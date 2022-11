Football Talk. RWDM verliest verrassend, Club NXT verslaat Dender - Advocaat trainer van ADO Den Haag

Dick Advocaat maakt het seizoen af als trainer van ADO Den Haag

Dick Advocaat maakt het seizoen af als de trainer van ADO Den Haag. De 75-jarige Nederlander is de opvolger van de deze week ontslagen Dirk Kuijt. Dat bevestigde Edwin Reijntjes, de algemeen directeur van de Nederlandse tweedeklasser. Advocaat wordt maandag gepresenteerd.

Advocaat zei vrijdag in het tv-programma De Oranjewinter al dat “de kans zeer groot is dat ik het ga doen”. “Ze hebben gevraagd of ik trainer wilde worden. Ik heb gezegd dat ik er voor opensta. Juist omdat ze zeventiende staan in de Keuken Kampioen Divisie. Het is wel interessant”, aldus Advocaat, die tussen oktober 2009 en april 2010 bondscoach van de Rode Duivels was.

De Nederlandse trainer leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij in november vorig jaar was vertrokken als trainer van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

Kuijt was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-aanvaller stopte in 2017 met voetballen en deed daarna in de jeugd van Feyenoord ervaring op als trainer.

Volledig scherm Dick Advocaat. © Photo News

RWDM loopt tegen verrassende nederlaag aan in Genk, Club NXT verslaat Dender

RWDM heeft op de vijftiende speeldag van de Challenger Pro League een steek laten vallen. De Brusselaars gingen met 2-0 ten onder bij Jong Genk. Club NXT versloeg tegelijkertijd FCV Dender met 4-1.

Victory Beniangba (25.) en Jay-Dee Geusens (69.) zorgden in Genk voor de goals. RWDM blijft voorlopig mee op kop in 1B met 28 punten. Ook Beveren telt 28 punten, maar komt zondag nog in actie tegen Lommel. Jong Genk blijft elfde en voorlaatste met 12 punten.

Club NXT kon tegen Dender voor de goals rekenen op Lynnt Audoor (8.), Romeo Vermant (24.) en Cisse Sandra (61.). Xavier Gies (69.) maakte een eigen doelpunt. Voor Dender kwam Kjetil Borry (45.) tussendoor tot scoren. Michael Lallemand deed zijn ploeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft de das om. Hij sloeg een tegenstander in het gezicht en zo moesten de Oost-Vlamingen de hele tweede helft met een man minder voort. Club NXT klimt in de tussenstand naar een voorlopige zesde stek, met 20 punten. Dender telt als negende 18 punten.

OH Leuven haalt Sven Swinnen binnen als assistent-coach

Oud-Heverlee Leuven heeft met Sven Swinnen een nieuwe assistent-coach aangetrokken. Hij komt over van KV Mechelen, zo bevestigen beide clubs vrijdag. De 47-jarige Swinnen neemt bij OHL de plaats in van Issame Charai, die eerder deze maand naar de Marokkaanse voetbalbond verkaste. Hij gaat bij OHL aan de slag in de technische staf rond hoofdcoach Marc Brys en staat vrijdag al op het veld bij de herneming van de trainingen na de WK-break.

Swinnen werkte meer dan dertig jaar in dienst van KV Mechelen, van de jeugdreeksen tot T1 ad interim. In februari werd hij tijdelijk hoofdcoach van Helmond Sport, de Nederlandse tweedeklasser waarmee Malinwa een partnership heeft.

Rits terug na zeven maanden afwezigheid

Club Brugge hervatte donderdag de trainingen. Blauw-zwart deed dat mét Mats Rits (29), terug na bijna zeven maanden revalideren. De middenvelder scheurde in mei zijn kruisbanden in de tweede play-offwedstrijd op Anderlecht en miste zo de heenronde van het nieuwe seizoen. Tijdens zijn revalidatie was Rits nauw betrokken bij de ploeg - zo miste hij geen enkele uitwedstrijd in de Champions League. Club Brugge heeft er straks een wapen bij op het middenveld. Een meer dan waardig alternatief voor de driehoek Onyedika-Nielsen-Vanaken, die bijna alles speelde in de heenronde. Club oefent de komende weken tegen provincialer Westkapelle, Lille en Excelsior. In die matchen kan Rits zijn eerste minuten maken in functie van zijn terugkeer eind december. Anders dan de andere topclubs gaat blauw-zwart niet op stage. (TTV)

Standard-eigenaar 777 Partners neemt belang in Hertha Berlijn

777 Partners, de investeringsgroep die eigenaar is van Standard, trekt nu ook naar Duitsland. De Amerikanen nemen de aandelen van Tennor Holding in Hertha BSC over. Die groep, fel bekritiseerd onder de fans, had een meerderheidsbelang van 64,7 procent in de club van Dodi Lukebakio. Het Hertha-bestuur en de Duitse voetbalbond moeten de overname nog goedkeuren.

