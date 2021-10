Football Talk. Scorende Denayer helpt Lyon mee aan zege - AC Milan en Saelemaekers buigen achterstand om

Denayer schenkt Lyon de zege tegen Monaco

Olympique Lyon en Jason Denayer hebben op de tiende speeldag van de Ligue 1 een 2-0 overwinning behaald tegen AS Monaco. Denayer scoorde in de slotminuut van de reguliere speeltijd de tweede treffer en speelde de hele match. Bij de Monegasken stond belofteninternational Eliot Matazo 82 minuten tussen de lijnen.

Lyon moest lang zwoegen in eigen stadion, maar werd een kwartier voor tijd geholpen door een overtreding in de zestien van verdediger Axel Disasi. Karl Toko Ekambi nam het geschenk in dank aan en zette de elfmeter om, 1-0. Denayer zette in de slotfase nog zijn voet tegen een voorzet van Emerson voor de 2-0. In het klassement klimt Lyon (16 ptn) over Monaco (14 ptn) naar de vijfde plaats.

Adnan Januzaj speelde met Real Sociedad 66 minuten mee in de 1-0-zege tegen Mallorca op de negende speeldag van La Liga. Julen Lobete, de vervanger van Januzaj, maakte in de slotminuut de enige treffer van de partij. Sociedad klimt door de zege naar de leidersplaats in La Liga, met twintig punten, drie meer dan Real en Atlético Madrid. Beide ploegen komen dit weekend niet in actie door de laattijdige terugkeer van hun Zuid-Amerikaanse internationals, een gunstmaatregel van La Liga.

In Nederland won PSV voor eigen volk met 3-1 van PEC Zwolle. De bezoekers, de rode lantaarn in de Eredivisie, kwamen op voorsprong via Redan (3.), maar gingen in het slot van de partij ten onder. Ramalho (84.), Gakpo (86.) en Boscagli (89.) scoorden in de slotminuten. Bij PSV viel Yorbe Vertessen na een uur in. Hij gaf de assist op de goal van Gakpo. PSV (21 ptn) komt door de zege in de tussenstand opnieuw op één punt van leider Ajax, dat eerder op de dag met 0-2 won bij Heerenveen.

Volledig scherm Denayer. © Photo News

Milan en Saelemaekers buigen achterstand om

AC Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis, heeft op de achtste speeldag van de Serie A een 0-2 achterstand tegen Hellas Verona omgebogen in een 3-2 zege. Saelemaekers, die vrijdag zijn contract bij de Rossoneri verlengde tot medio 2026, werd bij de rust vervangen.

Op dat moment stonden de bezoekers op San Siro op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Caprari (7.) en Barak (24.). Na rust kwam Milan onder stoom en dankzij treffers van Giroud (59.) en Kessie (76.) en een eigen doelpunt van Gunter (78.) bleven de drie punten toch in Milaan.

In de tussenstand komt Milan voorlopig op kop, met 22 punten. Napoli (21 ptn) komt zondag wel nog in actie en kan dan opnieuw over de Milanezen springen.

Geen Nainggolan bij Antwerp

Antwerp kan vanavond geen beroep op Radja Nainggolan tegen Zulte Waregem. De middenvelder kampt met een blessure en maakt geen deel uit van de 18-koppige selectie van Brian Priske. De Great Old trapt om 18u30 af aan de Gaverbeek.

