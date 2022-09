Football Talk. Selemani blijft bij Kortrijk - RC Genk verlengt contract Paintsil - Oranje showt nieuwe shirts

Geen transfer voor Selemani

Dorian Dessoleil is twijfelachtig voor de partij tegen Anderlecht. De centrale verdediger trainde vandaag niet mee, want hij heeft last van de rug. De transfer van Selemani naar het Egyptische Al Ahly gaat niet door. De Comorees blijft - voorlopig - in Kortrijk. (IVDA)

© Photo News

Nederlands elftal toont nieuwe WK-shirts tegen Polen en België

Het Nederlands elftal speelt de komende interlands in de Nations League in nieuwe tenues. De KNVB en kledingsponsor Nike presenteerden donderdag het thuis- en uitshirt dat Oranje eind dit jaar ook gaat dragen op het WK in Qatar. Het thuisshirt is zoals gebruikelijk oranje, voor het uitshirt grijpt Nike terug op koninklijk blauw als kleur. De afgelopen jaren speelde het Nederlands elftal de uitwedstrijden in een zwart tenue met oranje accenten.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal showt volgende week donderdag (22 september) in Warschau tegen Polen het blauwe uittenue, drie dagen later dragen de spelers het oranje tenue in Amsterdam tegen België. In dat shirt zijn met donkere vegen de manen van de Nederlandse leeuw te zien.

Op het WK van 2014 speelde Oranje ook in een blauw uittenue. Onder leiding van Van Gaal pakte de nationale ploeg toen brons in Brazilië. “Elke keer dat ik het shirt aantrek, zie ik als een kans om mooie dingen te bereiken”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk in een persbericht. “Niet alleen voor mezelf en voor het team, maar met name voor mijn land.”

Oranje start het WK op 21 november tegen Senegal en speelt daarna in de groep tegen Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).

Het WK-shirt van België, dat ontworpen wordt door het Duitse adidas, is nog niet officieel bekendgemaakt.

Racing Genk verlengt contract van Paintsil

Racing Genk heeft het contract van Joseph Paintsil verlengd tot de zomer van 2026. De 24-jarige Ghanees speelt sinds juli 2018 voor Genk, waarmee hij in zijn eerste seizoen meteen kampioen werd. De flankaanvaller werd vervolgens een seizoen uitgeleend aan het Turkse Ankaragücü.

Paintsil speelde intussen 104 wedstrijden voor Genk, waarin hij 17 keer scoorde en 11 assists uitdeelde. Dit seizoen maakte hij al 4 goals (en gaf 2 assists) tijdens de eerst acht competitieduels. Onlangs werd Paintsil voor zijn 100ste match gevierd tijdens de derby tegen STVV. De Ghanees debuteerde begin 2022 voor de nationale ploeg en telt intussen zes caps achter zijn naam.

© Photo News

Club-Denen geselecteerd voor nationale ploeg

Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen zijn allebei geselecteerd door de Deense bondscoach Kasper Hjulmand. Voor Nielsen is het zijn eerste keer bij de EK-revelatie van vorig jaar. De Denen spelen op 22 september tegen Kroatië, op 25 september moet Denemarken tegen Frankrijk de wei in.

Dion Cools ruilt het Deense Midtjylland voor het Tsjechische Jablonec

Dion Cools gaat een nieuw avontuur aan bij FK Jablonec. De Tsjechische eersteklasser maakte maandag de komst van de Belgisch-Maleisische rechtsachter bekend.

Afgelopen vrijdag maakte Midtjylland bekend het contract met de 26-jarige Cools te ontbinden. Drie dagen later zette hij zijn handtekening bij Jablonec.

Cools maakte in januari 2020 de overstap van Club Brugge naar Midtjylland. Hij slaagde er echter nooit helemaal in door te breken bij de Deense topclub. Hij kwam in twee kalenderjaren tot 53 officiële duels (en één goal). In de terugronde van vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Zulte Waregem.

Cools is een voormalig Belgisch jeugdinternational, maar koos in juni 2021 voor een interlandcarrière bij Maleisië. Intussen telt hij tien caps.

Jablonec staat na acht speeldagen op de dertiende plaats (op zestien ploegen) in de Tsjechische hoogste klasse. Afgelopen zondag won het pas zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen.

© BELGA

Welshe bondscoach Page tekent nieuw vierjarig contract

Rob Page, de bondscoach van Wales, heeft een nieuw vierjarig contract ondertekend. Page leidt het Welshe team daardoor onder meer in de kwalificaties voor het EK 2024 en het WK van 2026. Zijn vorige contract liep na het WK in Qatar van eind dit jaar (20 november-18 december) af.