Als de deal doorgang vindt, breidt het in Miami gevestigde 777 in sneltempo zijn internationaal nog jonge voetbalnetwerk uit. Het portfolio bestaat behalve uit Standard ook uit Genoa (Italië), Vasco da Gama (Brazilië), Red Star Paris (Frankrijk), Sevilla (minderheidsbelang, Spanje) en Melbourne Victory (Australië). (BFA)

Pep Guardiola verlengt zijn contract bij Manchester City

Manchester City en coach Pep Guardiola zijn overeengekomen om zijn komende zomer aflopende contract te verlengen. De succestrainer ondertekende een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen. Hij ligt zo vast tot medio 2025.

“Ik ben zo blij om hier nog twee extra jaren te kunnen blijven”, zei de coach van Rode Duivel Kevin De Bruyne in een eerste reactie op de clubwebsite. “Ik kan iedereen binnen de club niet genoeg danken voor het vertrouwen in mij. Ik ben hier heel gelukkig en op mijn gemak. Ik heb alles wat ik nodig heb om de job zo goed mogelijk te doen. Ik weet dat het volgende hoofdstuk bij deze club geweldig wordt. Ik heb het gevoel dat we samen nog meer kunnen bereiken. Ik zal blijven vechten om prijzen te winnen.”

De 51-jarige Spanjaard is sinds de zomer van 2016 hoofdcoach van Manchester City. Hij won met de Citizens sindsdien vier landstitels, een FA Cup en vier League Cups. In de Champions League strandde hij in 2021 in de finale. Voordien was hij ook al hoofdcoach bij FC Barcelona (2008-2012) en Bayern München (2013-2016).

Momenteel staat Manchester City tweede in de Premier League, op vijf punten van koploper Arsenal. De Premier League hervat na het WK op tweede kerstdag. Manchester City trekt dan naar Leeds.

Knieblessure Fabio Silva lijkt mee te vallen

Fábio Silva speelde gisteren een vriendschappelijk duel met de U23 van Portugal tegen de U23 van Japan. De Anderlecht-spits werd al na zes minuten naar de kant gehaald met een knieblessure. Zijn grijns voorspelde weinig goed, de manier waarop hij het veld afwandelde evenmin. Maar Silva en Anderlecht lijken opgelucht te kunnen gaan ademhalen. “Bedankt voor jullie steun, ik ben klaar om te spelen”, postte de spits afgelopen nacht op Instagram.

Na een korte break hervatten de Anderlecht-spelers die geen WK-verplichtingen hebben overigens komende vrijdag de trainingen. Van 30 november tot 7 december vertoeft de paars-witte selectie op Kreta voor de jaarlijkse winterstage. In Griekenland staan twee oefenwedstrijden gepland. Op 3/12 tegen OFI Kreta en op 6/12 tegen het Schotse Motherwell FC. Op 10/12 is Anderlecht te gast in het Baskenland bij Real Sociedad en op 14/12 speelt paars-wit z’n laatste oefenwedstrijd op Neerpede tegen het Poolse Rakow Czestochowa. Tot er een nieuwe trainer is worden de trainingen nog steeds geleid door Robin Veldman. (KDZ)

Volledig scherm Fabio Silva. © Twitter/Instagram Silva

Glazers overwegen verkoop van Manchester United

De familie Glazer bereidt zich voor op een mogelijke verkoop van Premier League-club Manchester United. Daarmee zou een einde komen aan een periode van zeventien jaar waarin de familie de club in handen heeft. Tv-zender Sky News bracht het nieuws dinsdagavond naar buiten waarna Man United in een mededeling bevestigde dat het bestuur (Company’s Board of Directors) naar “strategische alternatieven” zoekt, zoals een verkoop. De fans hopen al jaren dat de Amerikaanse geldschieters verdwijnen uit stadion Old Trafford.

