Football Talk. RSCA praat met Reims om Will Still te halen

In de zoektocht naar een nieuwe assistent praat Anderlecht met Reims over Will Still. De 28-jarige coach is T2 in Frankrijk, maar ziet een overstap naar RSCA zitten. De onderhandelingen lopen. Anderlecht had nieuwe adjuncten nodig voor Vincent Kompany na het vertrek van Bellamy en Danks. Still werd ook gepolst door Beerschot, hij geeft evenwel de voorkeur aan paars-wit. (PJC)