Football Talk. RSCA praat over Serviër - Weer uitstel stemming integratie beloften

Voetbal Bekende rapper Jay-Z looft ‘poulain’ Romelu Lukaku: “Hij doet er alles aan om zichzelf te verbeteren”

1 juni De bekendste rapper op de planeet heeft gesproken over de beste speler in de Serie A. Jay-Z, de man van Beyoncé, laat zich in de Gazzetta dello Sport voor het eerst uitgebreid uit over ‘Big Rom’, een van de meest succesvolle cliënten uit zijn talentenfabriek. Jay-Z over Lukaku: “Hij stelt zichzelf altijd de juiste vragen.”