Bedoeling is om op deze manier “de toekomstige groei van de club te bevorderen”. Als onderdeel van dit proces zal het Board alle “strategische alternatieven” overwegen, “waaronder nieuwe investeringen in de club, een verkoop of andere transacties waarbij de onderneming betrokken is”. Ook investeringen in bijvoorbeeld het stadion en uitbreiding van de commerciële activiteiten behoren tot de mogelijkheden.

Het nieuws komt op de dag dat bekend is geworden dat Cristiano Ronaldo de club met onmiddellijke ingang verlaat. De Portugese vedette, geen basisspeler meer onder trainer Erik ten Hag, uitte eerder in een interview kritiek op de Nederlander en het beleid van de club. Hij noemde Manchester United een marketingclub, iets wat de fans ook al jaren vinden.

Genomineerden Trofee Raymond Goethals bekend

De genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2022 (beste Belgische coach) zijn, in alfabetische volgorde: Karel Geraerts (Union), Carl Hoefkens (Club Brugge) en Wouter Vrancken (Racing Genk). Dat is het resultaat van de eerste stemronde die afgelopen weekend werd afgesloten.

Eén van die drie genomineerden wordt op de erelijst de opvolger van Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016), Felice Mazzu (2017 en 2021), Philippe Clement (2018 en 2019) et Marc Brys (2020).

De kandidaten voor de Prijs Dominique D’Onofrio 2022 (beste debutant in de Jupiler Pro League sinds 2021-2022) zijn, eveneens in alfabetische volgorde: Julien Duranville (Anderlecht), Bilal El Khannous (Racing Genk), Senne Lammens (Club Brugge) en Arthur Vermeeren (Antwerp).

De vorige winnaars zijn Yari Verschaeren (2019), Charles De Ketelaere (2020) en Hugo Siquet (2021).

Normaal vinden de verkiezing en de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals en de Prijs Dominique D’Onofrio plaats in december, maar rekening houdend met de buitenlandse stages van de meeste 1A-clubs tijdens de periode november/december, wordt de apotheose 2022 uitzonderlijk verschoven naar maandagmiddag 27 maart 2023 in de Salons de Romree in Grimbergen.

Axel Witsel met Atlético Madrid naar tweede ronde Copa del Rey

Axel Witsel heeft zich zaterdag met Atlético Madrid voor de tweede ronde van de Copa del Rey geplaatst. Met Witsel 90 minuten op het veld won Atlético met 0-2 bij vijfdeklasser Almazan. Yannick Carrasco ontbrak door een spierblessure die hij woensdag opliep in de competitiematch tegen Mallorca.

Volledig scherm Axel Witsel in een vorige wedstrijd met Atlético Madrid. © Photo News

Scorende Dries Mertens hakt met Galatasaray Basaksehir in de pan

Galatasaray heeft zaterdagavond op de veertiende speeldag van de Super Lig Basaksehir vernederd met 0-7.

Een hattrick van Kerem Akturkoglu (14. en 59. en 87.), een treffer van Mauro Icardi (45.), een eigen doelpunt van Youssouf Ndayishimiye (45.+4) en goals van Dries Mertens (65.) en Abdulkerim Bardakci (88.) sloopten de thuisploeg. Mertens werd een dik kwartier voor tijd afgelost door Juan Mata.

Galatasaray springt door de monsterzege naar de tweede plaats in het klassement van de Turkse eerste klasse met 27 punten, in het zog van koploper Fenerbahçe en Michy Batshuayi (29 ptn.).

Volledig scherm © Photo News

Ajax kan alweer niet winnen na late gelijkmaker Bouchouari (ex-RSCA)

Ajax heeft zaterdagavond op de veertiende speeldag van de Eredivisie alweer niet kunnen winnen. FC Emmen toonde veerkracht en zette een 1-3 achterstand nog om in een 3-3 gelijkspel.

Jeroen Veldmate (6.) had de score eerst geopend voor de gastheer, maar Kenneth Taylor (8. en 21.) en Steven Bergwijn (25.) stelden orde op zaken voor de Ajacieden. Het elftal van Alfred Schreuder gooide zijn dubbele bonus echter te grabbel in de tweede helft: Richairo Zivkovic (58.) en de beloftevolle Belgische rechtsachter Mohamed Bouchouari (84.) sleepten een punt uit de brand. Bouchouari kwam afgelopen zomer over van de U23 van RSC Anderlecht.

Ajax is na de recente 2 op 9 het spoor helemaal bijster en staat pas derde in de Nederlandse eerste klasse met 30 punten. PSV en Feyenoord hebben hetzelfde puntentotaal met een wedstrijd minder op de teller.

