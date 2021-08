Football Talk. Scorende Fellaini effent pad tegen team van Dembélé - Agüero out met kuitblessure - Invaller Doku kan Rennes niet aan overwinning helpen

Scorende Fellaini effent pad voor zege tegen team van Dembélé

Op de 13e speeldag in de Chinese Super League hebben Shandong Taishan en Marouane Fellaini vanmiddag met 1-3 gewonnen op bezoek bij Guangzhou City en Moussa Dembélé. Fellaini tekende zelf voor de openingstreffer.

Beide teams leken met 0-0 de kleedkamers in te duiken, al was dat buiten aanvoerder Fellaini gerekend. Diep in blessuretijd van de eerste helft brak de topschutter alsnog de ban voor de leider met zijn negende competitiegoal van het seizoen. Na rust zorgde de Braziliaanse verdediger Jadson voor de geruststellende 0-2. Vijf minuten voor tijd milderde de thuisploeg, maar ook de bezoekers lukten nog een doelpunt. Fellaini stond 90 minuten tussen de lijnen, Dembélé bleef aan de bank gekluisterd.

Shandong behoudt dankzij de overwinning de leiding in Groep A met 30/36, Dembélé en co. hinken al tien punten achterop en staan vierde geposteerd op acht teams. Tegelijkertijd hield Cangzhou, de voorlaatste in de stand, de punten thuis tegen nummer drie Shenzhen (2-1). Later op de dag vinden met Chongqing Liangjiang Athletic-Guangzhou FC en Qingdao FC-Henan Songshan Longmen de resterende duels in de poule plaats.

Sergio Agüero (Barcelona) is out met kuitblessure

Barcelona-coach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Joan Gamper-trofee van zondagavond, de laatste oefenmatch van Barça in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegen Juventus ontbreken de geblesseerden Sergio Agüero en Clément Lenglet.

De 33-jarige Agüero heeft een blessure aan zijn rechterkuit en zal bijkomende onderzoeken ondergaan om de ernst ervan te bepalen. De Argentijnse aanvaller ruilde afgelopen zomer Manchester City voor Barcelona. De 26-jarige Lenglet sukkelt met een pees in zijn rechterknie. Het is evenmin duidelijk hoelang de Franse verdediger buiten strijd zal zijn.

De Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong is zoals verwacht niet van de partij vanwege een spierblessure in de rechterkuit. Ook de Duitse doelman Marc-André Ter Stegen en de Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé zijn nog out. Philippe Coutinho is wel opnieuw beschikbaar. De Braziliaanse middenvelder onderging begin april een operatie aan de knie en kwam sinds begin dit jaar niet in actie voor Barcelona. Hij miste ook de Copa America met de Braziliaanse nationale ploeg. Volgende week zondag opent Barcelona het nieuwe seizoen met een thuismatch tegen Real Sociedad.

Invaller Doku kan Rennes niet aan overwinning helpen

Stade Rennes heeft zijn nieuwe seizoen in de Ligue 1 in eigen huis op gang getrapt met een gelijkspel tegen Lens. Na 90 minuten stond er 1-1 op het bord in het Roazhon Park. Rennes, zonder Jérémy Doku in de basiself, maakte de beste start. Nieuwkomer Kamal Deen Sulemana had geen kwartier nodig om zijn eerste doelpunt in Bretoense loondienst tegen de netten te prikken. Lang kon de thuisploeg evenwel niet van de voorsprong genieten: Seko Fofana stelde vijf minuten later alweer gelijk.

In de tweede helft kwam Doku net voor het uur de scorende Sulemana aflossen. Dat bracht evenwel geen zoden meer aan de dijk. Het zou bij 1-1 blijven. Later vandaag staan er nog zes wedstrijden op het programma in de Franse hoogste klasse. Wout Faes en Thomas Foket gaan om 15u met Reims onder meer op bezoek bij Nice en Matz Sels ontvangt met Straatsburg tegelijkertijd Angers.

