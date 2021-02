Football Talk. Saelemaekers belangrijk voor Milan met assist tegen Roma - Westerlo is Deinze de baas in 1B

Belangrijke assist Saelemaekers voor Milan

AC Milan heeft de topper van de 24ste speeldag in de Serie A tegen AS Roma gewonnen met 1-2. Alexis Saelemaekers bracht de winnende treffer aan voor Ante Rebic (58.). De Rode Duivel werd vervangen in de 83ste minuut.

De Ivoriaan Franck Kessie bracht Milan op voorsprong via een strafschop, zijn zevende penalty van het seizoen. Joran Veretout bracht Roma weer in de wedstrijd met een mooi schot. Dankzij het winnende doelpunt van de Kroaat Rebic blijft Milan in het spoor van stadsrivaal Inter. Dat won eerder op de dag met 3-0 van Genoa, onder meer dankzij een doelpunt en een assist van Romelu Lukaku. Met 52 punten heeft AC Milaan vier punten achterstand op leider Inter.

Volledig scherm © REUTERS

Westerlo heeft geen kind aan Deinze

Westerlo heeft Deinze met 4-0 verslagen in de slotmatch van de 21ste speeldag in de 1B Pro League. Igor Vetokele bracht het team van Bob Peeters na een kwartier op voorsprong in het Kuipje. De spits trapte de bal tegen de netten op aangeven van Lukas Van Eenoo. Nog voor de pauze verdubbelde Kader Keita (34.) de score. Na een snelle counter bediende hij Atabey Ciçek, die op Deinze-doelman Vandenberghe besloot. Keita trapte van buiten het strafschopgebied hard binnen in de herneming. In de 74e minuut verscheen de 3-0 op het scorebord. Vandenberghe bracht redding op een kopbal van Vetokele, Ciçek was goed gevolgd en duwde het leer tegen de touwen. Met een mooie krul in de rechterbovenhoek maakte de Turk (89.) in het slot zijn tweede van de avond.

Met 34 punten is Westerlo derde in de stand, op één punt van nummer twee Seraing dat eerder op de dag met 0-1 won van Lierse Kempenzonen. Leider Union telt 53 punten en heeft één match meer gespeeld.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht verlengt contract Zeno Debast, kersvers lid van de A-kern

Anderlecht heeft het contract van de 17-jarige Zeno Debast verlengd tot 2023. De beloftevolle verdediger ondertekende eind 2019 op zijn zestiende zijn eerste profcontract bij de Brusselaars, voor een duur van drie jaar. Het jeugdproduct traint sinds begin deze maand mee met de A-kern.

“Zeno is een moderne centrale verdediger”, zegt sportdirecteur Peter Verbeke. “Hij leest het spel goed, heeft een hoge handelingssnelheid en kan spelen onder druk. Hij moet wel nog steviger worden in het defensieve duel en daarom is het goed dat hij nu volop mee traint met onze A-kern.”

Volledig scherm Debast, links. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stoelendans bij Marseille

Het rommelt de laatste tijd bij Olympique Marseille. Onlangs nog werden spelers aangevallen en nam trainer André Villas-Boas ontslag. Marseille heeft nu zijn lang verwachte vervanger: Jorge Sampaoli. De Argentijn is vooral bekend van zijn periode bij Sevilla en was ook eventjes bondscoach van zijn land. Daar blijft het echter niet bij want ook in de bestuurskamer zijn er verschuivingen. Voorzitter Jacques-Henri Eyraud zet een stap opzij en wordt vervangen door directeur voetbalzaken Pablo Longoria. Bij Marseille hopen ze zo een stapje dichter te komen bij betere tijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vermaelen en Vissel Kobe openen nieuwe competitie met nipte zege

In Japan wordt dit weekend het nieuwe seizoen in de J-League op gang getrapt. Thomas Vermaelen en zijn team Vissel Kobe openden met een thuiswedstrijd tegen Gamba Osaka, de vicekampioen van vorig seizoen. De thuisploeg haalde het met 1-0, dankzij een goal van Furuhashi (79.) in de slotfase. Thomas Vermaelen stond de hele partij tussen de lijnen.

Het was voor de intussen 35-jarige Vermaelen zijn eerste wedstrijd met inzet sinds de na verlengingen met 2-1 verloren halve finale in de Aziatische Champions League op 13 december tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai. Bij Vissel Kobe ontbrak zaterdag nog sterspeler Andrés Iniesta. Hij staat nog aan de kant met een zware dijbeenblessure.

Vissel Kobe werd vorig seizoen teleurstellend veertiende in de J-League.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PEC Zwolle, de club van Manuel Benson, stelt Bert Konterman aan als interimcoac

Bert Konterman is zaterdag aangesteld als interimtrainer van Eredivisie-club PEC Zwolle. De vijftigjarige Nederlander volgt de vorige week ontslagen John Stegeman op. In het gewonnen competitieduel tegen Heerenveen van vrijdag (4-1) zat Leeroy Echteld eenmalig als coach op de bank.

Konterman speelde eind jaren 80 drie seizoenen voor PEC Zwolle. Daarna kwam de voormalig Nederlands international onder meer uit voor Feyenoord en Rangers.

“Bij PEC Zwolle is het voor mij als voetballer allemaal begonnen en het voelt dan ook goed om tijdelijk terug te keren op het oude nest”, zei Konterman, die bij PEC eerder ook in dienst was als hoofd jeugdopleidingen en technisch manager, in een eerste reactie.

Bij PEC Zwolle speelt met Manuel Benson één landgenoot. De rechtsbuiten wordt sinds eind januari gehuurd van Antwerp. In zijn eerste vijf duels voor Zwolle gaf hij meteen drie assists.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Barcelona vraagt toestemming om voorzittersverkiezingen fysiek te laten doorgaan

FC Barcelona heeft aan de Catalaanse overheid gevraagd om een uitzondering te maken op de coronamaatregelen voor de voorzittersverkiezingen van 7 maart. Momenteel gelden er strenge beperkingen op verplaatsingen in de Spaanse regio, waardoor niet alle ‘socios’ fysiek hun stem zouden kunnen uitbrengen. Al is ook per post stemmen mogelijk. Het verzoek van La Blaugrana wordt nog onderzocht door de lokale autoriteiten.

De voorzittersverkiezingen stonden eerst gepland op 24 januari, maar werden door de lockdown in Catalonië uitgesteld. Maar de coronamaatregelen werden ondertussen verlengd tot 8 maart, de dag na de verkiezingen dus. De drie kandidaten zijn Victor Font, Toni Freixa en Joan Laporta, die tussen 2003 en 2010 al eens voorzitter was. (YGG)

Volledig scherm Joan Laporta. © EPA