Volledig scherm Alfred Schreuder © ANP

Newcastle smeert Chelsea 0 op 9 aan

Newcastle heeft Chelsea zaterdagavond tijdens de zestiende speelronde in de Premier League een 1-0 nederlaag aangesmeerd. Het was voor de Blues de derde competitienederlaag op rij.

Een ongeïnspireerd Chelsea bleef uiteindelijk met lege handen achter in het St. James’ Park na een fatale tegentreffer van Joe Willock (67.) halverwege de tweede helft. Newcastle behoudt zijn derde plaats in de rangschikking van de Engelse eerste klasse met 30 punten, Chelsea is na een 0 op 9 afgegleden naar de achtste positie met 21 eenheden.

Volledig scherm © ANP / EPA

Invaller Thorgan Hazard gaat met Dortmund kopje onder tegen Monchengladbach

Borussia Dortmund heeft vrijdag op de vijftiende speeldag van de Bundesliga zijn confrontatie tegen Borussia Monchengladbach met 4-2 verloren. Thorgan Hazard werd na de rust het veld ingebracht, maar wist het tij niet te keren.

Thorgan Hazard moet dit seizoen vechten voor zijn plaats bij Dortmund. Mede door blessureleed stond hij dit seizoen nog maar twee keer in de basis in de competitie. Tegen Monchengladbach startte de flankspeler opnieuw op de bank. Met een russtand van 3-2 in het voordeel van Monchengladbach mocht hij het veld betreden. Hij kon zijn naam echter niet op het scorebord bijschrijven. In de plaats diepte de thuisploeg zijn voorsprong verder uit.

Het is de tweede nederlaag op rij voor Dortmund, dat de kloof met leider Bayern München al tot zes stuks ziet oplopen. Bayern heeft ook nog een wedstrijd te goed.

Volledig scherm © ANP / EPA

T2 Issame Charai vertrekt bij OHL

OH Leuven neemt afscheid van T2 Issame Charai (40). De Belgische Marokkaan wordt bondscoach van de U23 van Marokko. Charai was de T2 van Marc Brys bij achtereenvolgens Al-Faisaly FC in Saudi-Arabië, Beerschot, STVV en sinds 2020 OHL. Marc Brys: “Ik ben enorm trots op de kans die Issame krijgt, maar ik zal hem uiteraard heel hard missen. We kennen elkaar al lang en werken al meer dan 10 jaar intensief samen. We hebben in die jaren lief en leed gedeeld en daar ben ik dankbaar voor. Ik heb Issame in die periode zien evolueren tot de persoon die hij vandaag is. Ik gun hem absoluut deze mooie opportuniteit. Het is een nieuwe stap is in zijn carrière en meteen op internationaal niveau.”

Volledig scherm Marc Brys met Issame Charai © Photo News

Stijn Vreven nieuwe coach van Dessel Sport

Stijn Vreven heeft een nieuwe club gevonden. De 49-jarige trainer gaat aan de slag bij eerste amateurclub Dessel Sport. Na twaalf speeldagen verkeert de club - met maar 8 punten - in degradatiegevaar. Afgelopen woensdag ging Dessel Sport in de Croky Cup met 0-5 onderuit tegen AA Gent. Vreven stond in het seizoen 2012-13 al eens aan het roer van de Antwerpse club. Nadien had de Limburger onder meer Lommel, Waasland-Beveren, Beerschot en Lokeren onder zijn hoede.

Volledig scherm Stijn Vreven aan de slag bij het Slovaakse AS Trençin. © AS Trençin / RV

Januzaj en Sevilla in degradatiezone na nieuwe nederlaag

Op de 14e speeldag in La Liga heeft Real Sociedad met 1-2 gewonnen tegen Sevilla, waar Adnan Januzaj in het slot inviel. Sociedad kwam 20 minuten op voorsprong via Sorloth. De frustraties bij het kwakkelende Sevilla namen na de openingstreffer de bovenhand en zowel Rakitic als Nianzou werden met rood van het veld gestuurd. Brais Mendez verdubbelde dan in de 36e minuut de score, maar Rafa Mir (44.) kon vlak voor rust nog tegenscoren. Sociedad speelde daarna de wedstrijd rustig uit. In minuut 89 mocht Adnan Januzaj nog invallen. In de stand staat Sevilla pas 17e met 11 punten. Sociedad springt door de zege de top drie binnen.

