Football Talk. RWDM en Seraing riskeren matchen zonder supporters na wangedrag tijdens promotiematch - Arsenal grijpt allicht naast CL-ticket

RWDM en Seraing riskeren matchen zonder supporters na wangedrag tijdens promotiematch

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft dinsdag de uit de hand gelopen promotiewedstrijd tussen Seraing en RWDM behandeld. De twee supportersclubs geraakten slaags op het einde van de wedstrijd. De Brusselse club riskeert een straf van vijf wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan twee met uitstel. Seraing wacht mogelijk drie wedstrijden zonder supporters, waarvan ook twee met uitstel. Beide ploegen riskeren ook 5.000 euro boete.

De poppen gingen aan het dansen op 30 april tijdens de terugmatch tussen Seraing en RWDM in de strijd voor 1A. Na affluiten had een honderdtal Luikse thuissupporters het veld betreden om te vieren met de spelers. Tien van die bestormers trokken meteen naar het uitvak om de verliezende supporters uit te dagen. Een deel van de RWDM-aanhang trok daarop ook het veld op en zocht de trieste vechtpartijen met de tegenstrevers op.

Daarnaast hadden de supporters zich tijdens de match ook al ingelaten met ander wangedrag. De thuisfans gooiden bekertjes en andere objecten in de neutrale zone en beschadigden de dug-out van de staf van RWDM. Brusselse supporters hadden ook enkele bekertjes gegooid tijdens de wedstrijd, hun houding tijdens de wedstrijd werd wel beschreven als “acceptabel”. Langs beide kanten werd ook pyrotechnisch materiaal gebruikt, tijdens de wedstrijd. Dat had echter geen invloed op het verloop van de wedstrijd.

Volledig scherm Na de wedstrijd Seraing-RWDM liep het uit de hand © Photo News

Hoffenheim neemt afscheid van hoofdcoach Hoeness

TSG Hoffenheim gaat niet verder met hoofdcoach Sebastian Hoeness. De veertigjarige Hoeness leidde Hoffenheim dit seizoen naar een negende plaats. Hoeness was sinds juli 2020 T1 van de club. Hij maakte destijds de overstap van het tweede elftal van Bayern München, dat hij naar de titel in derde klasse had geleid.

Hoffenheim kende een erg moeilijk seizoenseinde. De laatste overwinning dateert al van 6 maart. Uit de laatste negen wedstrijden werden slechts drie punten gehaald. De club zakte daardoor weg uit de hogere regionen, en mocht Europees voetbal vergeten. Op de slotspeeldag werd met 5-1 verloren bij Borussia Mönchengladbach. Hoeness stond in 81 wedstrijden aan het roer bij Hoffenheim. Daarvan won hij er 32, verloor er 30 en speelde er 19 gelijk.

Volledig scherm Sebastian Hoeness. © AFP

Frankfurt verlengt contract met Braziliaanse verdediger Tuta (ex-Kortrijk)

Eintracht Frankfurt heeft in de aanloop naar de Europa League-finale met de Rangers van morgen het lopende contract van de Braziliaanse verdediger Tuta tot 2026 verlengd. De 22-jarige Lucas Silva Melo, met voetbalnaam Tuta, kwam begin 2019 als tiener bij de Duitse ploeg nadat hij de overstap maakte van São Paulo in zijn thuisland. Tijdens de jaargang 2019/20 voetbalde hij op uitleenbeurt in België bij KV Kortrijk. “Tuta heeft dit seizoen de volgende stappen in zijn ontwikkeling gezet en is een stevig deel van ons team geworden”, vertelde sportief directeur Markus Krösche in een mededeling van Frankfurt.

Volledig scherm Tuta. © ANP / EPA

Kevin Kampl verlengt contract bij RB Leipzig

Middenvelder Kevin Kampl heeft zijn contract bij de Duitse topclub RB Leipzig met één seizoen verlengd, zo maakte de club bekend. De 31-jarige Sloveense international ligt zo tot medio 2024 vast bij de club uit Leipzig, waarvoor hij reeds vijf jaar uitkomt, goed voor zowat 170 officiële wedstrijden. Zaterdag gaan ze in de Duitse Bekerfinale tegen SC Freiburg voor een eerste prijs.

Volledig scherm Kevin Kampl. © AFP

Mainz neemt ex-Genkenaar Ingvartsen definitief over van Union Berlijn

De Duitse eersteklasser Mainz neemt de Deense aanvaller Marcus Ingvartsen definitief over van Union Berlijn. De intussen 26-jarige Ingvartsen werd afgelopen seizoen reeds door Mainz gehuurd, met aankoopoptie. In 27 competitiewedstrijden was hij er goed voor 7 doelpunten, waardoor de club besloot de optie te lichten.

