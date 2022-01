Football Talk. Shinji Kagawa is eindelijk in België

Daar is Kagawa

De nieuwe ster van STVV heeft voet gezet in Haspengouw. Shinji Kagawa (32) nam gisteren het vliegtuig van Japan naar Brussel, waar CEO Takayuki Tateishi hem persoonlijk ging ophalen. “Hallo STVV-fans. Ik kan eindelijk op het vliegtuig richting België stappen. Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten. Komaan Kanaries!”, klonk het gisteren in een video, vlak voor z’n vlucht. Kagawa ondergaat vandaag medische testen. De wedstrijd van morgen in Antwerp komt allicht te vroeg. Mogelijk is hij er vrijdag wel bij in het thuisduel tegen Charleroi.