Nog op de 14e speeldag in La Liga heeft Almeria met 1-0 gewonnen tegen Getafe. In een potige wedstrijd kwam Almeria vlak voor het halfuur op voorsprong via Baptistao (26.). Twintig minuten voor tijd mocht Largie Ramazani invallen voor Almeria, waar verdediger Ely nog voor spanning zorgde door een tweede gele kaart te pakken. Getafe kon ondanks het mannetje meer niet scoren. In de stand springt Almeria zo over Getafe naar de 14e plaats met 16 punten.

Anderlecht kent op 17 november straf na stopgezette Clasico

Welke straf Anderlecht en z’n fans krijgen na de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd tegen Standard op 23 oktober, weten ze op 17 november. Anderlecht moet zich volgende week donderdag verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB. Tijdens de wedstrijd werden vanuit het Anderlechtvak herhaaldelijk vuurpijlen en rookbommen op het veld gegooid. Uiteindelijk werd de wedstrijd definitief gestaakt, het stond op dat moment 3-1. Anderlecht verliest die wedstrijd sowieso met 0-5, maar de Brusselaars riskeren ook nog een fikse geldboete en wellicht ook een of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren. Daags na de wedstrijd op Standard werd Felice Mazzu ontslagen als coach van Anderlecht (KDZ)

Volledig scherm © Photo News

Lukebakio scoort weer voor Hertha

Hertha Berlijn heeft slikte gelijktijdig op bezoek bij Stuttgart in extremis een 2-1 nederlaag geslikt. Serhou Guirassy (3.) brak de ban voor de thuisploeg, Dodi Lukebakio (19.) stelde orde op zaken voor de hoofdstedelingen. Het was alweer de zevende competitietreffer voor Lukebakio, die aast op een plaatsje in de 26-koppige WK-selectie van Roberto Martinez. Het veelbelovende begin kreeg pas in de 98e minuut een vervolg met de winning goal van Kostas Mavrapanos.

Disciplinair Comité streng voor Zinckernagel

Nadat het bondsparket gisterentwee matchen schorsing voor Standard-aanvaller Philip Zinckernagel (27) vroeg heeft het Disciplinair Comité zich over de strafmaat gebogen. Daar worden drie speeldagen schorsing voor Zinckernagel voorgesteld, 2 effectief vanaf 9 november en één voorwaardelijk. Op de koop toe zou ook nog een boete van 2.500 euro volgen. Standard gaat wellicht in beroep. Zinckernagel kreeg rood voor een stevige fout op Eupen-speler Rune Paeshuyse.

Brandon Mechele (Club Brugge) heeft plaats in beste elftal van groepsfase

Brandon Mechele is opgenomen in het beste elftal van de groepsfase in de Champions League. De naam van de verdediger van Club Brugge prijkt dinsdag naast die van onder meer Lionel Messi en Kylian Mbappé. De 29-jarige Mechele hield met Club in vijf van de zes groepsmatchen de nul. Alleen in de thuiswedstrijd op de voorlaatste speeldag tegen Porto liep het mis (0-4). Samen met de Portugezen stootte Club door naar de achtste finales.

Mechele vormt centraal achterin een duo met Mohamed Simakan (Leipzig). Alejandro Grimaldo (Benfica) en Giovanni Di Lorenzo (Napoli) staan links- en rechtsachter voor doelman Diogo Costa, die met Porto de groep won voor Club. Op het middenveld van het all-star team lopen Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Dortmund), Sadio Mané (Bayern) en Galeno (Porto). Messi en Mbappé van PSG staan in de voorste linie.

Volledig scherm Brandon Mechele. © Photo News

Wolfsburg verslaat Dortmund met 2-0

Wolfsburg heeft dinsdagavond op de veertiende speeldag van de Bundesliga het duel met Borussia Dortmund mede dankzij een vroege treffer in zijn voordeel beslist: 2-0. Het was de eerste keer sinds mei 2015 dat Wolfsburg een competitieduel kon winnen van Dortmund.

De Wolven kwamen al vroeg in de partij op voorsprong tegen de Borussen: de Nederlander Mickey van de Ven (6.) knikte een hoekschop na deviatie van Sebastiaan Bornauw, zijn partner centraal achterin, aan de tweede paal in doel. Nadien vielen er voldoende doelrijpe kansen aan beide kanten, maar invaller Lukas Nmecha (91., ex-Anderlecht) kon pas bij het ingaan van de blessuretijd voor de verlossende tweede goal zorgen.

