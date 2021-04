Football Talk. Schalke 04 en Club NXT pakken tweede competitiezege - Invaller Mertens geeft assist

Club NXT pakt tegen Lierse zijn tweede zege van het seizoen

Club NXT blijft in de tussenstand achtste en laatste met 12 punten na 26 speeldagen. Lierse telt als voorlaatste nauwelijks drie puntjes meer. Hun laatste zege dateert ook al van eind januari, een 3-1 thuiszege tegen Club NXT. De Antwerpenaars zullen dit seizoen echter zeker niet zakken naar de amateurreeksen. Dat besliste de Pro League vorige maand al vermits er wegens corona en het vroegtijdig stopzetten van de competitie in eerste nationale geen stijger naar 1B is. Of Club NXT volgend seizoen nog in 1B uitkomt, is onzeker. De Brugse beloften worden mogelijk vervangen door Virton, dat via juridische weg zijn plaats in het profvoetbal heeft afgedwongen. Enkel indien er meer beloftenploegen in 1B geïntegreerd worden, kan Club NXT blijven.