Football Talk. Schimmel teistert grasmat van half miljoen euro in Luminus Arena

De perfecte Genkse grasmat in de Luminus Arena zal er vanavond niet zo perfect uitzien. De greenkeepers stelden deze week vast dat bepaalde stroken op het veld geteisterd worden door een schimmelinfectie. In eerste instantie zal er weer gras worden bij gezaaid. In 2018 investeerde Genk nog 500.000 euro in een nieuwe hybride grasmat waarbij kunstvezels in de bestaande natuurlijke grasmat werden geïnjecteerd. Vorig seizoen kreeg Racing Genk nog de prijs voor beste grasmat van de Pro League. (KDZ)