Football Talk. Santos legt Boca Juniors over de knie en staat met Palmeiras in finale Copa Libertadores - Storm 4 weken out

Braziliaanse finale in Copa Libertadores

De finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, gaat tussen de Braziliaanse teams Santos en Palmeiras. Santos plaatste zich voor de eindstrijd na een vlotte 3-0 thuiszege in de return van de halve finales tegen het Argentijnse Boca Juniors. De heenwedstrijd in Argentinië eindigde op 0-0.

Diego Pituca (16.), Yeferson Soteldo (49.) en Lucas Braga (51.) scoorden voor Santos. Boca moest na de uitsluiting van Frank Fabra in de 56e minuut lange tijd verder met een man minder.

In de finale wacht Palmeiras. Het team van de Portugese coach Abel Ferreira verloor dinsdag weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale in São Paulo met 0-2 van het Argentijnse River Plate, maar het had de heenmatch in Buenos Aires met 0-3 gewonnen.

Voor Palmeiras wordt het de vijfde finale in de Copa Libertadores. De Brazilianen wonnen de beker nog maar een keer, in 1999. Santos, de ex-club van Pelé en Neymar, aast op een vierde eindzege, na 1962, 1963 en 2011. De finale staat op 30 januari op de planning in het Maracanãstadion in Rio de Janeiro.

Volledig scherm © EPA

Nikola Storm vier weken out

Zoals gevreesd heeft Nikola Storm (26) een scheur in de quadriceps opgelopen. De flankaanvaller van KV Mechelen is vier weken out. Het is de eerste keer sinds hij bij Malinwa speelt dat hij zo lang buiten strijd is. Storm viel vorig weekend geblesseerd uit in de slotfase van de zege tegen Antwerp. (ABD)

Volledig scherm Nikola Storm © Photo News