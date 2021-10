Football Talk. RSCA veroordeelt ongepast ‘Raman-lied’ - Union moet Lynen maanden missen

Rode Duivels Geen Thierry Henry in deze Final Four: assistent out met een rugblessu­re

7:19 Pech voor Thierry Henry. De assistent van Martínez blesseerde zich aan zijn rug en mist bijgevolg de eindfase van de Nations League. Henry blijkt fysiek niet in staat om training te geven en de Rode Duivels klaar te stomen voor de Final Four. Opmerkelijk is dat Henry - die voor het EK terugkeerde en eind augustus zijn contract verlengde tot aan Qatar 2022 - op de officiële website van de KBVB nog steeds ontbreekt in de samenstelling van de staf. (NP)