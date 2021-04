Football Talk. Seizoen Coucke zit erop - KVO-eigenaar aast ook op ADO Den Haag - Lukebakio en coach testen positief op Covid-19

Delen per e-mail

Seizoen Coucke zit erop

Het seizoen van Gaëtan Coucke (22) zit erop. De tweede doelman van KV Mechelen liep op training een scheurtje op in de meniscus en moet morgen onder het mes. Hij zal vijf à zes weken moeten revalideren. De voorbereiding op volgend seizoen komt dus niet in het gedrang.

Arno Van Keilegom (21) heeft daarnaast voor drie jaar bij Helmond Sport getekend. Het voorbije seizoen maakte de aanvaller op huurbasis al het mooie weer bij de Nederlandse tweedeklasser, dat hem nu transfervrij oppikt. Van Keilegom speelde geen minuut in een officiële wedstrijd voor Malinwa. (ABD)

KVO-eigenaar aast ook op ADO Den Haag

Na het Nederlandse FC Den Bosch heeft Pacific Media Group, de eigenaars van KV Oostende, nu ook haar oog laten vallen op ADO Den Haag. De traditieclub staat stijf onderaan in de Eredivisie en is op zoek naar een nieuwe hoofdaandeelhouder. PMG voerde de voorbije tijd meerdere gesprekken met de Chinese eigenaar United Vansen. In februari nog bleek dat Pacific ook met het financieel noodlijdende FC Den Bosch onderhandelde, maar daar kwam voorlopig niets van. Intussen nam PMG, dat naast KVO ook nog Nancy, FC Thun en Barnsley bezit, wel het Deense Esbjerg fB over. (TTV)

Corona-alarm bij Hertha Berlijn: Dodi Lukebakio en trainer testen positief

Bij de Duitse voetbalclub Hertha Berlijn is het coronavirus uitgebroken in volle degradatiestrijd. Landgenoot Dodi Lukebakio, trainer Pal Dardai en assistent Admir Hamzagic legden allemaal een positieve test af. Het trio vertoont evenwel geen symptomen. Met dat nieuws kwam het team uit de Duitse hoofdstad donderdag op zijn website naar buiten.

Aangezien hulptrainer Andreas Neuendorf ook in quarantaine moet als nauw contactpersoon, zal sportief directeur Arne Friedrich tijdens de wedstrijd van zondag tegen Mainz de honneurs waarnemen.

Hertha, waar ook Dedryck Boyata onder contract staat, draait een vrij pover seizoen. Op zes speeldagen van het einde telt de ploeg 26 punten. Dat zijn er evenveel als nummer 16 Arminia Bielefeld en slechts drie meer dan Keulen, dat zich op een rechtstreekse degradatieplaats begeeft.

Profcontract voor Anderlecht-talent?

De kans is reëel dat jeugdspeler Ethan Butera (bijna 15), een veelbelovende centrale verdediger, eerstdaags een profcontract ondertekent. Ajax, Atalanta en Juventus liggen op de loer. (PJC)

Tsjechische president niet akkoord met schorsing voor Slavia-verderdiger Kudela’s: “zonder bewijs”

De Tsjechische president Milos Zeman heeft zijn ongenoegen geuit over de tien wedstrijden schorsing die de UEFA oplegde aan Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela voor vermeend racisme. Hij vindt de schorsing “zonder bewijs” belachelijk en hypocriet.

“Ik zou graag onderstrepen dat de beschuldigingen van racisme niet bewezen zijn. Zelfs een inspecteur van de UEFA trok in twijfel dat Kudela zijn tegenstander racistisch bejegend heeft”, zo schreef Vladimir Mynar, kabinetschef van de Tsjechische president, neer in een brief aan de UEFA.

Het incident deed zich voor in de terugwedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag in de achtste finales van de Europa League. Kudela zou zich daarin racistisch uitgelaten hebben tegenover Glen Kamara. Kamara kreeg zelf een schorsing van drie matchen opgelegd omdat hij Kudela te lijf ging in de spelerstunnel na het laatste fluitsignaal.

De straf geldt zowel op nationaal als internationaal vlak, waardoor Kudela met nog negen resterende duels op de strafbank ook het EK van aankomende zomer aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Slavia Praag neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Arsenal in de terugwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League. De heenmatch van vorige week eindigde op 1-1 in Londen.

