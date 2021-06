Football Talk. Ruben Dias is ook PL-Player of the Season - Tevez verlaat Boca Juniors - Beerschot bevestigt komst Krekovic

Pro League maakt twee onafhankelijke bestuurders bekend

Pascale Van Damme (52) en Paul Van den Bulck (55) zijn benoemd als twee onafhankelijke leden in de afgeslankte Raad van Bestuur van de KBVB. De nieuwe Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit tien leden in plaats van twaalf: naast Pascale Van Damme en Paul Van den Bulck zetelen Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems en Michel Louwagie op voordracht van de Pro League, Marc Van Craen en Robert Huygens namens Voetbal Vlaanderen en Benjamin Vasseur en Philippe Godin namens ACFF in de Raad van Bestuur. Peter Willems en Michel Louwagie zijn nieuwe bestuursleden, terwijl Mieke De Clercq, Joseph Allijns, Paul Van Der Schueren, Mehdi Bayat, Gaston Schreurs en Jan Van Onsem afscheid namen van hun functie.

Pascale Van Damme is Vice President EMEA VMware & boomi bij Dell Technologies: “Het Belgische voetbal vormt een schitterend platform om de hele maatschappij te sensibiliseren rond digitalisering en het belang van digitale skills, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Daar wil ik vanuit deze nieuwe rol in de Raad van Bestuur mijn steentje toe bijdragen.” Ook Paul Van den Bulck, Partner en advocaat gespecialiseerd in ICT, IP & Data Protection bij AKD NV, legt zijn toetreding in de Raad van Bestuur uit: “Voor mij is voetbal de sport van elkeen, maar wel allemaal samen. Die focus op verbinding wil ik mee bewaken vanuit deze fantastische nieuwe functie.”

Met de aanduiding van afhankelijke bestuursleden wil de KBVB meer externe controle en meer diversiteit.

Ruben Dias ook Premier League Player of the Season.

Na de titel van FWA-speler van het jaar is Ruben Dias (24) ook verkozen tot Premier League Player of the Season. De Portugese verdediger van Manchester City kwam afgelopen zomer voor een slordige 70 miljoen naar het Etihad Stadium. Pep Guardiola kreeg er achterin een inspirerende leider bij. Een serieverzamelaar van clean sheets. En zeggen dat de Portugees eigenlijk derde keus was. City had Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Jules Koundé (Sevilla) boven Dias staan op de wenslijst. Bij toeval vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats en is hij nu van onschatbare waarde, met twee individuele prijzen als gevolg. Dias haalt het van onze landgenoot Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Jack Grealish, Harry Kane, Mason Mount, Mohamed Salah en Tomas Soucek.

Dias is na Cristiano Ronaldo de tweede Portugees die de prijs wint en de vierde verdediger. Nemanja Vidic, Vincent Kompany en Virgil van Dijk werden eerder uitgeroepen als laureaat.

Beerschot bevestigt komst Krekovic

Beerschot bevestigde zopas de komst van de Kroatische flankaanvaller/wingback Leon Krekovic (21). De Kroatische jeugdinternational komt over van Hajduk Split, dat hem in de voorbije maanden uitleende aan de lokale tweedeklasser Dugopolje. Krekovic is de eerste Kielse zomeraankoop. Hij tekende voor twee seizoenen met een optie op twee bijkomende seizoenen. Maandag trekt Krekovic voor het eerst een paars-wit shirt aan. Dan begint Beerschot aan de voorbereiding op de nieuwe competitie. (KDC)

Na 14 opeenvolgende titels van Lyon kroont PSG zich tot kampioen bij vrouwen

Na een 3-0-zege tegen Dijon op de 22ste en laatste speeldag heeft Paris Saint-Germain zich vrijdag voor het eerst tot Frans voetbalkampioen bij de vrouwen gekroond. PSG neemt zo de scepter over van Lyon, dat de voorbije 14 landstitels veroverde. Het team van Red Flame Janice Cayman, dat met 8-0 won van Fleury, eindigde als tweede op 1 punt. PSG schakelde eerder op het seizoen Lyon uit in de kwartfinales van de Champions League. Lyon won de voorbije vijf edities van het kampioenenbal. Dit seizoen pakte Barcelona de eindzege.

Carlos Tevez verlaat Boca Juniors

De Argentijnse aanvaller Carlos Tevez (37) heeft aangekondigd dat hij Boca Juniors verlaat. Hij zal naar eigen zeggen niet meer voetballen in Argentinië. Mogelijk zit zijn carrière erop.

Tevez vertrekt omwille van familiale redenen bij Boca Juniors, omdat hij “mentaal niet in staat is om voort te doen”. “Ik weet niet wat ik ga doen met mijn leven. Nu wil ik rusten en bij mijn familie zijn”, verklaarde hij. De voormalige international (76 caps) sloot niet uit dat hij nog bij een andere club aan de slag gaat, in het buitenland. Tevez had bij Boca een contract tot december 2021, maar een clausule liet hem toe zes maanden vroeger te vertrekken.

In 2018 begon Tevez aan een derde periode bij Boca Juniors, zijn opleidingsclub. Hij kwam toen over van het Chinese Shanghai Shenhua. Verder trad hij aan voor Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus.

