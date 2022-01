Football Talk. Shinji Kagawa is eindelijk in België - Legendarische Antwerpspits overleden

Daar is Kagawa

De nieuwe ster van STVV heeft voet gezet in Haspengouw. Shinji Kagawa (32) nam gisteren het vliegtuig van Japan naar Brussel, waar CEO Takayuki Tateishi hem persoonlijk ging ophalen. “Hallo STVV-fans. Ik kan eindelijk op het vliegtuig richting België stappen. Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten. Komaan Kanaries!”, klonk het gisteren in een video, vlak voor z’n vlucht. Kagawa ondergaat vandaag medische testen. De wedstrijd van morgen in Antwerp komt allicht te vroeg. Mogelijk is hij er vrijdag wel bij in het thuisduel tegen Charleroi.

Legendarische Antwerpspits overleden

Afgelopen weekend overleed Jozef, ‘Jef’ Van Gool. Hij werd 86. Van Gool was topspits van Antwerp FC in de jaren 1950-60. Zo maakte hij deel uit van de kampioenenploeg van 1956-1957. Bovendien had hij een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nóg productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch (co-)topschutter.

Volledig scherm Jef Van Gool © RAFC

Tussen 1954 en 1966 maakte Jef furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits. Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor Rood-Wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Ter illustratie: da’s meer dan Patrick Goots en Dieumerci Mbokani samen. Naast de titel in 1956-1957 won hij ook de Beker van België (54/55) en werd hij 5x clubtopschutter bij RAFC.

Tussen 1957 en 1962 was Van Gool zes keer Rode Duivel.