Football Talk. Schade valt mee bij Defour - Onderzoek naar barbecue Messi

Belgisch voetbal Doelpunten in overvloed: bekijk hier de hoogtepun­ten van de eerste speeldag van de play-offs

3 mei Na een korte pauze wordt er weer volop gevoetbald op de Belgische velden. Zowel in de Champions’ play-offs als in de Europe play-offs kregen we veel doelpunten te zien. Daarnaast vochten 1B-club Seraing en Waasland-Beveren een eerste gevecht uit in de strijd om een stekje in 1A volgend seizoen. Bekijk hieronder de hoogtepunten van alle wedstrijden.