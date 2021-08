Football Talk. Sambi Lokonga mogelijk basisspeler in seizoensopener Arsenal - Indy Boonen half jaar out

Sambi Lokonga maakt indruk bij Arsenal

Het valt niet uit te sluiten dat Albert Sambi Lokonga komend weekend meteen zijn Premier League-debuut maakt. Oefenmatchen geven regelmatig een vertekend beeld, maar hij heeft indruk gemaakt in de voorbereiding. Zondag tegen Tottenham stond hij 73 minuten op het veld. Hij speelde tegen de Spurs een sterke eerste helft. De concurrentie op het middenveld is, door het verlengd verblijf van Zwitsers international Granit Xhaka, stevig. Met Thomas Partey en Elneny vechten vier spelers voor twee plaatsen. Sambi startte zondag aan de zijde van Xhaka en grootste concurrent Partey is zo goed als zeker out. Arsenal opent vrijdag tegen nieuwkomer Brentford. (KTH)

Volledig scherm Sambi Lokonga. © AFP

Boonen half jaar out met scheur in achillespees

Bij KVO viel gisteren Indy Boonen uit. Hij werd van het veld gedragen en trok meteen naar het ziekenhuis, waar een scheur in de achillespees werd vastgesteld. Hij is een half jaar out. Blessin: “Ik ben blij met de punten, maar teleurgesteld voor Indy. Hij zat in zak en as - als ploeg moeten we nu achter hem staan.”

Blessin staat voor het eerst in 13 maanden KVO aan kop: “Het is een momentopname (lacht). Er is veel werk - individueel zijn we zwakker dan pakweg Gent en Genk. Als we er opnieuw een team van kunnen maken, staan ons opnieuw mooie dingen te wachten.” (TTV)

Volledig scherm Indy Boonen wordt afgevoerd. © BELGA