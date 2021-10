Football Talk. RSCA veroordeelt ongepast ‘Raman-lied’ - Twee jaar stadionverbod voor veldbetreders

Football Talk Football Talk. RSCA Women opnieuw onderuit - PSG en ook Ajax verrassend de boot in

3 oktober Vijfde speeldag in de Super League en Anderlecht verloor al twee keer. Voor de rust trapte Wullaert er een binnen vanuit een scherpe hoek en raakte Wijnants de lat. In een sterke tweede helft scoorde OHL drie keer. Eerst via Cranshoff, daarna Janssens en de derde was van Cattoor. Acht minuten voor tijd maakte Sarah Wijnants wel nog 3-2. In een fel slot geraakte Leuven niet meer weg van de eigen helft. OHL won van RSCA zoals YLA Club dat eerder al deed. YLA is nu eerste met 15 punten, OHL tweede met 13, Standard derde met 10 en Anderlecht vierde met 9. (DD)