De voormalige Deense jeugdinternational was sinds de zomer van 2019 in de Duitse hoofdstad actief bij de toenmalige promovendus Union, dat hem destijds had overgenomen van Racing Genk. Ingvartsen werd in de zomer van 2017 bij de Limburgers binnengehaald als toptalent, maar kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen. In zijn laatste seizoen kwam hij in amper elf wedstrijden aan speelminuten. Daarin liet hij één treffer noteren. Voor zijn komst naar Genk kwam Ingvartsen in eigen land uit voor Nordsjaelland. Met 30 treffers in 76 wedstrijden wekte hij daar internationale belangstelling op.

Volledig scherm Marcus Ingvartsen. © Torsten Silz/dpa

Gündogan naar Real Madrid?

Ilkay Gündogan is bezig aan zijn laatste weken in dienst van Manchester City, zo berichten Engelse media dinsdag. De Duitse international heeft van het bestuur de toestemming gekregen om uit te kijken naar een nieuwe club.

De 31-jarige Gündogan ligt nog een jaar onder contract bij City, waar hij in 2016 de eerste aankoop was van coach Pep Guardiola. Maar volgens Daily Mail heeft de centrale middenvelder de boodschap gekregen dat een contractverlenging “heel onwaarschijnlijk” is. De ploegmaat van Kevin De Bruyne werd maandag alvast opgemerkt in de terminal voor privéjets op Manchester Airport. Daily Mail wijst erop dat Real Madrid Gündogan graag wilde overnemen toen hij nog voor Borussia Dortmund speelde, maar of zijn trip van maandag daarmee verband houdt, is onduidelijk. De spelers kregen van Guardiola twee dagen vrijaf in aanloop naar de beslissende titelmatch van zondag tegen Aston Villa. Gündogan kan dan zijn vierde landstitel winnen met City.

Gündogan stond dit seizoen in 20 van de 37 Premier League-wedstrijden in de basis en is een van de viceaanvoerders van de Citizens. Hij wil naar verluidt meer speeltijd en zou daarom ook vragende partij zijn voor een vertrek.

Volledig scherm Ilkay Gündogan. © Photo News

Arsenal verliest cruciaal duel bij Newcastle

Arsenal lijkt naast een plaats in de Champions League voor volgend seizoen te grijpen. De Londense club verloor van Newcastle United (2-0) en verzuimde daarmee Tottenham Hotspur van de vierde plaats te verdringen. Het verschil tussen de clubs is nu nog twee punten, met nog één speeldag te gaan. Tottenham speelt zondag op het veld van de al gedegradeerde rode lantaarn Norwich, Arsenal ontvangt in eigen huis Everton, dat zich donderdag thuis tegen Crystal Palace kan verzekeren van het behoud. De eerste vier van de Premier League mogen volgend seizoen meedoen aan het kampioenenbal.

Arsenal werd in een volgepakt en kolkend St. James’ Park op alle vlakken afgetroefd en kort na de pauze kwam het meer dan verdiend op achterstand. Ben White verschalkte zijn eigen doelman op voorzet van Joelinton, een van de uitblinkers bij de Magpies. In de 85ste minuut legde Bruno Guimarães de 2-0-eindstand vast. Pijnlijk voor Arteta an de Gunners, die vorige week bij Tottenham ook al 3-0 om de oren kregen. Newcastle, sinds de winterstop in Saoedi-Arabische handen, bekroonde zo een sterke tweede seizoenshelft waarin het zich snel uit de kelder van de Premier League werkte.

Volledig scherm © REUTERS

Jongere broer Amuzu tekent profcontract bij Malinwa

Jeugdproduct Joseph Amuzu heeft een profcontract bij KV Mechelen getekend. De 17-jarige aanvaller, broer van RSCA-speler Francis Amuzu, zette zijn handtekening onder een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. De jonge Amuzu treedt zo in de voetsporen van zijn vader Theophilus, die anderhalf jaar voor Malinwa speelde.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door KV Mechelen (@kvmechelen)

Sissoko langer bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft de optie in het contact van Sambou Sissoko gelicht. De overeenkomst met de 21-jarige Malinese middenvelder liep na dit seizoen af, maar werd verlengd tot en met juni 2024. (IVDA)

Volledig scherm Sambou Sissoko. © Photo News

Red Flame Minnaert naar Anderlecht

Red Flame Marie Minnaert speelt volgend seizoen voor RSC Anderlecht. Vorig seizoen speelde ze voor Club YLA en daarvoor bij AA Gent. Minnaert is 23. Ze speelde 23 keer voor de Red Flames en scoorde 3 keer. Ze haalt zo goed als zeker de selectie van de Flames voor het EK in Engeland. (DD)

