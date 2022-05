Football Talk. Rugblessure Van Crombrugge “niet al te ernstig”

Rugblessure Van Crombrugge “niet al te ernstig”

Zoals verwacht kon Anderlecht op de Bosuil niet beschikken over Hendrik Van Crombrugge. De doelman liep een rugblessure op, maar is er donderdag in de terugmatch mogelijk weer bij.

Van Crombrugge trainde de dagen voor de confrontatie met Antwerp al niet mee. De 29-jarige keeper had last van zijn rug. Daar werd hij eind 2020 aan geopereerd, maar deze keer lijkt het niet om een zware blessure te gaan. “Het is niet al te ernstig”, zei Vincent Kompany na afloop. “Hendrik had een kleine blokkade in de rug. Je speelt dan drie matchen in een week tijd en dus moet je voorzichtig zijn. We hopen hem donderdag te recupereren. We zullen zien”, aldus Kompany, die invallersdoelman Bart Verbruggen een goede beurt zag maken.