Football Talk. Selemani verlengt contract bij KV Kortrijk, waar Van Handenhoven T2 wordt - KV Mechelen veroordeelt gedrag supporters

KV Mechelen veroordeelt gedrag supporters

KV Mechelen veroordeelt het gedrag van sommige supporters zondagavond tijdens de wedstrijd op Beerschot. In het uitvak werd een voetzoeker tot ontploffing gebracht, wat bij meerdere fans gehoorschade opleverde. “Dit gedrag is ongepast. KV Mechelen is een familieclub en trots op zijn divers publiek, zowel jongeren, kinderen als vrouwen komen massaal naar wedstrijden kijken”, aldus Malinwa. “Het tot ontploffing brengen van zo’n luide voetzoeker getuigt van weinig respect voor de medesupporters. De veiligheidsdiensten deden al het nodige werk, ook de club zal de dader hiervoor streng straffen.”

Ook het Malinwa Supportersorgaan veroordeelt dit gedrag streng: “Dit hoort niet bij de fantastische steun die onze supporters zowel bij thuiswedstrijden als op verplaatsing brengen. Wij veroordelen dit gedrag, verschillende supporters hebben gehoorschade, dit kan echt niet”, zegt voorzitter Hans De Decker.

Gunter Van Handenhoven is de nieuwe assistent van Karim Belhocine

Gunter Van Handenhoven is de nieuwe assistent van Karim Belhocine. De T1 van KVK heeft zo zijn rechterhand gevonden. Van Handenhoven komt in de staf bij Bart Meert, Patrick Deman, Thomas Adams en Jelmer Platteeuw. Luka Elsner nam assistent Serge Costa en physical coach Leo Djaoui mee naar Standard. Van Handenhoven is een ex-profvoetballer en was van 2012 tot 2019 teammanager bij RSC Anderlecht. De laatste tijd was hij actief als lijnreporter bij Eleven Sports. De 42-jarige Van Handenhoven was vandaag al aanwezig op training. (IVDA)

Faïz Selemani drie jaar langer bij KV Kortrijk

Sterkhouder Faïz Selemani heeft een nieuw contract getekend bij KV Kortrijk. De Comorees verlengde zijn overeenkomst tot juni 2025. Selemani liet dit seizoen al zes keer de netten trillen en was ook al goed voor twee assists. Hij is veruit de belangrijkste speler voor de Kerels. De 28-jarige flankaanvaller kwam op 19 augustus 2019 toe in de Groeningestad. Hij verbrak zijn arbeidscontract bij Union en dat deed veel stof opwaaien. Selemani moest daardoor een schadevergoeding van meer dan 500.000 euro betalen, plus interesten. (IVDA)

842.000 euro winst voor Essevee

De jaarrekening van Zulte Waregem is gepubliceerd. De fusieclub liet 842.560,81 euro winst noteren. Daar is men aan de Gaverbeek zeer tevreden mee, aangezien het om een moeilijk coronajaar ging. In de wandelgangen valt te horen dat de cijfers te danken zijn aan de inspanningen van sterke man Tony Beeuwsaert, die in de dagelijkse werking geholpen wordt door CEO Eddy Cordier. Vorig jaar in november werd een verlies van 7,3 miljoen euro ingeschreven. Zulte Waregem moet wel voorzichtig blijven: financieel zijn niet alle zorgen voorbij. (PJC)

Volledig scherm © Photo News