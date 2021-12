Football Talk. RWDM-Westerlo uitgesteld door sneeuwval - Scifo stapt naar rechtbank om achterstallig loon van Moeskroen te bekomen

UEFA bestraft Eintracht Frankfurt en Antwerp voor wangedrag supporters

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft het Duitse Frankfurt en Antwerp bestraft voor het wangedrag van beide supportersclans tijdens een duel in de Europa League (2-2).

Eintracht Frankfurt zal het in de achtste finales van die Europa League moeten stellen zonder een deel van zijn supporters. De UEFA legde een gedeeltelijk stadionverbod op, de tribune achter het doel van Frankfurt, waar de fanatiekste supporters post vatten, moet gesloten blijven.

Antwerp mag bij zijn volgende Europese uitwedstrijd geen fans meenemen. Bovendien moet de club contact opnemen met Eintracht om de door de fans veroorzaakte schade te vergoeden. Zowel Frankfurt als Antwerp moeten ook een boete van 30.000 euro ophoesten.

Tijdens de wedstrijd op 25 november, raakte een toeschouwer ernstig gewond toen een Belgische supporter Bengaals vuur in de menigte gooide. Al voor het incident werd er in het bezoekersvak een enorme hoeveelheid pyrotechnisch materiaal tot ontploffing gebracht. De thuisfans gooiden voetzoekers naar het veld, waarbij verscheidene stewards gewond raakten.

Eintracht plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales, Antwerp werd Europees uitgeschakeld. Het is nog afwachten hoeveel fans zullen worden toegelaten bij de knock-outwedstrijd in maart, aangezien er coronamaatregelen van kracht zijn. Frankfurt mag voor zijn laatste twee thuiswedstrijden dit jaar in de Bundesliga telkens 15.000 toeschouwers binnen laten.

Mercier (OHL) blijft één duel geschorst

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan weliswaar twee voorwaardelijk, en een boete van 2.000 euro opgelegd aan OHL-draaischijf Xavier Mercier. De Franse middenvelder mist enkel het duel van zaterdag in en tegen Kortrijk.

In de Croky Cup-wedstrijd in het Kuipje vorige week ging Mercier na een stevige overtreding van Mabea de Westelse verdediger te lijf. De twee stonden neus aan neus, waarop Mabea een eerste voorwaartse beweging maakte met het hoofd. Mercier reageerde met een lichte kopstoot. Beide spelers kregen een rechtstreekse rode kaart van ref Wim Smet.

Het Disciplinair Comité besliste om Mercier twee speeldagen te schorsen, waarvan een effectief en een voorwaardelijk. Bij gebrek aan beelden die de hoofdbeweging van Mabea bevestigen, werd de verdediger van Westerlo vrijgesproken. Hij kan vrijdagavond gewoon aantreden op het veld van RWDM in 1B.

Het Bondsparket, dat drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) wilde voor Mercier, tekende evenwel beroep aan. De bondsprocureur verwees onder meer naar een ouder dossier waarin ploegmaat Sebastien drie speeldagen (waarvan één met uitstel) ontving voor een kopstoot. “Een dergelijke actie verdient een strenge en adequate bestraffing.”

Het Disciplinair Comité koos voor de middenweg. OHL moet Mercier slechts één duel missen, maar de ervaren middenvelder krijgt er wel een extra speeldag met uitstel bij. “De door het Comité opgelegde bestraffing van twee wedstrijden schorsing waarvan 1 met uitstel, is naar oordeel van de Raad ontoereikend”, luidt het vonnis. “Er moeten wel een aantal verzachtende omstandigheden in aanmerking worden genomen: een blanco casier, de beperkte intensiteit van de kopstoot en de vroege uitsluiting in minuut 17 van de wedstrijd.”

RWDM-Westerlo uitgesteld door sneeuwval

De competitiewedstrijd van vrijdagavond in 1B tussen RWDM en Westerlo gaat niet door. Dat maakt de Brusselse thuisploeg zelf bekend via Twitter en wordt bevestigd door de Pro League. Door de hevige sneeuwval in Sint-Jans-Molenbeek is het veld van het Edmond Machtensstadion onbespeelbaar geworden.

De wedstrijdleiding oordeelde dat de wedstrijd tussen RWDM en leider Westerlo niet in normale omstandigheden afgewerkt kan worden. Daarom werd vlak voor de aftrap beslist de partij uit te stellen.

