Football Talk. Ronaldo Speler van de Maand, Brazilië blijft foutloos in Zuid-Amerika, Messi en Argentinië niet voorbij Paraguay

5 oktober De Belgische defensie staat best pal tegen de Franse sterren, maar die linie baart ook het meest zorgen. Zelfs Toby Alderweireld is pas een tegenslag te boven: hij liep corona op. Alderweireld ziet België donderdag wel ‘revanche’ nemen: “Dit is dé kans om snel een prijs te pakken.”