippen.

Dankzij de overwinning verstevigt Sevilla zijn plaats in de top 4 met 64 punten en blijft het zelfs meedingen naar de titel. Madrileense rivalen Atlético (67 ptn) en Real (66 ptn) komen later op zondag nog in actie. Atlético ontvangt Eibar, Real gaat op bezoek bij Getafe, die andere ploeg uit Madrid. Barcelona (65 ptn) won zaterdagavond de finale van de Copa del Rey tegen Bilbao met 0-4 en haalt de wedstrijd van deze speeldag later in. Bilbao leed zo twee nederlagen in evenveel bekerfinales in een week tijd.

Arsenal houdt Fulham in absolute slotseconden op gelijkspel

Arsenal en Fulham hebben elkaar op de 32ste speeldag in de Premier League in een Londens onderonsje in evenwicht gehouden: het werd 1-1. Fulham leek lange tijd op een gouden zege af te stevenen na een penaltydoelpunt van Josh Maja (59.), maar invaller Edward Nketiah (97.) hing de bordjes in extremis nog gelijk.

Fulham laat door het puntverlies na om een van zijn laatste strohalmen in de strijd om het behoud te grijpen. The Cottagers tellen na 33 speeldagen 27 punten. Dat zijn er drie meer dan eerste achtervolger West Brom (24) en zes minder dan Burnley (33), de eerste ploeg in veilige haven. Zowel West Brom als Burnley heeft voorlopig twee matchen minder gespeeld. Burnley komt zondagavond nog in actie op bezoek bij Manchester United.

Mathew Ryan, ex-doelman van Club Brugge en Racing Genk, stond tussen de palen bij Arsenal. Dennis Odoi, bezig aan zijn vijfde seizoen bij Fulham, bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd. Het is al geleden van 24 januari dat de gewezen speler van onder meer Anderlecht en Lokeren nog eens minuten maakte voor de Londenaars.