Wanneer de wedstrijd van de vijftiende speeldag in 1B ingehaald zal worden, moet nog blijken. De inhaaldatum zal worden vastgeled door de kalendermanager, in samenspraak met de clubs, de rechtenhouder en de politiediensten.

Of de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Oostende in 1A plaats kan vinden, moet nog blijken. Bij een eerste inspectie van het veld in het Stade du Pays gaf de wedstrijdleiding alvast geen goedkeuring.

Scifo stapt naar rechtbank om achterstallig loon van Moeskroen te bekomen

Enzo Sifo (55) stapt naar de arbeidsrechtbank van Moeskroen. Hij eist dat Excel Moeskroen zijn achterstallig loon en zijn vergoeding voor het beëindigen van zijn contract uitbetaalt. Dat maakte zijn advocaat Louis Derwa vrijdag bekend. Scifo werd medio oktober ontslagen bij Excel Moeskroen, op dat moment de rode lantaarn in de 1B Pro League. Hij stond sinds het begin van het seizoen aan het roer bij de Henegouwers.

Eind november legde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Moeskroen een voorlopig transferverbod op. Bij een tussentijdse controle van de rekeningen werd vastgesteld dat de club in oktober de spelers en trainers niet had betaald. De zaak komt op 17 december voor in de arbeidsrechtbank van Moeskroen.

KV Mechelen boekt 230.000 euro winst

KV Mechelen heeft het voorbije boekjaar (2020-2021) afgesloten met 230.000 euro winst. En dat in een door corona beïnvloed seizoen. “Net als elke andere professionele sportclub hadden we een pak minder inkomsten door corona. 4,5 miljoen euro minder, dat is ongezien”, aldus algemeen directeur Frank Lagast. “Enkel door streng op de kosten te letten en een zeer goed transferbeleid konden we het seizoen afronden met winst.”

Onder meer de uitgaande recordtransfer van Aster Vranckx voor ruim acht miljoen euro naar Wolfsburg heeft de club financieel enorm vooruit geholpen. De winst zal niet direct geherinvesteerd worden, maar wel als buffer gebruikt worden voor dit seizoen. “Want ook nu zorgen de coronamaatregelen voor hoge inkomstenverliezen voor de club. Bovendien zal het fiscaal en sociaal statuut van een profvoetballer veranderen, waardoor clubs meer zullen moeten bijdragen aan de sociale zekerheid. Dit zal ook ons budget gevoelig beïnvloeden”, aldus nog Lagast.

Over een kapitaalsverhoging, die normaal deze maand zou doorgevoerd worden, is er nog geen witte rook. “De gesprekken met verschillende partijen zijn bezig”, klinkt het. (ABD)

Domenico Tedesco is opvolger van Jesse Marsch bij RB Leipzig

Domenico Tedesco (36) is de nieuwe coach van RB Leipzig. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2023. Dat heeft de Bundesliga-club donderdag bekendgemaakt.

De Duits-Italiaanse coach is de opvolger van de Amerikaan Jesse Marsch, die afgelopen zondag ontslagen werd na een moeilijke seizoenstart. Zo is Leipzig na 14 speeldagen pas 11de met 18 punten in de Bundesliga. De Duitse vicekampioen slaagde er in een poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Club Brugge niet in zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Op de slotspeeldag verzekerde Leipzig zich ten koste van blauw-zwart wel van overwintering in de Europa League.

Tedesco stond eerder aan het roer bij Schalke 04 (2017-19) en Spartak Moskou (2019-21).

De samenwerking met assistent Achim Beierlorzer, sinds het ontslag van Marsch de interim-coach, werd in onderling overleg beëindigd.

Winterstop in Eredivisie begint week voor WK

Het nieuwe voetbalseizoen vangt in Nederland al op vrijdag 5 augustus aan. De Nederlandse clubs komen acht dagen voor de start van het WK nog in actie. Het WK begint op maandag 21 november en op 11, 12 en 13 november staat de laatste speelronde voor de winteronderbreking op het programma.

Op 6 januari, ruim tweeënhalve week na de finale van het WK, wordt de Eredivisie hervat. De finale van het WK staat gepland voor zondag 18 december.

Het seizoen begint eerder dan gebruikelijk in verband met het WK in Qatar. Dit jaar begon de Eredivisie op vrijdag 13 augustus.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal, de supercup, staat gepland voor het weekend van 30 en 31 juli. Dit jaar werd er op 7 augustus om de eerste prijs van het seizoen gespeeld.