Onder leiding van Page bereikte Wales vorig jaar de laatste 16 op het EK. Ook plaatste het land zich voor het eerst sinds 1958 voor het WK. Wales is tijdens de groepsfase va het WK ingedeeld in poule B, met ook nog Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

“Er is geen grotere eer dan het coachen van je nationale team en ik kan niet wachten op de uitdagingen die de komende vier jaar zullen brengen, te beginnen met ons eerste WK in 64 jaar”, zei Page in een eerste reactie. “Dit is een spannende tijd voor het Welshe voetbal en ik hoop dat we het land in november trots kunnen maken en ons succes kunnen voortzetten door ons in de toekomst te kwalificeren voor meer grote toernooien.”

De 48-jarige Page nam het stokje als manager over van voormalig topvoetballer Ryan Giggs, die eind 2020 op non-actief werd gezet na te zijn beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus. In juni 2022 besloot Giggs uit zichzelf om op te stappen.

© Photo News

Duitse doelman Loris Karius staat tot januari bij Newcastle onder de lat

Newcastle heeft de Duitser Loris Karius aangeworven om de onbeschikbaarheid van zijn eerste twee doelmannen Nick Pope en Karl Darlow, allebei geblesseerd, op te vangen. De 29-jarige Karius tekende een contract tot januari, met een optie op verlenging. Zijn contract bij Liverpool liep deze zomer af.

In 2016 verdreef Karius Simon Mignolet uit doel bij liverpool, maar nadat hij in 2018 in de met 3-1 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid twee keer blunderde, werd hij zelf naar het zijplan geschoven. Van 2018 tot 2020 werd hij uitgeleend aan Besiktas, in het seizoen 2020-2021 aan Union Berlin. Vorig seizoen vertoefde hij weer in Liverpool, maar trainer Jürgen Klopp deed geen beroep op zijn diensten.

Valencia en Pacho opgeroepen voor Ecuador

Hun sterke prestaties bij Antwerp zijn ook in eigen land niet onopgemerkt voorbij gegaan. Anthony Valencia (19) en William Pacho (20) werden geselecteerd voor de nationale ploeg van Ecuador. Beide spelers mogen dus dromen van hun interlanddebuut. Ecuador voetbalt later deze maand vriendschappelijk tegen Saudi-Arabië en Japan. Alderweireld (Rode Duivels), Janssen (Nederland), Vines (VS), Miyoshi (Japan), Frey (Zwitserland), Ekkelenkamp (Nederlandse beloften) en Vermeeren (Belgische U18) zitten in de voorselectie van hun nationale team. Eerstdaags zal blijken wie er ook daadwerkelijk wordt opgeroepen. (KDC)

© Photo News

© BELGA

Nog drie wedstrijden in Premier League uitgesteld

Voorafgaand aan de begrafenis van koningin Elizabeth worden komend weekend in de Premier League nog eens drie duels uitgesteld. Het gaat om Chelsea - Liverpool, Manchester United - Leeds United en Brighton & Hove Albion - Crystal Palace.

De beslissing over dat laatste duel was eerder al genomen, vanwege een dreigende staking bij het openbaar vervoer. De reden voor het niet doorgaan van beide andere duels is een gebrek aan capaciteit bij de politie, wegens de inzet bij en rond de uitvaartdienst van de koningin.

Vanwege het overlijden van de Britse vorstin werd er het afgelopen weekend helemaal niet gevoetbald in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Vanaf dinsdag wordt wel weer gespeeld.

Europa League-duel tussen Arsenal en PSV uitgesteld

De Europa League-wedstrijd Arsenal - PSV, donderdag voorzien om 21 uur, wordt uitgesteld naar een latere datum vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Dat heeft de Eindhovense club bekendgemaakt, nadat ze werd ingelicht door de Europese voetbalbond UEFA. “Afgelopen weekend leek het er nog op dat het duel aanstaande donderdag wel gespeeld zou worden, maar de nationale autoriteiten in Groot-Brittannië hebben besloten dat er onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk is vanwege de uitvaartdiensten van de Britse koningin Elizabeth in Londen”, meldt PSV.

Op de eerste speeldag in Europa League-groep A speelde PSV thuis 1-1 gelijk tegen Bodö/Glimt. Arsenal won met 1-2 bij FC Zürich.

De Champions League-wedstrijd tussen Rangers en het Italiaanse Napoli verhuisde eerder al van dinsdag naar woensdag om 21 uur vanwege de ceremoniële activiteiten na het overlijden van koningin Elizabeth. Daardoor is er dinsdag onvoldoende politie beschikbaar om de veiligheid rond de match op Ibrox te garanderen.

Thiago Motta is opvolger van Sinisa Mihajlovic bij Bologna

De voormalige Italiaanse international Thiago Motta (40) is aangesteld als de nieuwe coach van FC Bologna. De opvolger van Sinisa Mihajlovic ondertekende een contract tot 30 juni 2024. Dat meldt de Serie A-club maandag. Claudio Fenucci, directeur van FC Bologna, kondigde zaterdag op een persconferentie al de komst van Motta aan.