Montanier (ex-Standard) coach van het jaar in Ligue 2

Philippe Montanier, in 2020 coach van Standard van juli tot zijn ontslag in december, werd verkozen tot coach van het jaar in de Franse Ligue 2. Montanier leidde Toulouse FC met Brecht Dejaegere naar de titel. De 57-jarige Fransman werd in 2009 al eens verkozen, toen hij met US Boulogne de promotie naar de Ligue 1 afdwong. (AR)

Volledig scherm © AFP

Bayo voor 1,5 miljoen naar Charleroi

Vakoun Bayo trekt definitief naar Sporting Charleroi. AA Gent haalde de 25-jarige Ivoriaanse spits vorige zomer weg bij Celtic Glasgow, maar in de Ghelamco Arena kon hij geen rol van betekenis spelen. Bij Gent kwam hij slechts aan één basisplaats en twee invalbeurten, scoren deed hij niet één keer. Gent leende Bayo in de winter uit aan Charleroi, waar hij intussen 11 keer scoorde. In de uitleenbeurt van Bayo zat een optie tot definitieve aankoop vervat. Die bedroeg 1,5 miljoen euro en werd door Charleroi gelicht. (RN)

Volledig scherm © BELGA

Vier matchen schorsing dreigen voor Murillo

Het bondsparket zal morgen vier speeldagen schorsing, waarvan drie effectief, vorderen voor Amir Murillo. De rechtsback van Anderlecht kreeg zondag tegen Union rood na onnodig natrappen op de enkel van Mitoma. Alleen dreigt Murillo’s straf nog wat zwaarder uit te vallen. In oktober kreeg de Panamees immers al een voorwaardelijke speeldag schorsing opgelegd na zijn uitsluiting tegen OH Leuven. Het bondsparket zou die nu willen omzetten in een effectieve schorsing. In het slechtste scenario loopt Murillo dus een schorsing van vijf speeldagen, waarvan vier effectief, op.

Vincent Kompany reageerde gisteren not amused en bevestigde dat de rode kaart van Murillo niet zonder gevolgen zou blijven. Net daarom dat Anderlecht zinnens is de straf voor Murillo te aanvaarden. Paars-wit maakte eerder dit seizoen al een statement voor de groep door niet in te gaan tegen de schorsing van Benito Raman, die in november rood kreeg voor een kopstoot.

Volledig scherm © BELGA

“PSV denkt aan Van Crombrugge”

Nederlandse media melden dat PSV (opnieuw) interesse toont in Hendrik Van Crombrugge. De Anderlecht-doelman heeft nog een contract tot 2025, maar zou een kans om een stap hogerop te zetten niet laten liggen. Ook RSCA is bereid mee te werken aan een transfer, paars-wit heeft vertrouwen in doublure Bart Verbruggen. In 2020 ging de naam van de 29-jarige Van Crombrugge al eens rond in Eindhoven. De huidige kapitein van paars-wit is echter niet de enige kandidaat, ook Jasper Cillessen (Valencia) staat op de radar van PSV, dat door de terugkeer van Yvon Mvogo naar RB Leipzig op zoek is naar een nieuwe keeper. Met Maxime Delanghe en Kjell Peersman heeft PSV al twee Belgische keepers in de kern.

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © Photo News

Sainsbury verlaat KV Kortrijk

Trent Sainsbury heeft zijn vertrek bij KV Kortrijk officieel bevestigd. De Australische centrale verdediger was er einde contract en wil zijn overeenkomst niet verlengen. Sainsbury speelde 50 wedstrijden voor KVK. Wat zijn volgende bestemming wordt, is nog onduidelijk. (IVDA)

Volledig scherm Trent Sainsbury. © Photo News

Mededingingsautoriteit richt haar pijlen ook op sportwereld

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), die toeziet op fusies en overnames en ook kartels en misbruiken van machtspositie vervolgt, zal dit jaar niet alleen specifieke aandacht hebben voor gekende sectoren als energie, farma, telecom en voeding. Ook de sportwereld — inclusief weddenschappen — is één van de prioriteiten. Dat blijkt uit de prioriteitennota 2022 van de BMA.

“De sportwereld is vandaag, minstens wat bepaalde takken betreft, een belangrijke economische sector. Net als fair play verwacht mag en moet worden van de atleten, moeten ook sportbestuurders, -bonden en -federaties zich houden aan het mededingingsrecht”, zo staat in de nota van de mededingingsautoriteit. Zij zal nagaan of de concurrentieregels in deze sector gevolgd worden, met focus op onder andere eerlijke toegang tot sportcompetities, organisatie van sportcompetities en evenementen, en “de opkomst van e-sports en (online) sportweddenschappen”.

