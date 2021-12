Football Talk. Scifo stapt naar rechtbank om achterstallig loon van Moeskroen te bekomen

Scifo stapt naar rechtbank om achterstallig loon van Moeskroen te bekomen

Enzo Sifo (55) stapt naar de arbeidsrechtbank van Moeskroen. Hij eist dat Excel Moeskroen zijn achterstallig loon en zijn vergoeding voor het beëindigen van zijn contract uitbetaalt. Dat maakte zijn advocaat Louis Derwa vrijdag bekend. Scifo werd medio oktober ontslagen bij Excel Moeskroen, op dat moment de rode lantaarn in de 1B Pro League. Hij stond sinds het begin van het seizoen aan het roer bij de Henegouwers.

Eind november legde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Moeskroen een voorlopig transferverbod op. Bij een tussentijdse controle van de rekeningen werd vastgesteld dat de club in oktober de spelers en trainers niet had betaald. De zaak komt op 17 december voor in de arbeidsrechtbank van Moeskroen.

KV Mechelen boekt 230.000 euro winst

KV Mechelen heeft het voorbije boekjaar (2020-2021) afgesloten met 230.000 euro winst. En dat in een door corona beïnvloed seizoen. “Net als elke andere professionele sportclub hadden we een pak minder inkomsten door corona. 4,5 miljoen euro minder, dat is ongezien”, aldus algemeen directeur Frank Lagast. “Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst.”

Onder meer de uitgaande recordtransfer van Aster Vranckx voor ruim acht miljoen euro naar Wolfsburg heeft de club financieel enorm vooruit geholpen. De winst zal niet direct geherinvesteerd worden, maar wel als buffer gebruikt worden voor dit seizoen. “Want ook nu zorgen de coronamaatregelen voor hoge inkomstenverliezen voor de club. Bovendien zal het fiscaal en sociaal statuut van een profvoetballer veranderen, waardoor clubs meer zullen moeten bijdragen aan de sociale zekerheid. Dit zal ook ons budget gevoelig beïnvloeden”, aldus nog Lagast.

Over een kapitaalsverhoging, die normaal deze maand zou doorgevoerd worden, is er nog geen witte rook. “De gesprekken met verschillende partijen zijn bezig”, klinkt het. (ABD)

Domenico Tedesco is opvolger van Jesse Marsch bij RB Leipzig

Domenico Tedesco (36) is de nieuwe coach van RB Leipzig. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2023. Dat heeft de Bundesliga-club donderdag bekendgemaakt.

De Duits-Italiaanse coach is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die afgelopen zondag ontslagen werd na een moeilijke seizoenstart. Zo is Leipzig na 14 speeldagen pas 11de met 18 punten in de Bundesliga. De Duitse vicekampioen slaagde er in een poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Club Brugge niet in zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Op de slotspeeldag verzekerde Leipzig zich ten koste van blauw-zwart wel van overwintering in de Europa League.

Tedesco stond eerder aan het roer bij Schalke 04 (2017-19) en Spartak Moskou (2019-21).

De samenwerking met assistent Achim Beierlorzer, sinds het ontslag van Marsch de interim-coach, werd in onderling overleg beëindigd.

Winterstop in Eredivisie begint week voor WK

Het nieuwe voetbalseizoen vangt in Nederland al op vrijdag 5 augustus aan. De Nederlandse clubs komen acht dagen voor de start van het WK nog in actie. Het WK begint op maandag 21 november en op 11, 12 en 13 november staat de laatste speelronde voor de winteronderbreking op het programma.

Op 6 januari, ruim tweeënhalve week na de finale van het WK, wordt de Eredivisie hervat. De finale van het WK staat gepland voor zondag 18 december.

Het seizoen begint eerder dan gebruikelijk in verband met het WK in Qatar. Dit jaar begon de Eredivisie op vrijdag 13 augustus.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal, de supercup, staat gepland voor het weekend van 30 en 31 juli. Dit jaar werd er op 7 augustus om de eerste prijs van het seizoen gespeeld.