De voormalige middenvelder, die in zijn spelerscarrière voor onder andere FC Barcelona, Inter Milaan en Paris Saint-Germain aantrad, was tot juni coach van Spezia Calcio. Eerder trainde de in Brazilië geboren Motta ook Genoa.

Na drie gelijke spelen en twee nederlagen in de eerste vijf speeldagen mocht Sinisa Mihajlovic beschikken. De Serviër was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club, waar hij Filippo Inzaghi opvolgde. Mihajlovic werd dat jaar getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur, maar kreeg in maart van dit jaar te maken met een terugval.

Met beloftecoach Luca Vigiani op de bank won Bologna zondag met 2-1 van Fiorentina. De club is nu 12de in de stand met 6 punten.

Marokko, tegenstander van de Rode Duivels op het WK, haalt Hakim Ziyech terug bij selectie

De Marokkaanse nationale ploeg rekent opnieuw op sterspeler Hakim Ziyech. De 29-jarige middenvelder was onder de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic uit de gratie gevallen. Onder nieuwe bondscoach Walid Regragui behoort Ziyech opnieuw tot de 31-koppige kern voor de oefeninterlands in Spanje tegen Chili (23 september) en Paraguay (27 september). Marokko is op het WK in Qatar (20 november-18 december) een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase.

De terugkeer van Ziyech is geen grote verrassing. Sinds Halilhodzic vorige maand opstapte vanwege een verschil in visie met de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) over de voorbereiding op het WK, gonsde het al van de geruchten over een terugkeer van de Chelsea-middenvelder. Twee weken geleden stelde de Marokkaanse bond Walid Regragui aan als nieuwe bondscoach. Hij haalde Ziyech meteen weer bij de selectie.

Halilhodzic botste niet enkel met Ziyech, maar ook met Noussair Mazraoui. Ook de vleugelverdediger, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Bayern München, zit onder Regragui weer bij de selectie. Met de broers Samy en Ryan Mmaee (beiden Ferencvaros), Selim Amallah (Standard) en Ilias Chair (Queens Park Rangers) zitten er ook vier in België geboren spelers in de kern.

Marokko treft de Rode Duivels in Qatar in het tweede groepsduel in poule F, op zondag 27 november (14 uur). Naast België en Marokko zitten ook Kroatië en Canada in dezelfde groep.

© REUTERS

Wolverhampton haalt Diego Costa terug naar de Premier League

De Wolves geven Diego Costa een nieuwe kans in de Premier League. De 33-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij het Braziliaanse Atletico Mineiro in januari. Hij ondertekende in Wolverhampton een contract tot het einde van het seizoen. Costa moet bij de Wolves de blessure van aanvaller Sasa Kalajdzic helpen op te vangen. Die kwam afgelopen zomer over van Bundesliga-club Stuttgart, maar liep in zijn debuutmatch meteen een kruisbandblessure op.

De komst van Costa had heel wat voeten in de aarde voor Wolverhampton. In eerste instantie kreeg de spits geen werkvergunning, maar na een beroepsprocedure van de club verkreeg hij toch de nodige documenten. Costa kwam eerder tussen 2014 en 2017 in Engeland uit voor Chelsea. Hij liet er 59 goals in 120 matchen noteren. Verder in zijn carrière maakte de aanvaller vooral furore voor Atlético Madrid. Voor de Rojiblancos scoorde hij 83 keer in 216 duels.

Op zijn palmares staan twee Spaanse en twee Engelse titels. Met Atlético won hij in 2018 ook de Europa League. De in Brazilië geboren Costa verzamelde 24 caps voor Spanje.

Wolverhampton telt na zes speeldagen in de Premier League zes punten. Het staat daarmee veertiende.

Atlético vloert Celta, Carrasco scoort knappe goal

Atlético Madrid heeft de punten thuisgehouden tegen Celta: 4-1. Yannick Carrasco maakte het derde doelpunt voor de thuisploeg. De Rode Duivel kreeg de bal op het middenveld aangespeeld en trof vervolgens na een lange run raak. Fraaie goal. Carrasco werd in de 85ste minuut gewisseld, Axel Witsel speelde de hele wedstrijd.

Cádiz-doelman redt onwel geworden fan

De competitiewedstrijd tussen Cádiz CF en FC Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie is kort voor het einde stilgelegd. Dat gebeurde nadat een supporter op de tribune onwel was geworden.

Het voorval gebeurde achter het doel van Cádiz-keeper Jeremías Ledesma. De Argentijn sprintte naar de zijlijn om een defibrillator te pakken en gooide die daarna richting het supportersvak. In de tussentijd waren hulpverleners met een brancard de tribune op gerend om de fan te helpen.

De spelers van Cádiz en Barcelona gingen in de tussentijd naar de kleedkamer. Na ruim een halfuur kwamen ze terug voor het vervolg. FC Barcelona leidde met 2-0 en alleen de blessuretijd moest nog afgewerkt worden.

© AFP

© AFP

© ANP / EPA

© AP