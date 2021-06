Football Talk. Sanyang blijft Beerschot trouw, ook 18-jarige Ghanees komt naar Kiel

Rode Duivels Buitenland­se pers ziet België “glorieuze citytrip maken”, maar bemerkt ook pijnpunten: “Ploegen die diepte zoeken kunnen hen pijn doen”

7:44 De Rode Duivels gaan naar Spanje, luidde de oorwurm van Will Tura ooit. Anno 2021 is het opnieuw van dat op het EK. Met een 2-0-zege tegen Finland kroonde de nationale ploeg zich tot groepswinnaar. Komende zondag is het in Sevilla te doen tegen een nog nader te bepalen tegenstander. Maar wat weten de buitenlandse media ondertussen na de wedstrijd tegen Finland? Een persoverzicht.