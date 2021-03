Football Talk. Seizoen van Jens Cools gedaan, tenzij Eupen ‘Mission: Impossible 7’ realiseert - Biesmans verlengt bij PSV

Seizoen van Jens Cools gedaan, tenzij Eupen ‘Mission: Impossible 7’ realiseert

AS Eupen vs KV Kortrijk werd — als gevolg van het wegvallen van Beerschot - Charleroi — half over kop verplaatst van deze namiddag 18.30 naar vanavond 20.45. ‘Am Kehrweg’ leidde dat tot uiteenlopende reacties. De directie: ‘Rechtenhouder Eleven Sports vond onze wedstrijd een interessante affiche om de avond mee te vullen’. Coach Beñat San José: ‘Hoe is het mogelijk dat de Pro League op zo’n korte termijn die beslissing neemt? Wij zowel als Kortrijk werden voor een voldongen feit geplaatst.’

Voor de wedstrijd tegen KVK kan de coach van de Panda’s geen beroep doen op Jens Cools. De verdedigende middenvelder sukkelt met een dijletsel en is drie à vier weken out. Zijn seizoen zit er dus zo goed als zeker op, tenzij de Panda’s zich alsnog zouden plaatsen voor PO II. Die kans is bijzonder klein.

“De pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Beker van België tegen Standard hebben we van ons afgezet”, aldus San José. “Zolang er geen mathematische zekerheid is dat we niet binnen de eerste acht kunnen eindigen, is er hoop en zullen we ons uiterste best doen om die hoop levendig te houden.”

Een sprankeltje hoop want in de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie moet Eupen van plaats 13 naar plaats 8 nog over vijf clubs wippen. Drie van die vijf — Zulte Waregem, Standard en Charleroi — kunnen ze de komende weken wel nog in rechtstreekse confrontaties drie punten afpakken. In afwachting daarvan is vanavond winnen van KVK een must.

“Moet kunnen als we ons niveau halen van de tweede helft tegen Standard en ons niet laten verrassen door de onvoorspelbare spitsen van Kortrijk”, oordeelt San José. (AR)

Volledig scherm © Photo News

Julie Biesmans verlengt contract bij PSV met twee seizoenen

Red Flame Julie Biesmans heeft voor twee jaar bijgetekend bij PSV Vrouwen. Ze zal nog tot 2023 spelen voor de Nederlandse club.

Biesmans speelde tot de zomer van 2019 voor het Engelse Bristol City. Ze werd na haar overstap naar Eindhoven meteen een vaste waarde in het team. De 26-jarige Belgische speelde tijdens haar eerste seizoen als centrale verdedigster, maar speelt dit seizoen op het middenveld. Biesmans tekent voor twee seizoenen bij en zal dus in totaal zeker vier jaar in Eindhoven spelen.

De 80-voudige Belgische international was gelukkig met haar contractverlenging. “Deze keuze was niet lastig, ik ben heel blij met deze verlenging. Ik voel me hier op mijn gemak en heb een goede klik met de groep. Ik voel me hier gewaardeerd door de club. PSV is een mooie en ambitieuze club die ons alle faciliteiten en mogelijkheden biedt om jezelf als speelster te ontwikkelen. Ik wil hier mooie dingen bereiken met het team en de club.”

Volledig scherm Julie Biesmans. © Photo News

Leeds United rouwt om de dood van clubicoon Peter Lorimer

Leeds United is in rouw na de dood van clublegende Peter Lorimer. De Schot overleed deze ochtend op 74-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Met 238 goals is de aanvallende middenvelder de clubtopschutter aller tijden van de Peacocks.

Lorimer speelde in twee periodes voor Leeds, tussen 1962 en 1979 en tussen 1983 en 1985. Hij speelde in totaal 705 officiële wedstrijden voor de club. Zijn debuut maakte hij in 1962 op nauwelijks vijftienjarige leeftijd. Met 15 jaar en 289 dagen is Lorimer nog steeds de jongste speler ooit in het eerste elftal van Leeds.

Met Lorimer in de ploeg beleefde Leeds gloriedagen. De Peacocks wonnen in die jaren twee landstitels, een FA Cup, een League Cup en twee maal de Beker der Jaarbeurssteden, een verre voorloper van de huidige Europa League. Lorimer en co verloren in 1975 de finale van de Europacup I, de huidige Champions League.

Na het einde van zijn voetballoopbaan werd de Schot clubambassadeur van Leeds United.

Volledig scherm Peter Lorimer (links) met Bobby Charlton. © Photo News

Southampton ronde verder in FA

Southampton heeft zich tegen Bournemouth vandaag overtuigend verzekerd van de halve finale in de FA Cup. Nathan Redmond scoorde 2 keer en ook Moussa Djenepo (ex-Standard) mocht een doelpuntje meepikken. De score had nog hoger kunnen oplopen, maar de VAR keurde nog twee doelpunten af.

Costa Ricaanse voetbalbond en Levante ruziën over Oscar Duarte (ex-Club Brugge)

De Costa Ricaanse voetbalbond (Fedefutbol) heeft aankondigd een klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA te zullen indienen tegen de Spaanse eersteklasser Levante.

Reden van de klacht is het aantreden van verdediger Oscar Duarte gisteravond in de met 2-0 verloren competitiewedstrijd bij Betis Sevilla. De voormalige speler van Club Brugge viel in de slotfase in, terwijl zijn club enkele dagen eerder aan de Costa Ricaanse federatie had laten weten dat hij geblesseerd was en zo niet kon aansluiten bij de nationale selectie voor de vriendschappelijke interlands tegen Bosnië (27 maart, in Zenica) en Mexico (30 maart, in Wenen).

Levante had de Costa Ricaanse bond laten weten dat Duarte sukkelde met hiel- en rugproblemen. De medische staf van de Spaanse eersteklasser verkondigde dat de verdediger niet kon spelen, noch afreizen naar de selectie. De verbazing in Midden-Amerika was dan ook groot toen hij vrijdag zeven minuten voor tijd toch inviel. De Costa Ricaanse bond eist een sanctie.

Oscar Duarte speelt tussen januari 2013 en januari 2016 drie jaar voor Club Brugge. Nadien volgde een transfer naar Espanyol Barcelona. In augustus 2019 streek hij neer bij Levante.

Volledig scherm © AFP

De Bock traint weer voluit

Veel heuglijk nieuws in het Regenboogstadion. Bruno en z’n vrouw Marion zijn eergisteren de ouders geworden van een flinke zoon, Luca. Voorts heeft De Bock voor het eerst weer voluit met de groep getraind. De linksachter komt daardoor sneller dan verwacht in aanmerking voor een selectie, nadat hij in Kortrijk twee ribben brak en een klaplong opliep. Na drie dagen van individuele training, is het nu wachten op een eventuele reactie na de groepssessie. Dury moet het doen zonder de geschorste Govea en zonder Colassin, aangezien de huurling nog gedeeltelijk op de loonlijst van de Brusselaars staat. Vossen is er wel weer bij. (LUVM)

Volledig scherm De Bock en Deschacht. © Photo News