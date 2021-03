Football Talk. Schorsing met uitstel voor Lucumi - Pedri krijgt eerste oproepingsbrief voor Spanje - Mangala loopt dijblessure op

Schorsing met uitstel volstaat voor Lucumi

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en een boete van 500 euro, beide met uitstel, gevorderd voor Jhon Lucumi. Daardoor hoeft de verdediger van KRC Genk komend weekend het duel tegen Standard niet te missen.

KRC Genk moest zondag in het bekerduel tegen Anderlecht het finaleticket met 10 spelers over de streep trekken. Twintig minuten voor tijd liep Lucumi de doorgebroken Nmecha omver. De Colombiaan duwde de RSCA-spits ook even. Nmecha had een vrije baan naar de goal en dus trok Lardot de rode kaart.

Het Bondsparket ziet er een intentionele duwfout in, met als enige doel de tegenstander tegen de grond te werken. “Spelbederf”, klinkt het maandag in de bondsactie. De indicatieve tabel schrijft voor dit soort overtredingen een speeldag schorsing voor. Maar omdat de duw met matige intensiteit gebeurde en Lucumi een blanco casier heeft, vraagt de bondsprocureur slechts een voorwaardelijke speeldag schorsing.

In principe kan Genk nog proberen voor de vrijspraak te gaan door het voorstel van het Bondsparket te weigeren. Dan buigt het Disciplinair Comité er zich dinsdag over.

Lucumi haalde gisteren de doorgebroken Nmecha neer.

Pedri eerste keer opgeroepen voor nationale ploeg

De jonge Pedri mag zich mogelijk gaan opmaken voor zijn eerste profinterlands bij Spanje. De 19-jarige middenvelder liet dit seizoen al enkele mooie dingen zien bij Barcelona en wordt dus beloond met zijn eerste selectie. Hij is niet de enige nieuwkomer in de Spaanse selectie. Ook Bryan Gil, een linkervleugel die door Sevilla wordt uitgeleend aan Eibar, is er voor de eerste keer bij. Net als Pedro Porro (Sporting CP) en Robert Sanchez (Brighton) maken hun debuut in de selectie. Nog een opvallende aanwezige is Jordi Alba. De linksachter van Barcelona is er voor het eerst in twee jaar weer bij.

Spanje opent zijn kwalificaties in Granada tegen Griekenland (25/03). Nadien volgt de uitmatch in Georgië (28/03) en de thuiswedstrijd tegen Kosovo in Sevilla (31/03). Zweden maakt voorrondegroep B vol.

Volledig scherm © AFP

Blessure voor landgenoot Orel Mangala

VfB Stuttgart zal het een poos moeten stellen zonder middenvelder Orel Mangala. De 22-jarige Belg liep zondag in het competitieduel met Hoffenheim (2-0 winst) een spierblessure op in de dij. Dat heeft Stuttgart maandag bevestigd. Stuttgart plakte geen duur op de afwezigheid van Mangala. “Orel staat voorlopig aan de kant”, klinkt het in een mededeling.

Mangala is dit seizoen een vaste waarde bij de middenmotor in de Bundesliga. Zijn blessure dwarsboomt mogelijk ook de plannen van bondscoach Roberto Martinez. Her en der klonk immers de naam van Mangala als vervanger voor de langdurig geblesseerde Axel Witsel bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 die eind deze maand op de agenda staan.

Volledig scherm Orel Mangala. © Photo News