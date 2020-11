Football Talk. Seck verovert plaats in Ploeg van de Week - Anderlecht kiest voor zonnepannelen op Lotto Arena - Carvajal out bij Real

Abdoulaye Seck verovert plaats in Ploeg van de Week Europa League

Antwerp won donderdag met 0-2 bij LASK Linz op de vierde speeldag in Europa League-groep J. Abdoulaye Seck, verdediger bij The Great Old, heeft na zijn prestatie in Oostenrijk een plaats gekregen in de Ploeg van de Week van de Europa League.

De 28-jarige Senegalees krijgt het gezelschap van onder meer Faouzi Ghoulam (Napoli), Wendell en Kerem Demirbay (Leverkusen), Nicolas Pépé (Arsenal) en Harry Winks en Carlos Vinicius (Tottenham).

In de stand staan Antwerp en Tottenham aan de leiding met 9 punten. Dat zijn er drie meer dan LASK. Het puntenloze Ludogorets sluit de rij. Op de vijfde speeldag ontvangt Antwerp volgende week donderdag Ludogorets. Het team van Ivan Leko gaat op de slotspeeldag op bezoek bij Tottenham.

Seck in duel met Eggstein.

Duel tussen Midtjylland en Liverpool dan toch niet in Dortmund

De wedstrijd op 9 december in de Champions League tussen Midtjylland en Liverpool zal dan toch niet in Dortmund plaatsvinden, maar gewoon in Denemarken. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA vrijdag bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa.

Voor Engelse clubs is het bijzonder moeilijk om in Denemarken te voetballen. Conform de momenteel geldende regels in Groot-Brittannië zouden de spelers en de stafleden bij hun terugkeer uit Denemarken 14 dagen in quarantaine moeten gaan.

Donderdag liet de stad Dortmund verstaan dat het duel naar het Signal Iduna Park zou verhuizen, de ex-thuisbasis van huidig Liverpool-coach Jürgen Klopp. Volgens de openbare omroep WDR was het Klopp zelf die Dortmund voorstelde als alternatieve locatie voor de wedstrijd. Maar de UEFA spreekt die berichten daags nadien tegen. "De wedstrijd vindt zoals gepland in het Deense Herning plaats", luidt het.

Liverpool won de heenwedstrijd op Anfield met 2-0.

Anderlecht plaatst zonnepanelen op het Lotto Park en RSCA Belfius Academy

RSC Anderlecht is druk bezig met vergroenen. Na een groener wagenpark met hybridewagens voor zijn spelers, laadpalen en 540m² zonnepanelen in Neerpede, schakelt de club nu nog een tand bij. Paars-wit gaat nog veel meer groene energie opwekken dankzij zonnepanelen op het dak van het Lotto Park en de Academie. In totaal zijn de nieuwe panelen voldoende voor het volledige jaarverbruik van 250 huishoudens.

Wedstrijddagen in het Lotto Park zullen vanaf januari 2021 volledig energieneutraal plaatsvinden, zelfs op typisch Belgische grauwe dagen. In totaal beschikt RSCA nu over genoeg zonnepanelen om een heel voetbalveld van een slordige 7.000m² te bedekken. Deze zonnepanelen wekken in totaal meer dan één miljoen kWh groene stroom per jaar op, wat maakt dat RSCA over het groenste voetbalstadion van België beschikt.

De installatie wordt gebouwd en gedurende tien jaar geëxploiteerd door Brusol, de marktleider in het Brussels Gewest inzake hernieuwbare energie. De arbeiders van Brusol die de installatie plaatsen zijn Brusselse nieuwkomers en ex-vluchtelingen die in samenwerking met Rising You opgeleid werden tot dakdekker of monteur van zonnepanelen.

Zonnepanelen op de Lotto Arena.

Carvajal (Real Madrid) ligt weer in de lappenmand

Real Madrid zal het even moeten stellen zonder Dani Carvajal. De rechtsachter is out met een spierblessure in het bovenbeen. Real Madrid won woensdag in de Champions League met 0-2 bij Inter. Carvajal maakte de hele wedstrijd vol in Milaan, maar hij hield daar wel een blessure aan over. De Spaanse international was eerder dit seizoen al een paar weken buiten strijd met een knieblessure.

Het team van coach Zinédine Zidane ontvangt zaterdag Alavés in de Spaanse Liga. De kampioen speelt komende dinsdag in de Champions League in Oekraïne tegen Sjachtar Donetsk. Met zeven punten uit vier wedstrijden heeft de Koninklijke in groep B de tweede plek in handen, achter de verrassende koploper Borussia Mönchengladbach (8 punten).

Volledig scherm © Photo News