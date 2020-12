Football Talk. Schouterden weg bij Eupen - Odjidja out, Depoitre onzeker

Geblesseerde Krmencik ontbreekt

Geen Michael Krmencik vanmiddag bij Club Brugge. De Tsjech heeft last aan de enkel en maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie tegen Eupen. Krmencik is dan wel niet fit, op speelminuten hoeft hij sowieso niet meer te rekenen. De aanvaller kreeg de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe club en nam dat samen met zijn management ter harte. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge gespeeld. Krmencik is nu al op vakantie, de andere spelers moeten nog wachten tot vanmiddag. Na de match krijgt de hele groep vrij tot maandag 4 januari. Dan worden de trainingen hervat in functie van de eerste match na de winterstop op zondagavond 10 januari in Sint-Truiden. (TTV)

Volledig scherm © BELGA

Odjidja out, Depoitre onzeker

Hein Vanhaezebrouck kan nog niet rekenen op een aantal geblesseerde spelers. “Depoitre blijft een twijfelgeval, maar hij staat het dichtst bij een terugkeer voor de wedstrijd op Kortrijk”, vertelt Vanhaezebrouck. Odjidja is sowieso out. “Zijn hamstringblessure valt beter mee dan we gevreesd hadden. In het beste geval is hij klaar tegen 10 januari, maar ik vermoed dat het niet langer dan 17 januari zal duren voor hij weer fit is.” Niangbo zit in de laatste fase van zijn revalidatie. “Hij staat dicht bij aansluiten voor de groepstraining. Na Nieuwjaar hopen we hem terug inzetbaar te hebben.” AA Gent hervat de trainingen op 2 januari. (RN)

Volledig scherm © Photo News

Schouterden naar Larnaca

Aanvoerder Nils Schouterden (32) verlaat Eupen met bestemming het Cypriotische AEK Larnaca. “Voor mij en mijn gezin is dit het geschikte moment om een andere competitie en een andere cultuur te ontdekken. Ik vertrek zaterdag naar Larnaca om er in eerste instantie in quarantaine te gaan. Mijn laatste wedstrijd met Eupen zal dus de 0-1 van 6 december op Beerschot zijn geweest. De kans die mij geboden wordt, kon ik niet weigeren.” Bij Larnaca - zijn zesde club na OHL, STVV, Eupen, Westerlo, KVM en opnieuw Eupen - wordt Schouterden ploegmaat van doelman Jens Teuckens (ex-Club Brugge en Antwerp) en Florian Taulemesse, de spits met wie hij in 2013-2014 tijdens zijn eerste passage bij Eupen speelde. (AR)

Lees ook: