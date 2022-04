Football Talk. Seraing gunt belangrijke spelers rust tegen Genk in aanloop naar barragematchen tegen RWDM - Opnieuw Red Flame uit selectie door slechte fysieke parameters

Seraing gunt belangrijke spelers rust tegen Genk in aanloop naar barragematchen tegen RWDM

Met het oog op de dubbele confrontatie met RWDM op zaterdag 23 en 30 april, gunt Jean-Louis Garcia, de Franse trainer van Seraing, enkele belangrijke spelers rust. Onder andere Youssef Maziz, Gerald Kilota en Marius, die gevaar lopen voor een vijfde gele kaart, zullen er zondag tegen Genk niet bij zijn. Na de reguliere competitie vallen de gele kaarten weg en begint iedereen opnieuw met een propere lei. Morgan Poaty, die zaterdag tegen KV Oostende rood pakte, zal zondag zijn schorsing moeten uitzitten. Ook Ibrahima Cissé en Georges Mikautadze zullen zondag waarschijnlijk rust krijgen om zich zo optimaal voor te bereiden voor de dubbele confrontatie met RWDM. Garcia gelooft alvast dat Seraing een grote kans maakt om zich te verzekeren van het behoud: “Onze recente prestaties tegen Standard, Leuven en Oostende hebben aangetoond dat we op de goede weg zijn om een serieuze kans te maken ons behoud te verzekeren.”

Volledig scherm Jean-Louis Garcia © BELGA

Geen Vanmechelen bij Red Flames door te slechte fysieke parameters

Zoek niet naar Davinia Vanmechelen (22) bij de Red Flames voor de dubbele confrontatie in de WK-kwalificatie tegen Albanië (7 april) en Kosovo (12 april). Nadat doelvrouw Justien Odeurs in oktober uit de selectie viel door te slechte fysieke parameters, had bondscoach Ives Serneels nu ook geen plaats voor 44-voudig international Vanmechelen. Dat schrijft Het Nieuwsblad en werd ons intussen ook bevestigd.

Volledig scherm Davinia Vanmechelen, hier met het rugnummer 14 © BELGA

Limbombe vertrekt bij Nantes

FC Nantes heeft het contract van Anthony Limbombé in onderling overleg ontbonden. Onze landgenoot had nog een overeenkomst tot juni 2023 bij de Franse eersteklasser, maar beide partijen konden al geruime tijd niet meer door één deur. De 27-jarige Limbombe streek in de zomer van 2018 neer bij Nantes. Die club betaalde destijds acht miljoen euro aan Club Brugge voor zijn diensten.

Volledig scherm © Photo News

AA Gent verzet zich tegen schorsing Hjulsager

AA Gent tekent verzet aan tegen het schorsingsvoorstel dat het bondsparket formuleerde voor Andrew Hjulsager. De Deen kreeg zondag rood tegen Cercle Brugge, nadat hij - dixit Hein Vanhaezebrouck - “met zij been het hoofd van Lopes raakte, nadat die een perfecrugbytackle had uitgevoerd op Andrew”. Volgens Vanhaezebrouck verdiende Lopes rood en niet Hjulsager. Het bondsparket stelt een schorsing van 4 speeldagen voor, waarvan 2 effectief, plus een boete van 3000 euro. AA Gent aanvaardt dat voorstel niet, wat betekent dat het een zaak voor de disciplinaire commissie wordt.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

De Neve naar rivaal KV Kortrijk

Dion De Neve verlaat Zulte Waregem en trekt naar aartsrivaal KV Kortrijk. Het jeugdproduct van Essevee was er einde contract. De flankaanvaller kwam zeventien maal in actie voor Zulte Waregem en scoorde twee keer. De Neve tekende voor drie seizoenen, met optie op nog een extra jaar. Zijn transfer ligt erg gevoelig bij de supporters van Essevee. Op sociale media werd hij al een “vuile rat” genoemd. (IVDA)

Volledig scherm Dion De Neve. © Photo News

Rafa Romo vertrekt na twee seizoenen bij OH Leuven

Rafael Romo trekt komende zomer de deur achter zich dicht bij OH Leuven. De 32-jarige doelman ziet zijn contract aflopen en dat wordt niet verlengd. Romo maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Hij verloor de voorbije maanden zijn plek onder de lat bij Leuven aan de IJslander Alex Runarsson.

Romo kwam in augustus 2020 toe op Den Dreef. Hij speelde er sindsdien 47 officiële wedstrijden. Dit seizoen kwam hij nog 16 keer in actie. In het verleden was de vijftienvoudig Venezolaans international ook actief bij Beerschot (2017-2018), het Italiaanse Udinese en het Engelse Watford.

Volledig scherm © Photo News

Odjidja onzeker voor bekerfinale

Vadis Odjidja bewees in Brugge nog maar eens hoe belangrijk hij is voor AA Gent, maar kort voor de rust moest hij het veld verlaten met een knieblessure. “We moeten afwachten”, aldus Vanhaezebrouck. Onderzoek moet de ernst van de blessure uitwijzen, maar de manier waarop Odjidja het veld verliet, doet weinig goeds verhopen. Mogelijk mist hij niet alleen de slotwedstrijd tegen OHL (10/4), maar ook de bekerfinale tegen Anderlecht (18/4). (RN)

Inter houdt kans op titel na 0-1 zege tegen Juventus

Inter Milaan blijft door een overwinning op het veld van Juventus in de race om z'n landstitel te verlengen in de Serie A. De ex-ploeg van Romelu Lukaku won de topper in Turijn met 0-1 en blijft in het spoor van koplopers AC Milan en Napoli. Inter heeft 63 punten, drie minder dan die twee clubs, maar het heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Napoli. Milan speelt vanavond nog thuis tegen Bologna. Juventus, dat vierde staat, lijkt met 59 punten uit de titelrace.

Hakan Çalhanoglu besliste de partij in de blessuretijd van de eerste helft vanop de elfmeterstip. Bij Juventus zat Koni De Winter niet in de selectie.

