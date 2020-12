Football Talk. Siemen Voet nog steeds positief - Raymond Domenech neemt over bij Nantes - Truitjesveiling KBVB brengt 93.187 euro op

Truitjesveiling KBVB brengt 93.187 euro op

De truitjesveiling van de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB heeft 93.187 euro opgebracht, zo maakte de KBVB bekend. Met die opbrengst kan het eerste van de veertig geplande Belgian Red Courts, een maatschappelijk project van de Voetbalbond, volledig worden opgeknapt.

De Belgische bond bood de shirts van vijf officiële wedstrijden van de Rode Duivels en de Red Flames via internet te koop aan. “De geveilde truitjes startten aan 89 euro, maar elk wedstrijdshirt werd voor een pak meer verkocht dankzij 2.029 biedingen van over de hele wereld. Uit zes verschillende landen liepen voor de enige set truitjes van de Red Flames 330 biedingen binnen. Fans van de Rode Duivels hadden vier sets truitjes om op te bieden. In totaal waagden daardoor 1.699 bieders uit 27 landen hun kans op de 90 aangeboden Duivelsshirts”, klinkt het bij Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility Coördinator bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. “Er was heel wat interesse uit ons eigen land, maar de internationale aandacht was ook enorm. Voor de Flames kwamen er biedingen uit onder meer Japan en Singapore. Onze Duivels hebben een nog grotere internationale fanbase met bieders uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Amerika en ook Australië.”

De wedstrijd met de grootste totaalopbrengst was België - Engeland, gespeeld op 15 november, waarbij alle shirts na afloop samen goed waren voor 28.109 euro. Vier shirts uit die wedstrijd vormen meteen ook de top drie van duurste shirts voor de Rode Duivels tijdens deze veiling. Zo ging het truitje van Thibaut Courtois voor maar liefst 3.025 euro onder de hamer. Voor het truitje van Kevin De Bruyne had een bieder 2.700 euro over en de shirts van Dries Mertens en Youri Tielemans uit diezelfde wedstrijd brachten elk 2.600 euro op. Zij delen de derde plaats. Bij de Red Flames wisselde het truitje van doelpuntenmachine Tine De Caigny, die tweemaal scoorde tegen Zwitserland, voor 1.000 euro van eigenaar. Het shirt van doelvrouw Nicky Evrard bracht 830 euro op en daarmee doet ze nipt beter dan Tessa Wullaert. Haar shirt werd geveild voor 825 euro.

Voormalig Frans bondscoach Raymond Domenech neemt over bij Nantes

De voormalige Franse bondscoach Raymond Domenech is de nieuwe coach van eersteklasser FC Nantes, zo vernam nieuwsagentschap AFP uit goede bron. Domenech zou er overnemen tot eind dit seizoen. Officiële bevestiging is er nog niet.

Voor de 68-jarige Domenech is het de eerste trainersopdracht sinds het debacle met de Franse nationale ploeg op het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Na onder meer een spelersstaking in het trainingsoord in Knysna volgde toen een vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase met een één op negen. Voor Domenech wordt het de eerste opdracht bij een club sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon in 1993. Met zijn 68 jaar heeft hij bovendien de leeftijdslimiet van de Franse profliga LFP overschreden en dus moet er nog een uitzondering gevraagd worden.

Volledig scherm Raymond Domenech. © AFP

Siemen Voet en vier stafleden nog steeds positief

KV Mechelen is nog lang niet verlost van corona. Verdediger Siemen Voet heeft opnieuw positief getest op het virus en moet nog een extra week in quarantaine. Ook assistenten Fred Vanderbiest en Kevin Van Dessel, conditietrainer Glenn Vanryckeghem en videoanalist Jan Boden zijn nog besmet. Ook hoofdcoach Wouter Vrancken, de teammanager en twee kinesisten zitten nog steeds in quarantaine. “Donderdag staat een nieuwe test gepland voor de hele groep in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Moeskroen”, aldus Malinwa.

Kerstactie Pro League op recordkoers, shirt van Jordan Lukaku meest in trek

Na vijf dagen heeft de Pro League met de jaarlijkse kerstactie meer dan 85.000 euro opgehaald. Met nog een week te gaan, ligt de voetbalveiling ten voordele van Younited Belgium zo opnieuw op recordkoers. De supporters van Antwerp en KV Mechelen deden voorlopig de grootste duit in de zak. Het shirt van Antwerp-linksback Jordan Lukaku is het felst begeerd.

Tijdens het kerstvoetbal komend weekend (speeldag 19) dragen alle voetballers in 1A een speciaal shirt, met daarop het logo van Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League. In 1B gebeurt een gelijkaardige actie, maar droegen de spelers het speciale shirt afgelopen weekend al. Na het laatste fluitsignaal worden de shirts gesigneerd, opgehaald en (ongewassen, maar gedesinfecteerd) geveild voor het goede doel. Deze gesigneerde truitjes worden te koop aangeboden via het online veilingplatform MatchWornShirts.

Na vijf dagen in de veiling verzamelden de Belgische profclubs ruim 85.000 euro, waarvan zo’n 60.000 euro door de clubs uit 1A. Vooral de achterbannen van Antwerp (5.283 euro) en KV Mechelen (5.228) schoten sterk uit de startblokken. Daarachter volgen Genk (4.506 euro), Club Brugge (4.289 euro) en RSC Anderlecht (3.808 euro). De hoogste genoteerde 1B-club is RWDM (3.458 euro) op de zesde plaats in de voorlopige top tien.

