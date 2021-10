Football Talk. RSCA Women opnieuw onderuit - PSG en ook Ajax verrassend de boot in

OHL - Anderlecht 3-2

Vijfde speeldag in de Super League en Anderlecht verloor al twee keer. Voor de rust trapte Wullaert er een binnen vanuit een scherpe hoek en raakte Wijnants de lat. In een sterke tweede helft scoorde OHL drie keer. Eerst via Cranshoff, daarna Janssens en de derde was van Cattoor. Acht minuten voor tijd maakte Sarah Wijnants wel nog 3-2. In een fel slot geraakte Leuven niet meer weg van de eigen helft. OHL won van RSCA zoals YLA Club dat eerder al deed. YLA is nu eerste met 15 punten, OHL tweede met 13, Standard derde met 10 en Anderlecht vierde met 9. (DD)

Monaco en Matazo sturen Bordeaux puntenloos huiswaarts

Monaco heeft Bordeaux op de negende speeldag van de Ligue 1 puntenloos huiswaarts gestuurd. Het werd 3-0 in het prinsdom. Monaco springt zo naar de zesde plaats in het klassement, met 14 op 27. Matazo was basisspeler bij de Monegasken. Hij zag hoe teammaat Aurelien Tchouameni (35.) de 1-0 op het bord zette. Andrea Golovin (48.) verdubbelde meteen na de onderbreking, de VAR boorde Kevin Volland vijf minuten later nummer drie door de neus. Wissam Ben Yedder (64.) zag die op zijn beurt wel gevalideerd worden.

Op hetzelfde moment vonden ook Angers-Metz (3-2), Lorient-Clermont (1-1) en Nantes-Troyes (2-0) plaats. Later op de dag ontvangt Rijsel Marseille (17u) en gaat Jason Denayer met Lyon op zoek naar puntengewin bij Saint-Étienne (20u45). Eerder op zaterdag nam Rennes, nog steeds zonder de geblesseerde Jérémy Doku, verrassend de maat van de wereldsterren van Paris Saint-Germain (2-0).

Ajax verrassend onderuit tegen Utrecht

Ajax is tegen een zeldzame thuisnederlaag aangelopen tijdens de achtste speelronde in de Eredivisie. Utrecht nam op een diefje de volle buit mee met 0-1. Tegelijkertijd eindigde Cambuur-AZ op 1-3. Het was Django Warmerdam (77.), nota bene afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, die de Johan Cruijff Arena het zwijgen oplegde. Het was voor de Amsterdammers het eerste verlies in eigen huis sinds 5 december vorig jaar. Toen haalde Twente het met 1-2.

De nederlaag betekent mogelijk goed nieuws voor Yorbe Vertessen en PSV. Zij kunnen de kloof verkleinen tot op een punt als ze zondagavond in Eindhoven Sparta Rotterdam verschalken (20u). Ook Cyriel Dessers kan met Feyenoord op een puntje komen, met zelfs nog een wedstrijd te goed, als het om 16u45 de verplaatsing naar Vitesse en Loïs Openda succesvol afrondt.

Messi, Mbappé en Neymar kopje onder tegen Rennes

De ontmoeting tussen Rennes en Paris Saint-Germain op de negende speeldag in de Ligue 1 heeft een verrassing van formaat opgeleverd. De Parijse wereldsterren dropen af uit Bretagne met een 2-0-nederlaag.

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar werden allemaal in de basis gedropt bij PSG in Rennes, waar Jérémy Doku nog steeds in de lappenmand ligt met een spierblessure. Ze moesten lijdzaam toekijken hoe Gaetan Laborde (45.) Rennes op slag van rust de voorsprong bezorgde. De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of Flavien Tait (46.) had de marge al verdubbeld. Kylian Mbappé scoorde nog tegen, maar de VAR floot het doelpunt terug.

Ondanks het eerste puntenverlies blijft PSG autoritair aan de leiding met 24 op 27, Rennes schuift op naar de zevende plaats met 12 punten. Nummer twee Lens, dat vrijdagavond al Reims-Belgen Wout Faes en Thomas Foket klopte, telt zes punten minder (18).