Volledig scherm © Photo News

Inter gunt Milan nog geen titelfeest, Genoa is zeker van degradatie

Inter heeft op de 37ste en voorlaatste speeldag in de Serie A de drie punten meegepakt uit Cagliari. De Nerazzurri wonnen op Sardinië met 1-3 en blijven zo druk zetten op stadsrivaal Milan, dat eerder op de dag met 2-0 won van Atalanta Bergamo.

Darmian bracht Inter na 25 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Eerder was een treffer van De Vrij al afgekeurd na voorafgaand hands. Lautaro Martinez (51.) verdubbelde de Inter-voorsprong na rust, maar Cagliari gaf zich nog niet gewonnen en dankzij een goal van Lykogiannis (53.) bleef het spannend tot het einde. Opnieuw Lautaro Martinez verloste Inter vijf minuten voor tijd met de 1-3.

Volledig scherm Inter. © ANP / EPA

Bij puntenverlies van Inter was Milan al kampioen. Door de zege van Inter wordt alles volgende week zondag beslist op de slotspeeldag. Dan trekt Milan (83 ptn) naar nummer elf Sassuolo, Inter (81 ptn) ontvangt Sampdoria.

Door de nederlaag van Cagliari is Genoa, dat eerder op de dag met 2-0 verloor van Napoli, mathematisch zeker van de degradatie. Het team van coach Alexander Blessin, die in januari overkwam van Oostende, telt als negentiende en voorlaatste 28 punten. Salernitana, dat op de zeventiende plaats staat, de eerste ‘veilige’ plaats, telt 31 punten. Genoa kan nog naast de Zuid-Italianen komen, maar moet het onderspit delven in de onderlinge duels. De Genuezen hadden nog een waterkansje op het behoud als Cagliari ook op 31 punten kwam, want het onderling resultaat met de Sardijnen was wel in hun voordeel. Dat kan echter niet meer.

Cagliari staat achttiende met 29 punten en moet op de slotspeeldag absoluut winnen bij rode lantaarn Venezia (26 ptn), dat ook al zeker is van degradatie, om nog een kans te houden op het behoud.

Volledig scherm Blessin. © Photo News

Atlético bevestigt vertrek van Luis Suarez

Atlético Madrid heeft, voor aanvang van de partij tegen Sevilla op de 37ste en voorlaatste speeldag van La Liga, op sociale media bekendgemaakt dat het volgend seizoen niet verder zal gaan met Luis Suarez en Hector Herrera. Het contract van beide spelers loopt af en zal niet verlengd worden. De 35-jarige Suarez maakte in september 2020 de overstap van FC Barcelona, de 32-jarige Herrera kwam een jaar eerder over van Porto.

Suarez kwam in twee seizoenen bij Atlético Madrid (voorlopig) tot 81 wedstrijden, waarin hij 34 goals maakte. Vooral vorig seizoen was hij belangrijk in het kampioenenjaar van de Rojiblancos. Herrera speelde in drie seizoenen 77 matchen voor het team van coach Diego Simeone. De Mexicaan trekt meer dan waarschijnlijk naar MLS-club Houston Dynamo. De toekomst van Suarez is nog onbekend. De Uruguayaan kampt met verschillende fysieke ongemakken en zou mogelijk helemaal stoppen met voetballen.

Volledig scherm Luis Suarez. © ANP / EPA

Dybala kondigt afscheid bij Juventus aan

Paulo Dybala heeft op sociale media bekendgemaakt na dit seizoen te zullen vertrekken bij Juventus. De geruchten rond een vertrek van de Argentijnse aanvaller waren al maanden sterk. Beide partijen vonden geen akkoord over een contractverlenging, waardoor Dybala transfervrij de deur uitloopt.

De 28-jarige Argentijn speelde zeven seizoenen voor Juventus en pakte daarin twaalf prijzen. Enkel dit seizoen won hij met de club geen trofee. Hij speelde 291 wedstrijden en kwam daarin tot 115 goals. “Ik ging ervan uit dat we nog vele jaren samen zouden doorbrengen, maar het lot leidde ons naar verschillende wegen”, postte Dybala op Instagram.

Dybala was jarenlang een publiekslieveling bij de Oude Dame. Straks staat voor Juventus de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma, tegen Lazio op de 37ste en voorlaatste speeldag van de Serie A. Juventus is al zeker van de vierde plaats.

Het is nog niet bekend waar Dybala de komende seizoenen zal spelen. Inter wordt al maanden genoemd als de meest concrete optie, ook Borussia Dortmund zou de Argentijn al een voorstel hebben gedaan.

Volledig scherm Dybala. © Photo News