Mocht de veiling nu afgesloten worden, zou het shirt van Antwerp-verdediger Jordan Lukaku het meeste geld opbrengen. Het hoogste bod staat voorlopig op 675 euro. Met Clinton Mata (Club Brugge/600 euro), Ritchie De Laet (Antwerp/489 euro), Simen Juklerod (Antwerp/355 euro) en Thibault Peyre (KV Mechelen/350 euro) bestaat de volledige top vijf uit verdedigers. RWDM-aanvaller Yvan Yagan komt op de zesde plek met 350 euro en is de populairste speler uit 1B.

Behalve de shirts zijn er opnieuw enkele specials te veil, waar ook al stevig op geboden werd. Een dag achter de schermen bij voetbalcommentator Peter Vandenbempt (289 euro), een gesigneerd shirt van de voltallige ploeg van Borussia Dortmund (289 euro) en het gesigneerd shirt van Marouane Fellaini (264 euro) brachten voorlopig het meest op.

Op de shirts van de 1B Pro League kan geboden worden tot 27 december (21u00). Op alle andere items kan geboden worden tot 30 december (21u00). Vorig jaar leverde de twaalfde kerstactie een recordbedrag van 140.000 euro op. Younited Belgium gebruikt dat geld om een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid te organiseren. Er zijn 28 Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis- en opvangcentra.

Coronavirus slaat toe in Engelse vrouwenvoetbal: 32 positieve testen

De laatste testronde op het coronavirus in het Engelse profvoetbal bij de vrouwen heeft een recordaantal van 32 besmettingen opgeleverd. Dat meldde de Britse voetbalbond FA, die tussen 14 en 20 december in totaal 864 tests liet afnemen in de Super League en de Championship, de twee hoogste divisies. De bond maakte geen namen bekend van speelsters en ook niet de clubs waar de positieve gevallen zijn aangetroffen.

Sinds juli worden er wekelijks speelsters en stafleden van de clubs getest op COVID-19. In de week van 19 tot en met 25 oktober waren er tien positieve gevallen en dat was tot vorige week het hoogste aantal.

De laatste testronde in de Premier League, de hoogste profdivisie bij de mannen, leverde beduidend minder positieve gevallen op. Van de 1.569 afgenomen tests waren er zeven positief. Eerder in de maand was er wel een uitbraak bij Newcastle United, waardoor de selectie tijdelijk in isolatie moest en de wedstrijd tegen Aston Villa werd uitgesteld.

Toptalent Florian Wirtz verlengt contract bij Bayer Leverkusen

Het Duitse toptalent Florian Wirtz heeft zijn contract bij Bayer Leverkusen tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club bekend. De zeventienjarige Wirtz vierde zijn Bundesliga-debuut in mei en werd al snel de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga, een record dat hij onlangs moest afstaan aan Dortmund-sensatie Youssoufa Moukoko. In totaal droeg hij 27 keer het shirt van Leverkusen.

“In zijn eerste jaar bij de A-ploeg overtreft Florian alle verwachtingen”, klinkt het bij algemeen directeur Rudi Völler. “Als hij zo blijft voortdoen, zal dit het begin zijn van een grote carrière.”

Volledig scherm Florian Wirtz. © Photo News

Tigres wint CONCACAF Champions League

Het Mexicaanse Tigres heeft de CONCACAF Champions League gewonnen, voor teams uit Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. In de finale in het Amerikaanse Orlando haalden ze het met 2-1 van Los Angeles FC.

Volledig scherm © USA TODAY Sports

De Franse voormalige international André-Pierre Gignac scoorde zes minuten voor affluiten de winnende treffer. Op het uur was Tigres nochtans op achterstand gekomen, na de openingstreffer van Diego Rossi. Twaalf minuten later zorgde Hugo Ayala voor de gelijkmaker. In het slot klopte Gignac voormalig Club-doelman Kenneth Vermeer om het af te maken.

Voor Tigres is het de eerste eindwinst in de CONCACAF Champions League, na drie verloren finales (2016, 2017 en 2019). Hierdoor mogen ze ook deelnemen aan het WK voor clubs, dat van 1 tot 11 februari gehouden wordt.

Volledig scherm © AFP

Rode cijfers voor STVV

Rode lantaarn Sint-Truiden heeft het vorige seizoen afgesloten met een verlies van 621.689 euro, zo maakte de club woensdag bekend na goedkeuring van de jaarcijfers op de aandeelhoudersvergadering.

De globale inkomsten daalden slechts licht van 25,4 naar 25,2 miljoen euro. “Hiervan is 9,6 miljoen euro gelinkt aan uitgaande transfers. De uitgaven voor de sportieve uitbouw van de club en de indirecte kosten met betrekking tot transfers stegen met 3,1 miljoen euro. De algemene onkosten bleven onveranderd. De impact van de coronapandemie op het resultaat wordt op 750.000 euro geraamd”, klinkt het in de mededeling.

“Voor het seizoen 20-21 is er voorzichtig gebudgetteerd en is het de bedoeling door een zuinig beleid de cijfers positief te houden. Er zullen niettemin maximaal mogelijke inspanningen geleverd worden om het behoud in 1A te verzekeren.”

Met veertien punten uit zeventien wedstrijden staan de Truienaars vlak voor de winterstop op de laatste plaats in de Jupiler Pro League, met drie punten minder dan Moeskroen en KV Mechelen. Op tweede kerstdag sluit Sint-Truiden het jaar af met een verplaatsing naar Standard.

Volledig scherm © BELGA