Koen Casteels en Bornauw, die de wedstrijd volmaakten, mogen op die manier een clean sheet bijschrijven. Thorgan Hazard kwam zo’n 20 minuten voor tijd van de bank aan de overzijde. Thomas Meunier ligt op zijn beurt nog steeds in de lappenmand.

Dortmund laat door de nederlaag na om koploper Bayern München (28 ptn) voorlopig bij te benen in de tussenstand van de Duitse eerste klasse en blijft hangen op de vierde plaats met 25 punten. Wolfsburg, dat nu al zeven opeenvolgende matchen niet meer verloor in competitieverband, springt naar de achtste plaats met 20 punten.

Volledig scherm © Photo News

Genk loot Juventus in Youth League

Een echte topper voor Genk in de Youth League: Juventus. In de vorige ronde schakelde de U19 van Genk het Noord-Ierse Coleraine uit. Op verplaatsing werd met 0-4 gewonnen, thuis met 6-1. Nu wacht dus Juventus. De Oude Dame eindigde met 11 op 18 tweede in een groep met PSG, Benfica en Maccabi Haifa. Het duel wordt op 7 of 8 februari in Genk gespeeld.

Neuer blijft ondanks blessurezorgen eerste keuze tussen Duitse palen

Manuel Neuer blijft eerste keuze als doelman van Duitsland in de aanloop naar het WK in Qatar, ondanks zijn recente blessurezorgen. Dat vertelde Andreas Kronenberg, keeperstrainer van de Mannschaft, aan de Duitse televisie ARD.

De 36-jarige wereldkampioen van 2014 miste zeven wedstrijden met zijn club Bayern München door een schouderblessure. Hij kwam pas het afgelopen weekend weer in actie. Kronenberg verklaarde dat de staf bij de nationale ploeg “geen open competitie” wil voor de plaats van eerste doelman tussen Neuer en FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen, omdat dat “niet bevorderlijk” zou zijn.

Neuer is sinds het WK van 2010 titularis van Duitsland en won de mondiale trofee in 2014. Ook in 2018 was hij de eerste doelman, hoewel hij voor het toernooi vele maanden aan de kant stond door blessureleed. Hij telt 113 caps tot nu toe.

Volledig scherm © ANP / EPA

Fenerbahçe wint van Sivasspor ondanks rode kaart Batshuayi

Fenerbahçe heeft een 1-0-zege geboekt tegen Sivasspor op de 13de speeldag in de Super Lig. Bij de leider werd Rode Duivel Michy Batshuayi in de 48ste minuut met een tweede gele kaart uitgesloten. Batshuayi kreeg op slag van rust een eerste gele kaart. Drie minuten na de pauze mocht de aanvaller gaan douchen. Met een man minder wist Fenerbahçe toch de drie punten thuis te houden. Enner Valencia zette in de 55ste minuut een strafschop om.

Met 29 punten uit twaalf wedstrijden voert Fenerbahçe het klassement aan. Istanbul Basaksehir, dat maandag op 3-3 bleef steken bij Hatayspor, en Galatasaray volgen op vijf punten.

Volledig scherm Michy Batshuayi. © Photo News

Anderlecht heeft Deense spits in het vizier

Anderlecht heeft interesse in de 22-jarige Deense aanvaller Casper Tengstedt. Dat melden Noorse bronnen en is ons ook bevestigd. Tengstedt komt uit voor Rosenborg en was dit seizoen al goed voor dertien doelpunten. Hij ligt in Noorwegen nog onder contract tot 2026. (KDZ)

WK-deelname Philippe Coutinho in gevaar

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Philippe Coutinho (30) met Brazilië zal afreizen naar het WK in Qatar (20 november-18 december). De middenvelder van Aston Villa liep een blessure aan de quadriceps op tijdens een training. Dat bevestigde Villa-coach Unai Emery zondag.

Coutinho stond niet op het wedstrijdblad voor het duel met Manchester United. Het team van Leander Dendoncker boekte een knappe 3-1-zege tegen ManU.

Volgens Braziliaanse media staat Coutinho zeker zes weken aan de kant. Het is maar de vraag of de middenvelder in de plannen van bondscoach Tite voorkwam. Hij lukte dit seizoen in twaalf Premier League-matchen nog geen enkele goal of assist. Voor de oefeninterlands in september tegen Tunesië en Ghana werd Coutinho niet opgeroepen. Vijf van zijn 69 caps verzamelde hij evenwel dit jaar.

Volledig scherm Philippe Coutinho. © REUTERS